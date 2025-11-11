RV Fit statt Rollstuhl – Wie gezieltes Training eine Operation verhinderte

Als Kurt Wittmann die Diagnose Spinalkanalstenose erhielt, war für ihn klar: Jetzt ist es ernst. Rückenschmerzen hatte der 65-jährige Vertriebsleiter aus Bad Füssing schon länger – doch plötzlich stand sogar eine Operation im Raum. Die erschreckende Prognose: Ohne Eingriff könne er bald nicht mehr laufen. Doch Kurt Wittmann wollte sich damit nicht abfinden – und sein Bauchgefühl gab ihm recht. Er holte sich eine Zweitmeinung ein. »Als ich dem Arzt meinen Befund gezeigt habe, fragte er, was ich hier wolle. Er sagte, dass ich keine Stenose habe, sondern lediglich eine schwache Rückenmuskulatur, die trainiert werden müsse. Er empfahl mir das RV Fit-Programm in der wohnortnahen Passauer Wolf Lodge & Therme Bad Griesbach.«



Ankommen und wohlfühlen



Nach anfänglicher Skepsis entschied sich Kurt Wittmann der Präventionsmaßnahme eine Chance zu geben und überwand seinen inneren Schweinehund. »Man muss halt auch ehrlich mit sich selbst sein. Ich habe mich seit meinem 25. Lebensjahr nicht mehr um meinen Körper und meine Gesundheit gekümmert, sondern nur gearbeitet. Ich war einfach ein fauler Hund«, gesteht der 65-Jährige. Gleich von Beginn an fühlte sich Kurt Wittmann bei der fünftägigen Startphase in der Passauer Wolf Lodge & Therme gut aufgehoben. Um den RV Fit-Teilnehmern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich während des Programms rundum wohlfühlen, wurden erst kürzlich Zimmer der Lodge & Therme renoviert und erstmalig mit Präventanden belegt. Nun stehen insgesamt 84 Zimmer zur Verfügung. »Das gesamte Team, von der Rezeption über die Küche bis hin zur Betreuung, war wirklich toll«, ist Kurt Wittmann begeistert. Vor allem Felix Bauer, Leiter Prävention und therapeutische Ambulanz im Passauer Wolf Bad Griesbach, habe ihn mit seiner charismatischen Persönlichkeit überzeugt. Neben den wertvollen Impulsen für mehr Aktivität und eine gesunde Ernährung haben Kurt Wittmann besonders die Achtsamkeitsübungen geholfen. »Die Kurse haben mir gezeigt, dass ich wesentlich mehr auf meine Umwelt, meine Leute und auf mich selbst achten muss«, so der Bad Füssinger.



Spürbare Erfolge



Auf die fünftägige Startphase, die in der Passauer Wolf Lodge & Therme mit oder ohne Übernachtung durchführbar ist und bei der man vom Arbeitgeber freigestellt wird, folgen die jeweils dreimonatigen Trainings- und Eigenaktivitätsphasen. Diese sind berufsbegleitend. Im Passauer Wolf Bad Griesbach ist die Trainingsphase sogar komplett digital durchführbar – mit der App »Passauer Wolf aktiv – Therapie und Training«. »Ich habe tatsächlich die App nicht genutzt, sondern bin in der Trainingsphase dreimal die Woche zu Felix nach Bad Griesbach gefahren und habe dort bei ihm meine Übungen gemacht. Die Startphase hat mir einen Kick gegeben und ich wollte es weiterhin durchziehen«, erzählt Kurt Wittmann. Dies kann Felix Bauer nur bestätigen: »Er hatte alles, was er brauchte – er musste es nur aktivieren. Manchmal reicht ein kleiner Schubs in die richtige Richtung, damit jemand wieder Vertrauen in den eigenen Körper gewinnt.« Und schon nach wenigen Wochen spürte der 65-Jährige Veränderungen: weniger Schmerzen, mehr Stabilität, neue Lebensqualität. Auch haben seine Frau und er die Ernährung komplett umgestellt: »Wir ernähren uns hauptsächlich von Salat, Gemüse, Fisch oder Hühnchen. Ich tracke die Kalorien. Dadurch habe ich auch abgenommen.« Regelmäßige Bewegung ist nun fester Bestandteil seines Lebens. Er habe sich während der Eigenaktivitätsphase in Pocking in einem Fitnessstudio angemeldet, wo er nun bis zu dreimal die Woche trainiert. »Ich trainiere oft mit meinem Sohn zusammen, was mir zusätzlich Spaß macht«, freut sich der 65-Jährige. Beruflich sei er oft unterwegs, wodurch seine sportliche Routine aber nicht beeinträchtigt wird. »Die Hotel-Gyms sind zwar nicht so ausgestattet wie in Pocking, aber ich kann trotzdem Übungen für meinen Rücken machen«, berichtet der Vertriebsleiter, der für den abschließenden dreitägigen Refresher erneut in Bad Griesbach vor Ort war.



Verantwortung statt Ausreden



Was er während des Programms über sich und seine Gesundheit gelernt hat? Kurt Wittmann überlegt nicht lange: »Es liegt immer an einem selbst. Keiner war für meine Schmerzen verantwortlich, nur ich und meine Faulheit.« RV Fit in der Passauer Wolf Lodge & Therme Bad Griesbach könne er besten Gewissens weiterempfehlen. Heute ist Kurt Wittmann dankbar, dass er sich nicht vorschnell operieren hat lassen. »Ohne die Zweitmeinung und das RV Fit-Programm hätte ich mich wohl unters Messer gelegt, was völlig unnötig gewesen wäre, wie sich gezeigt hat.« Sein Rat an Andere: »Springt über euren Schatten und tut euch und eurer Gesundheit etwas Gutes.«



Passauer Wolf Bad Griesbach



Der Passauer Wolf Bad Griesbach ist seit 1979 stabiler Partner für die medizinische Rehabilitation, die Nachsorge und Prävention in der Region. Zu den Fachbereichen zählen die Neurologie inklusive der neurologischen Frührehabilitation, die Geriatrie und Innere Medizin/Kardiologie, sowie Nachsorge-, Präventions- und Lebensstilprogramme. Gehobenen Ansprüchen wird man mit den Passauer Wolf Komfort-Angeboten im Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia gerecht. Neben dem Passauer Wolf Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia ergänzt die Passauer Wolf Lodge & Therme mit dem Präventionsprogramm RV Fit die Bandbreite in Bad Griesbach.



