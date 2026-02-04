Robotikgestützte Gangtherapie: Eine weitere »Lyra« stärkt neurologische Frührehabilitation im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach

»Gerade in der neurologischen Frührehabilitation ist eine frühzeitige, strukturierte Mobilisation von zentraler Bedeutung«, betont Dr. med. Oliver Meier, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Neurologie und Geriatrie im Passauer Wolf Bad Griesbach. »Mit der Lyra können wir Patienten sehr früh und gleichzeitig sicher an das Gehen heranführen. Das System ermöglicht es, physiologische Bewegungsmuster zu trainieren – auch dann, wenn die Eigenaktivität noch stark eingeschränkt ist.« Die hohe Schrittfrequenz von bis zu 100 Schritten pro Minute, die exakte Wiederholgenauigkeit und die dynamische Gewichtsentlastung ermöglichen ein intensives Training, das mit klassischer Therapie allein kaum erreichbar wäre. Ein besonderer Vorteil der Lyra liegt in ihrer hohen Anpassungsfähigkeit. »Wir können das Training sehr präzise auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten anpassen«, erklärt Theresa Eichberger, Therapieleitung im Passauer Wolf Bad Griesbach. Der Therapeut hat bereits während des Trainings Zugriff auf alle Trainingsdaten und –protokolle und kann diese jederzeit an das Behandlungsteam weitergeben. Dies unterstützt die interdisziplinäre Zusammenarbeit des Ärzte- und Therapeutenteams.Aus Sicht der Therapie hat die Lyra die Arbeit mit neurologischen Patienten spürbar weiterentwickelt. Die intuitive Bedienung, kurze Rüst- und Transferzeiten sowie die Möglichkeit, Patienten auf sehr unterschiedlichen funktionellen Niveaus zu trainieren, ermöglichen eine effiziente Therapiegestaltung mit messbaren Erfolgen. Und auch die Therapeuten profitieren in ihrem Arbeitsalltag von dem modernen Trainer: »Dank des entlastenden Systems können Bewegungsabläufe exakt angeleitet werden, ohne dauerhaft körperlich gegenhalten oder heben zu müssen. Das entlastet Rücken und Gelenke, unterstützt ergonomisches Arbeiten und eröffnet zugleich neue therapeutische Möglichkeiten. Die Lyra ist damit nicht nur ein Gewinn für unsere Patienten, sondern auch für die Gesundheit unseres Teams«, so Theresa Eichberger. Als fester Bestandteil des ganzheitlichen Therapiekonzepts im Passauer Wolf Bad Griesbach ergänzt der Gangtrainer neuropsychologische Behandlungen, Ergo- und Physiotherapie, Logopädie, physikalische Therapie sowie Sporttherapie. So trägt der Gangtrainer entscheidend dazu bei, die Rehabilitation individuell auszurichten und den Genesungsprozess der Patienten wirkungsvoll zu unterstützen.Der Passauer Wolf Bad Griesbach ist seit 1979 stabiler Partner für die medizinische Rehabilitation, die Nachsorge und Prävention in der Region. Zu den Fachbereichen zählen die Neurologie inklusive der neurologischen Frührehabilitation, die Geriatrie und Innere Medizin/Kardiologie, sowie Nachsorgeprogramme. Gehobenen Ansprüchen wird man mit den Passauer Wolf Komfort-Angeboten im Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia gerecht. Neben dem Passauer Wolf Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia ergänzt die Passauer Wolf Lodge & Therme mit dem Präventionsangebot der DRV »RV Fit« die Bandbreite in Bad Griesbach. Das mittelständische und von Inhaber-Familien getragene Unternehmen mit weiteren Standorten in Bad Gögging, Nittenau und Ingolstadt blickt zurück auf über 45 Jahre Erfahrung. Die Häuser zählen zu den führenden Zentren für Rehabilitation und medizinische Versorgung in Bayern.