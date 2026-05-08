Engagement für Gesundheitsförderung belohnt: Passauer Wolf erhält AOK-Zertifizierung »Gesunder Betrieb«

Der Passauer Wolf ist für sein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) von der AOK Bayern mit dem Zertifikat »Gesunder Betrieb« in Silber ausgezeichnet worden. Die Urkunde wurde am 7. Mai in der Passauer Wolf Hotelklinik Maria Theresia in Bad Griesbach von Philipp Wilhelm, Teamleiter Vertrieb der AOK Passau-Rottal-Inn, über-reicht. Die Zertifizierung gilt für alle Standorte des Unternehmens und würdigt das besondere Engagement des Passauer Wolf, Mitarbeiter mit Gesundheitsangeboten zu unterstützen und Gesundheitsförderung nachhaltig in der Unternehmenskultur zu verankern.



Anerkennung für engagierte Gesundheitsförderung



Mit dem Qualitätssiegel zeichnet die AOK Bayern Betriebe aus, die Gesundheit systematisch, nachhaltig und nach klaren Qualitätsstandards fördern. Bewer-tet werden unter anderem die Einbindung des Gesundheitsmanagements in die Unternehmenspolitik, die strukturierte Umsetzung von Maßnahmen, die Beteiligung der Mitarbeiter sowie Innovationskraft, Bedarfsorientierung und Wirkungsmessung. »Die Auszeichnung in Silber zeigt, dass der Passauer Wolf Gesundheitsförderung nicht als Einzelmaßnahme versteht, sondern als festen Bestandteil einer modernen Unternehmenskultur lebt«, betonte Philipp Wilhelm bei der Übergabe. Auch intern wird die Auszeichnung als Bestätigung und Ansporn verstanden. »Das BGM ist aus unserem Unternehmen nicht mehr weg-zudenken«, sagt Andreas Herzog, Geschäftsführer Personal im Passauer Wolf. »Die Zertifizierung bestätigt unseren Weg und motiviert uns, das Angebot auch künftig mit neuen Impulsen weiterzudenken.«



Ein Jahr intensiver Vorbereitung



Der Weg zur Zertifizierung begann bereits vor rund einem Jahr. »Die Idee, unser Betriebliches Gesundheitsmanagement zertifizieren zu lassen, hatten wir im BGM-Team schon länger«, erklärt Tina Bauer, BGM-Beauftragte im Passauer Wolf Bad Griesbach, die das Betriebliche Gesundheitsmanagement im Unternehmen gemeinsam mit ihrer Kollegin Elke Scholz, BGM-Beauftragte im Passauer Wolf Bad Gögging, von Beginn an mit aufgebaut hat. »Unser Ziel war es, die Qualität unserer Arbeit sichtbar zu machen und dem Thema Gesundheit im Unternehmen noch mehr Gewicht zu verleihen.« Im Austausch mit der AOK wurde das Vorhaben schließlich konkretisiert: Es folgten ein telefonisches Voraudit sowie ein umfassendes Audit im Passauer Wolf Bad Gögging. Dabei stellte das BGM-Team seine Arbeit, Ziele und Angebote vor. Anschlie-ßend tauschte sich die Auditorin der AOK mit Mitarbeitern aus und gewann Einblicke, wie das Gesundheitsmanagement im Arbeitsalltag wahrgenommen wird. »Das Audit war für uns eine wertvolle Bestätigung unserer bisherigen Arbeit«, sagt Elke Scholz. »Wir konnten zeigen, dass unsere Angebote nicht nur vielfältig sind, sondern auf einem fundierten Konzept basieren und gezielt auf die Bedürfnisse unserer Kolleginnen und Kollegen ausgerichtet sind.«



Gesundheit als Teil der Unternehmenskultur



Das Betriebliche Gesundheitsmanagement des Passauer Wolf wurde in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich ausgebaut. Was mit dem Engagement einzelner Initiatorinnen begann, ist heute ein standortübergreifendes Netz-werk mit vier BGM-Beauftragten in Bad Griesbach, Bad Gögging, Nittenau und Ingolstadt. »Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz haben im Passauer Wolf einen festen Platz«, so Tina Bauer. »Darauf sind wir besonders stolz. Möglich ist das durch ein starkes Team, kreative Ideen und die vertrauensvolle Unterstützung durch Geschäftsführung, Personalbereich, Betriebsarzt und Unternehmenskommunikation.« Zu den besonders geschätzten BGM-Angeboten zählen unter anderem Resilienz-Workshops, die sogenannten Magic Outdoor Tage sowie Maßnahmen zur Förderung der mentalen Gesundheit – unter anderem über die Plattform Nilo.Health.



Zusätzliche Förderung für den Passauer Wolf Bad Griesbach



Ebenfalls am 7. Mai überreichte Wilfried Semsch, Beratung Geschäftspartner von der AOK Passau-Rottal-Inn, dem Passauer Wolf Bad Griesbach einen symbolischen Scheck im Rahmen der Kooperation »Business Aktiv«. Unternehmen, die an dem Programm teilnehmen und Gesundheitstage durchführen, erhalten für teilnehmende Mitarbeiter finanzielle Zuschüsse, die zweckgebunden in weitere Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements investiert werden. Damit erhält der Passauer Wolf Bad Griesbach zusätzliche Unterstützung, um auch künftig neue Impulse für die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu setzen.

(lifePR) (