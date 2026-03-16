Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054401

Reflex Verlag GmbH Hackescher Markt 2-3 10178 Berlin, Deutschland https://www.reflex-media.net/
Ansprechpartner:in Marketing & Communications 030200894926
Logo der Firma Reflex Verlag GmbH

Neue Chancen auf Heilung bei seltenen Blutkrankheiten

Medizinische Fortschritte bei Sichelzellanämie und Beta-Thalassämie schaffen neue Perspektiven

(lifePR) (Berlin, )
Sichelzellanämie und transfusionsabhängige Beta-Thalassämie zählen zu den häufigsten erblich bedingten Blutkrankheiten. Gleichzeitig eröffnen neue medizinische Entwicklungen Betroffenen heute Perspektiven, die noch vor wenigen Jahren kaum denkbar waren: Laut Prof. Dr. Peter Lang vom Universitätsklinikum Tübingen bieten moderne Stammzelltransplantationen und Gentherapien neue Chancen auf Heilung. Im Interview erklärt der Experte, wie sich die Erkrankungen äußern, warum eine frühe Diagnose entscheidend ist und welche Fortschritte die Forschung aktuell macht. Lesen Sie das vollständige Interview auf unserem Gesundheitsportal.

Reflex Verlag GmbH

Reflex Media ist ein Berliner Medienhaus und spezialisiert auf Content Marketing und themenspezifische Publikationen. Das Unternehmen entwickelt journalistisch hochwertige Inhalte und platziert diese crossmedial in renommierten deutschen Tageszeitungen, Magazinen sowie auf reichweitenstarken Online-Plattformen. Mit maßgeschneiderten Content- und Werbelösungen schafft Reflex Media Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und nachhaltige Markenwirkung für Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.