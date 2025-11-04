Dr. med. Henning Lange ist neuer leitender orthopädischer Facharzt der Passauer Wolf City-Reha Ingolstadt

Dr. med. Henning Lange ist seit September als neuer leitender orthopädischer Facharzt in der Passauer Wolf City-Reha Ingolstadt tätig. Mit seiner umfassenden Erfahrung aus der Akutmedizin, dem Praxisbetrieb sowie der Betreuung von Profisportlern bringt er exzellente Kompetenz ein und stärkt damit die medizinische Qualität des Hauses. Sein Ziel im Passauer Wolf ist es, bereits etablierte und erfolgreiche Behandlungsmethoden fortzuführen und gleichzeitig neue Impulse einzubringen.



Neue Ärztliche Leitung der Orthopädie in der Passauer Wolf City-Reha



»Wir freuen uns sehr, mit Dr. Henning Lange einen Experten gewonnen zu haben, der unsere Patienten mit höchstem fachlichem Anspruch und großem persönlichen Engagement betreuen wird«, sagt Alexander Meierl, Geschäftsführer im Passauer Wolf Ingolstadt. Dr. Henning Lange freut sich über die Möglichkeit, im Passauer Wolf in einem interdisziplinären Team zu arbeiten. »Für mich bedeutet das einen spannenden Perspektivwechsel, da ich bislang vor allem in der Akutversorgung im Klinikum Ingolstadt und im niedergelassenen Bereich tätig war. Ich freue mich auf die Erfahrungen in der Reha- und Sozialmedizin«, begründet der Mediziner seine Entscheidung für den Passauer Wolf.



Sportmedizin und Manuelle Medizin im Fokus



Dr. Henning Langes Ziel ist es, die Patienten ganzheitlich auf ihrem Weg zurück zu Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu begleiten. Dabei möchte er die bewährte hohe Versorgungsqualität fortführen. »Gleichzeitig ist es mir wichtig, meine bisherigen Erfahrungen einzubringen. Dazu gehören insbesondere Schwerpunkte in der Sportmedizin und in der manuellen Medizin, ergänzt durch Verfahren wie Sonografie, Injektionstherapien, Neuraltherapie und kinesiologisches Taping«, sagt Dr. Henning Lange abschließend.



Mehr zu Dr. med. Henning Lange



Dr. Henning Lange studierte Humanmedizin an der RWTH Aachen. Der promovierte Mediziner durchlief die Facharztausbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie im Klinikum Ingolstadt. Seit 2024 ergänzen die Zusatzbezeichnungen Manuelle Medizin/Chirotherapie sowie Sportmedizin sein breites Qualifikationsspektrum. Darüber hinaus hat Dr. Henning Lange internationale und forschungsbezogene Zusatzqualifikationen erworben. Seit 2023 arbeitet er zusätzlich im Medizinischen Versorgungszentrum des Klinikum Ingolstadt. Neben seiner klinischen Tätigkeit ist Dr. Henning Lange seit 2023 Mannschaftsarzt beim ERC Ingolstadt und betreut dort Profisportler im Eishockey.





