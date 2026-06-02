Gemeinsam helfen: Passauer Wolf Bad Gögging spendet Textilien für den guten Zweck

Die Straßenambulanz St. Franziskus e. V. in Ingolstadt bietet obdachlosen und sozial benachteiligten Menschen niedrigschwellige medizinische Versorgung sowie Beratung. Die Spende von Bettdecken und Kissen des Passauer Wolf Bad Gögging kommt direkt dort an, wo sie dringend gebraucht wird: in der Obdachlosenunterkunft in Ingolstadt. Bruder Martin, Leiter der Straßenambulanz, betont: »Es gab viele glückliche Gesichter und die Menschen haben sich sehr darüber gefreut, so warme Zudecken zu erhalten. Sie fühlten sich gesehen und respektiert. Die Unterstützung unserer Einrichtung und der Menschen am Rand der Gesellschaft bedeutet uns sehr viel.« Auch Tobias Eberl, Bereichsleiter Nationale Hilfsgesellschaft vom BRK-Kreisverband Kelheim, bedankt sich für die Unterstützung: »Sachspenden helfen uns dabei, Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Dass Unternehmen aus der Region Verantwortung übernehmen, ist ein starkes Zeichen der Solidarität.« Die gespendete Bettware und Kleidung wird nun im Bereich des Katastrophenschutzes eingesetzt, findet Verwendung in den beiden Kleiderläden des Kreisverbands in Langquaid und Riedenburg und kommt nicht zuletzt auch dem Projekt »1000 Betten für die Ukraine« zugute, das Rehakliniken, Altenheime und Krankenhäuser beim Wiederaufbau unterstützt. Anja Bellersen, Hoteldirektorin im Passauer Wolf Bad Gögging, sieht die Aktion als wichtigen Beitrag: »Für uns ist es selbstverständlich, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen. Wenn gut erhaltene Materialien anderen Menschen helfen können, möchten wir diese Chance nutzen.«Die Sachspenden sind Teil eines umfassenden Engagements des Passauer Wolf für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Neben der Weitergabe ausgedienter Textilien setzt das Unternehmen auf vielfältige Initiativen, sowohl in der Region als auch international. So engagiert sich das Unternehmen – unter anderem durch die langjährige Unterstützung der Stiftung »Fundación Solidaria Padre Alberto Ramírez e. V. « in Kolumbien, die Kindern und Jugendlichen Bildungschancen eröffnet. Für den Passauer Wolf ist klar: Soziale Verantwortung endet nicht am Arbeitsplatz – sie ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur.Der Passauer Wolf Bad Gögging ist seit 1988 in der Region verwurzelt. Zu den Fachbereichen zählen die Neurologie, Geriatrie und die Orthopädie. Gehobenen Ansprüchen wird man mit den Passauer Wolf Komfort-Angeboten gerecht. Insgesamt verfügen die Häuser über 500 Betten. In Kooperation mit dem Passauer Wolf Bad Gögging ist die Passauer Wolf Berufsfachschule für Physiotherapie und das Passauer Wolf Bildungszentrum Bad Gögging Ausbildungsbetrieb für angehende Physiotherapeuten und Bildungsstätte in Gesundheitsberufen. Der Passauer Wolf Bad Gögging ist Arbeitgeber für 700 Mitarbeiter.