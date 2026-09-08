Karrierebeginn im Passauer Wolf Bad Griesbach: 39 Auszubildende starten ihre berufliche Zukunft

Insgesamt 39 Nachwuchskräfte starten in diesem Herbst im Passauer Wolf Bad Griesbach und in Kooperation mit der Akademie für Gesundheitsberufe in Rotthalmünster in ihre berufliche Zukunft. 13 von ihnen begannen am 1. September ihre Ausbildung in der Pflege und im kaufmännischen Bereich. Weitere 26 angehende Physiotherapeuten starten am 1. Oktober ihre Ausbildung in Rotthalmünster. Der Passauer Wolf legt bei der Ausbildung großen Wert auf eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis, die persönliche Begleitung durch erfahrene Fachkräfte sowie ein verantwortungsvolles Miteinander. Die Auszubildenden erhalten dabei früh die Möglichkeit, sich einzubringen, eigenständig zu arbeiten und sich fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln. Vielfältige Perspektiven für den BerufseinstiegFür 39 Auszubildende beginnt in diesem Herbst ein neuer Lebensabschnitt. Zehn von ihnen starteten am 1. September ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft, zwei als Pflegefachhelfer und eine Nachwuchskraft entschied sich für die Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen. Ihre Entscheidung für den Passauer Wolf beschreibt sie so: »Da ich selbst aus der Umgebung komme, war mir der Passauer Wolf als Ausbildungsbetrieb und guter Arbeitgeber bereits bekannt, deshalb habe ich mich sehr gefreut, hier meine Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen zu starten«, so Laura Fuchs.Weitere 26 angehende Physiotherapeuten beginnen am 1. Oktober ihre Ausbildung an der Akademie für Gesundheitsberufe in Rotthalmünster. Die Ausbildung erfolgt in Kooperation mit dem Passauer Wolf Bad Griesbach und verbindet theoretisches Fachwissen mit wertvollen Einblicken in die therapeutische Praxis. »Mit einer Ausbildung investieren junge Menschen in ihre eigene Zukunft – und wir als Unternehmen zugleich in die Fachkräfte von morgen.Unser Anspruch ist es, den Nachwuchskräften eine fundierte, praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen und ihnen Perspektiven für ihre weitere berufliche Entwicklung im Passauer Wolf aufzuzeigen«, sagt Oliver Weithmann, Leitung der Personalabteilung im Passauer Wolf Bad Griesbach. Erfahrene Ausbilder und Mentoren begleiten die Auszubildenden, fördern eigenständiges Arbeiten und unterstützen sie in ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung.Wie Christian Mandl-Wagner, Pflegedienstleiter im Passauer Wolf Bad Griesbach, erklärt, können die Auszubildenden pflegerische Handgriffe und typische Situationen aus dem Berufsalltag zunächst an einer Demopuppe trainieren und dabei in Ruhe Sicherheit gewinnen. »Zusätzlich lernen sie den Umgang mit modernen medizinischen und pflegerischen Geräten kennen, die auch im Arbeitsalltag zum Einsatz kommen. Mit unseren Praxisanleitern können sie ihr theoretisches Wissen direkt praktisch anwenden und werden Schritt für Schritt auf ein selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten mit unseren Patienten vorbereitet.« Außerdem profitieren die Auszubildenden als Teil eines interdisziplinären Teams von der intensiven Zusammenarbeit mit erfahrenen Therapeuten und Medizinern. Angehende Kaufleute lernen unterschiedliche Fachabteilungen kennen und erhalten dadurch ein umfassendes Verständnis für die Abläufe eines Gesundheitsunternehmens.Auch über die fachliche Ausbildung hinaus bietet der Passauer Wolf den Nachwuchskräften gute Rahmenbedingungen. Dazu gehört eine attraktive Vergütung nach Tarif. Gleichzeitig prägen Zuverlässigkeit, Respekt und Achtsamkeit das Miteinander im Unternehmen. Weitere Benefits sind Maßnahmen aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement, über 150 eigene Mitarbeiterwohnungen sowie Unterstützung bei der Wohnungssuche. Gemeinsame Teamevents wie der Magic Outdoor Tag fördern das Kennenlernen und den Austausch über Berufs- und Abteilungsgrenzen hinweg. Hinzu kommen Vergünstigungen für verschiedene Erholungsangebote. Das Engagement für junge Nachwuchskräfte bestätigt die erneute Auszeichnung des Handelsblatts, das den Passauer Wolf als »Bester Ausbilder 2026« gewürdigt hat sowie die Ehrung der Deutschen Qualitäts- und Bewertungsgesellschaft zu »Deutschlands besten Arbeitgeber 2026«. Zusätzlich hat sich der Passauer Wolf erfolgreich an der Studie »Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2026« des F.A.Z. Instituts beteiligt und wurde zum dritten Mal in Folge in der Kategorie Reha-Klinikbetreiber ausgezeichnet.