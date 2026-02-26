Passauer Wolf Bad Griesbach leistet wichtigen Forschungsbeitrag zur Aphasie-Therapie

Von 2021 bis 2025 wirkte die Abteilung Sprachtherapie des Passauer Wolf Bad Griesbach an der LEXI-Studie mit. Untersucht wurde dabei, ob eine Kombination aus sprachtherapeutischer Standardtherapie und zusätzlichem tablet-gestütztem Training mit der Therapie-App »neolexon«bessere Ergebnisse erzielt als die Standardtherapie allein. Die Auswertungen zeigen: Insbesondere Patienten mit leichten bis mittelschweren aphasischen Störungen können von dem ergänzenden digitalen Training profitieren. »Digitale Anwendungen eröffnen uns die Möglichkeit, die Therapie sinnvoll zu intensivieren und individueller zu gestalten«, erklärt Marcella Bitzan, Leitung der Sprachtherapie im Passauer Wolf Bad Griesbach, die an der LEXI-Studie beteiligt war. »Dass unsere praktischen Erfahrungen nun auch durch eine wissenschaftliche Studie bestätigt werden, ist für uns fachlich sehr wertvoll.« Die Ergebnisse der LEXI-Studie wurden vor kurzem im renommierten European Journal of Neurology veröffentlicht.Die Beteiligung an der LEXI-Studie unterstreicht den Anspruch des Passauer Wolf, Therapie kontinuierlich weiterzuentwickeln und wissenschaftlich fundiert zu gestalten. Alle Passauer Wolf-Standorte sind von »Das Rehaportal«als »wissenschaftlich engagierte Rehaklinik« zertifiziert – ein Siegel, das das aktive Mitwirken an Forschungsprojekten und den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in Reha-Alltagwürdigt. »Forschung ist für uns kein Selbstzweck«, betont Stephanie Rinder, stellvertretende Leitung der Sprachtherapie im Passauer Wolf Bad Griesbach, die ebenfalls an der LEXI-Studie mitgewirkt hat. »Unser Ziel ist es, neue Erkenntnisse möglichst schnell und sinnvoll in den Therapiealltag zu integrieren, um den Rehabilitationsverlauf unserer Patienten nachhaltig zu verbessern.«Tablet-assistierte Therapieangebote wie »neolexon« ermöglichen dabei eine höhere Therapieintensität und -frequenz – sowohl im stationären als auch im ambulanten Setting. Die Übungsinhalte werden individuell durch die Therapeuten ausgewählt und gesteuert, sodass gezielt auf dem jeweils passenden Niveau trainiert werden kann.In der Logopädie des Passauer Wolf stehen die Diagnose und Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen im Mittelpunkt. Dabei kommen vielfältige, individuell abgestimmte Therapiemethoden zum Einsatz – von klassischen sprachtherapeutischen Übungen über computergestützte Diagnostik und Sprachtraining bis hin zu spezialisierten Verfahren wie der Lee Silverman Voice Therapy® für Parkinson-Patienten. Moderne Diagnostikverfahren wie Stimmfeldmessungen oder endoskopische Schluckuntersuchungen ermöglichen eine präzise Therapieplanung und Anpassung – auch im Hinblick auf Ernährung und stimmliche Belastbarkeit. »Sprache ist der Schlüssel zu Selbstständigkeit, sozialer Teilhabe und Lebensqualität«, sagt Marcella Bitzan. »Wenn Patienten wieder ausdrücken können, was sie denken und fühlen, gewinnen sie ein großes Stück ihres Lebens zurück – im Alltag, im Beruf und in ihren Beziehungen. Genau dafür arbeiten wirjeden Tag.«Der Passauer Wolf Bad Griesbach ist seit 1979 stabiler Partner für die medizinische Rehabilitation, die Nachsorge und Prävention in der Region. Zu den Fachbereichen zählen die Neurologie inklusive der neurologischen Frührehabilitation, die Geriatrie und Innere Medizin/Kardiologie, sowie Nachsorgeprogramme. Gehobenen Ansprüchen wird man mit den Passauer Wolf Komfort-Angeboten im Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia gerecht. Neben dem Passauer Wolf Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia ergänzt die Passauer Wolf Lodge & Therme mit dem Präventionsangebot der DRV »RV Fit« die Bandbreite in Bad Griesbach. Das mittelständische und von Inhaber-Familien getragene Unternehmen mit weiteren Standorten in Bad Gögging, Nittenau und Ingolstadt blickt zurück auf über 45 Jahre Erfahrung. Die Häuser zählen zu den führenden Zentren für Rehabilitation und medizinische Versorgung in Bayern.