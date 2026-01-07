Mehrfach ausgezeichnet: Passauer Wolf zählt zu den besten Arbeitgebern im Gesundheitswesen

Der Passauer Wolf gehört zu den attraktivsten Arbeitgebern im deutschen Gesundheitswesen. Das bestätigt das aktuelle Ranking »Beste Arbeitgeber im Gesundheitswesen 2026« der WirtschaftsWoche, bei dem 251 deutsche Dienstleister aus allen Teilen der Gesundheitsbranche bewertet wurden. Der Passauer Wolf ist mit 92,8 von 100 Punkten Branchensieger. Die Auszeichnung bestätigt den hohen Anspruch des Unternehmens, ein Arbeitsumfeld zu gestalten, das von Entwicklungsmöglichkeiten und einem starken Miteinander geprägt ist.



Eine starke Unternehmenskultur als Fundament



Die hohe Arbeitgeberattraktivität des Passauer Wolf basiert auf einer Unternehmenskultur, die sich durch Zuverlässigkeit, Respekt und Achtsamkeit auszeichnet. Die Mitarbeiter werden dabei unterstützt, ihre Stärken weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und Freude am Lernen zu entfalten. Flexible Arbeitszeitmodelle und familienfreundliche Lösungen helfen, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Neben tarifären Vergütungsstrukturen profitieren die Mitarbeiter von vielfältigen Entwicklungsangeboten im Passauer Wolf Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Bad Gögging, von kostenlosen Sprachkursen sowie von gezielter Unterstützung für internationale Fachkräfte. Team-Events schaffen gemeinsame Erlebnisse und stärken den Zusammenhalt. »Unser Ziel ist es, ein positives Arbeitsklima zu schaffen, in dem jeder Mitarbeiter aufblühen kann – unabhängig von seiner Lebenssituation, seinem beruflichen Hintergrund oder seiner Herkunft«, erklärt Andreas Herzog, Geschäftsführer Personal im Passauer Wolf. Die Auszeichnung »Beste Arbeitgeber im Gesundheitswesen 2026« der WirtschaftsWoche unterstreicht den Erfolg dieses Ansatzes.



Mitarbeiterstimmen als wichtiger Kompass



Ein zentrales Instrument für die Weiterentwicklung des Unternehmens ist die COPSOQ-Mitarbeiterbefragung, die differenzierte Einblicke in Stimmung, Bedürfnisse und Entwicklungspotenziale liefert. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen ein besonders stark ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl unter den Mitarbeitern sowie eine hohe Identifikation mit der eigenen Arbeit und deren gesellschaftlicher Bedeutung. Die Auswertungen dienen als Kompass, um gemeinsam mit den Mitarbeitern Veränderungen anzustoßen, Prozesse anzupassen und die Arbeitsbedingungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. »Wir sind stolz auf die Ergebnisse der vergangenen Jahre und freuen uns über die hohe Identifikation mit der eigenen Arbeit. Gleichzeitig verstehen wir die Befragung als Auftrag zuzuhören, voneinander zu lernen und gemeinsam besser zu werden«, sagt Andreas Herzog.



Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen den Weg



Die Spitzenplatzierung im WirtschaftsWoche-Ranking ist Teil einer Reihe von Arbeitgeberauszeichnungen, die der Passauer Wolf im vergangenen Jahr erhalten hat. Neben Anerkennungen durch renommierte Medienhäuser wie die ZEIT Verlagsgruppe, das Handelsblatt, die Süddeutsche Zeitung und WELT wurde das Unternehmen unter anderem für seine Karrierechancen, seine Ausbildungsqualität, sein Recruiting sowie für Gleichberechtigung und Verantwortung im Arbeitsumfeld ausgezeichnet. Auch in der aktuellen stern-Studie »Deutschlands ausgezeichnete Arbeitgeber Pflege 2025« überzeugen alle vier Standorte des Unternehmens. Unabhängige Bewertungsplattformen wie kununu bestätigen ebenfalls regelmäßig die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter. »Dass uns so viele unabhängige Stellen in ganz unterschiedlichen Kategorien auszeichnen, bestätigt unseren Kurs«, sagt Andreas Herzog. »Für uns sind die Stimmen der Mitwirkenden im Unternehmen allerdings die wichtigeren und diejenigen, denen wir Gehör schenken möchten, um weiterhin als moderner, menschlicher und zukunftsfähiger Arbeitgeber zu gelten.«

(lifePR) (