reer stärkt langfristige Partnerschaft in Kenia
Neuer Pickup für das Africachild Village
Hinter der Fahrzeugspende steht eine langjährige Partnerschaft mit Africachild e.V. Seit mehreren Jahren engagiert sich reer für das Africachild Village in Kenia und konnte gemeinsam mit dem Verein bereits zahlreiche Projekte realisieren – von der Erneuerung der traditionellen Makuti-Dächer über den Bau einer neuen Sickergrube bis hin zu weiteren infrastrukturellen Verbesserungen. Mit dem neuen Pickup folgt nun ein weiteres Projekt, das den Alltag der Bewohnerinnen und Helfer nachhaltig erleichtert.
Mobilität für ein selbstbestimmtes Leben
Im Africachild Village finden junge Frauen Zuflucht, die oftmals selbst noch minderjährig sind und durch Zwangsheirat, sexualisierte Gewalt oder Missbrauch ungewollt schwanger wurden. Viele von ihnen wurden von ihren Familien verstoßen und erhalten hier erstmals einen geschützten Ort, medizinische Versorgung sowie die Chance auf Bildung und ein selbstbestimmtes Leben, gemeinsam mit ihren Kindern.
Damit diese Unterstützung täglich gewährleistet werden kann, sind regelmäßige Fahrten unverzichtbar. Ob Arztbesuche, die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten oder der Transport von Baumaterialien für notwendige Instandhaltungs- und Bauprojekte – ohne ein zuverlässiges Fahrzeug sind viele Aufgaben für die Helferinnen und Helfer vor Ort nur schwer zu bewältigen.
Mit dem neuen Pickup erhält das Africachild Village die notwendige Unterstützung, die für diese täglichen Herausforderungen benötigt wird. Er schafft mehr Unabhängigkeit und trägt dazu bei, dass junge Mütter und ihre Kinder zuverlässig versorgt und begleitet werden können.
Verantwortung, die bleibt
Die Unterstützung des Africachild Village ist Ausdruck einer gelebten sozialen Verantwortung, die fest in der Identität der reer GmbH verankert ist. Im Rahmen seiner Mission Kindeswohl engagiert sich das Familienunternehmen mit ausgewählten Partnern dort, wo Kinder und Familien langfristige Unterstützung benötigen – nicht nur mit einmaligen Spenden, sondern auch mit Projekten und Partnerschaften, die nachhaltig etwas verändern.
„Durch unsere Firma haben wir die Möglichkeit, aktiv an einer besseren Welt für Kinder zu arbeiten. Das geschieht durch unsere Produkte, durch Aufklärung, Normenarbeit, Kooperationen oder auch Sach- oder Geldspenden. Reer und Africachild sind zwei Organisationen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise für dasselbe Ziel einsetzen. Daher ist die Zusammenarbeit immer eine große Freude", sagt Tobias Mörk, CEO der reer GmbH.
Mit dem neuen Pickup setzt reer die langjährige Partnerschaft konsequent fort und leistet einen weiteren Beitrag dazu, den Alltag im Africachild Village nachhaltig zu verbessern.
Aus Überzeugung und in der Erkenntnis, dass ein Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit mit seiner Mutter und umgeben von Wärme und Liebe aufwachsen sollte, leistet Africachild e.V. überall dort Hilfestellung, wo Gefahren und Risiken für junge Mütter und Kindern in Afrika bestehen. Weitere Informationen finden Sie unter africachild.org.