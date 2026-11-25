700 Bäume, die Zukunft wachsen lassen: Im Rahmen der aktuellen Pflanzsaison wurden in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner PLANT-MY-TREE® insgesamt 700 Bäume für den Reflex Verlag im brandenburgischen Groß Lindow gepflanzt.



Mit der Kooperation verbindet der Reflex Verlag seine Geschäftstätigkeit mit konkretem Umweltengagement. Für jede Kundenbuchung wird ein Baum gepflanzt. Auf diese Weise tragen auch die Kundinnen und Kunden des Verlags zur Unterstützung regionaler Aufforstungsprojekte in Deutschland bei.



Verantwortung als Printverlag



Als Verlag, der redaktionelle Themenpublikationen in renommierten deutschen Tageszeitungen und Magazinen veröffentlicht, ist sich REFLEX der Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit natürlichen Ressourcen bewusst. Mit der Zusammenarbeit mit PLANT-MY-TREE® möchte das Unternehmen einen langfristigen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz leisten.



Gemeinsam Zukunft wachsen lassen



Die Pflanzung in Groß Lindow macht das gemeinsame Engagement sichtbar. Die aktuellen Aufnahmen der Pflanzarbeiten vor Ort geben einen Einblick in die Umsetzung des Projekts.



Der Reflex Verlag bedankt sich bei PLANT-MY-TREE® für die partnerschaftliche Zusammenarbeit, beim Pflanzteam für seinen Einsatz sowie bei allen Kundinnen und Kunden, die dieses Engagement mit jeder Buchung ermöglichen.



Denn nachhaltiges Engagement beginnt mit konkreten Taten und manchmal mit einem einzelnen Baum.

(lifePR) (