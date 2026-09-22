Dienstfahrrad statt Firmenwagen: Mobilität auf zwei Rädern gewinnt an Bedeutung
Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden Diensträder als attraktive Zusatzleistung an. Der Beitrag zeigt, welche Vorteile Dienstradleasing für Beschäftigte, Arbeitgeber und den Klimaschutz bietet.
Der Beitrag beleuchtet die Entwicklung des Dienstradleasings, erklärt die steuerlichen Rahmenbedingungen und zeigt, warum insbesondere E-Bikes bei Beschäftigten gefragt sind. Zudem werden die Vorteile für Unternehmen erläutert – von einer stärkeren Mitarbeiterbindung über einen Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie bis hin zur Förderung gesünderer Mobilität und einer modernen Positionierung im Wettbewerb um Fachkräfte.
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