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Raum für Wissen und Austausch: Welt-Schlaganfalltag im Passauer Wolf Bad Griesbach

(lifePR) (Bad Griesbach, )
Anlässlich des Welt-Schlaganfalltags fand am Donnerstag, den 29. Oktober 2026, im Passauer Wolf Bad Griesbach ein Aktionstag statt. Unter dem Motto »Ein Schlaganfall trifft nie einen Menschen allein« kamen Patienten, Angehörige und Interessierte zusammen, um sich über aktuelle Behandlungsmöglichkeiten, rechtliche Fragestellun gen und moderne therapeutische Ansätze zu informieren. Fachvorträge, praktische Einblicke und persönliche Gespräche machten die Veranstaltung zu einem gelungenen Tag des Wissens- und Erfah rungsaustauschs.

Information und Unterstützung für Betroffene und Angehörige

Mehr als 250.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Schlagan fall. Die Folgen betreffen häufig nicht nur die Patienten selbst, sondern stellen auch deren Angehörige vor große Herausforderungen. Wie wichtig deshalb umfassende Information, Orientierung und persönliche Unterstützung sind, verdeutlichte der Aktionstag. »Ein Schlaganfall verändert das Leben der Betroffenen und häufig auch das ihrer Familien von einem Moment auf den anderen. Umso wichtiger ist es, nicht nur medizinische Behandlungsmöglichkei ten aufzuzeigen, sondern auch Raum für Fragen, persönliche Gespräche und gegenseitige Unterstützung zu schaffen. Genau das wollten wir mit unserem Aktionstag erreichen«, erklärt Dr. med. Oliver Meier, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Neurologie im Passauer Wolf Bad Griesbach sowie Regionalbeauf tragter der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

Von der Akutbehandlung bis zur Rehabilitation

Nach der Begrüßung durch Stephan Merz, Geschäftsführer des Passauer Wolf Bad Griesbach, eröffnete Dr. med. Oliver Meier den Aktionstag. Im Anschluss gab er gemeinsam mit PD Dr. med. Wiebke Kurre, Fachärztin für Neuroradiologie und Radiologie im Klinikum Passau, anhand ausgewählter Patientenfälle Einblicke in die moderne Schlaganfallbehandlung. Während PD Dr. med. Wiebke Kurre die Möglichkeiten der Akutbehandlung und interventionelle Ver fahren vorstellte, erläuterte Dr. med. Oliver Meier die anschließende Rehabilitation und deren Bedeutung für den weiteren Genesungsprozess. In seinem Vortrag »The time is now or never« ging er zudem auf Ursachen und das früh zeitige Erkennen eines Schlaganfalls ein. Neben den medizinischen Aspekten standen auch praktische Fragen im Mittelpunkt. Jens Manig, Leiter der Sozial beratung im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach, informierte über das Thema Vollmacht und gab wertvolle Orientierung für Betroffene und Angehörige. Wie moderne therapeutische Verfahren die Rehabilitation unterstützen können, zeigte anschließend Dennis Winklhofer, Leitung Therapie Phase B Team, bei der Präsentation des Gangtrainers »LiteGait«. Die Besucher erhielten dabei anschauliche Einblicke in die Möglichkeiten, die Mobilität und Selbstständigkeit nach einem Schlaganfall gezielt zu fördern.

Persönlicher Austausch im Mittelpunkt

Neben den Fachvorträgen bot der Aktionstag Gelegenheit, mit Experten, an deren Betroffenen und Angehörigen sowie der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Bad Griesbach ins Gespräch zu kommen. Dabei wurde deutlich, wie wertvoll der persönliche Austausch und das Teilen von Erfahrungen im Umgang mit den Folgen eines Schlaganfalls sein können. »Wir freuen uns sehr über den gelun genen Aktionstag und die vielen interessierten Teilnehmer. Besonders schön war zu sehen, wie intensiv die Möglichkeiten zum persönlichen Austausch ge nutzt wurden. Das zeigt uns, wie groß der Bedarf an Information, Orientierung und gegenseitiger Unterstützung ist. Mit Veranstaltungen wie dieser möchten wir dazu beitragen, Betroffene und ihre Angehörigen auf ihrem Weg zu begleiten und zu stärken«, zieht Dr. med. Oliver Meier ein positives Fazit. Der Akti onstag machte damit einmal mehr deutlich, wofür auch das Motto der Veran staltung stand: Ein Schlaganfall trifft nie einen Menschen allein. Umso wichti ger sind neben einer umfassenden medizinischen Versorgung auch Informa tion, persönliche Begleitung und ein starkes Netzwerk der Unterstützung.

Weitere Informationen:
Über den Passauer Wolf Bad Griesbach
Schlaganfallbehandlung im Passauer Wolf
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Angehörigengeschichte: Halt geben, Hoffnung bewahren

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Passauer Wolf - Medizin fürs Leben

Der Passauer Wolf Bad Griesbach ist seit 1979 in der Region verwurzelt und zählt zu den führenden Zentren für Rehabilitation und medizinische Versorgung in Bayern. Zu den Fachbereichen gehören die Neurologie inklusive der neurologischen Frührehabilitation, die Geriatrie und Innere Medizin/Kardiologie, sowie Nachsorgeprogramme. Gehobenen Ansprüchen wird man mit den Passauer Wolf Komfort-Angeboten im Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia gerecht. Das Angebot »AktivConnect« by Passauer Wolf bietet digitale Gesundheitslösungen. Die Passauer Wolf Lodge Bad Griesbach ergänzt mit dem Präventionsangebot der DRV »RV Fit« das Spektrum.

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