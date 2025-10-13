HeatCare+ und HeatCare+ Flex – die neue Generation der Wickeltisch-Wärmestrahler von reer

Sekundenschnelle Wärme (in nur 5–6 Sekunden)

Mit dem Release der neuen HeatCare-Serie setzt reer erneut Maßstäbe im Bereich Wickeltisch-Komfort und -Sicherheit. Die zwei neuen Modelleundbieten modernste Infrarot-Technologie, innovative Steuerungselemente und ein völlig neues Heizerlebnis – effizienter, sanfter und schneller als je zuvor.Inspiriert von den industriellen Heizstrahlern, die vereinzelt in medizinischen Einrichtungen zum Einsatz kamen, erfand Rainer Mörk 1997 den ersten Wickeltisch-Wärmestrahler für den Heimgebrauch – und legte damit den Grundstein für eine einmalige Erfolgsgeschichte.Seitdem wurden die Geräte stetig weiterentwickelt: von einfachen Quarzstrahlern hin zu modernen, leistungsstarken Wärmelösungen mit Infrarot-Carbon-Technologie, Fernbedienung, Timerfunktion und wahlweise Wand- oder Standmontage. Mit jeder neuen Generation ist es gelungen, Bedienbarkeit und Heizqualität zu optimieren und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards einzuhalten.Damit erfüllt reer seit Jahrzehnten die Wünsche von Eltern auf der ganzen Welt, die auf die zuverlässige Sofortwärme „Made in Germany“ vertrauen.Heute sind reer Wickeltisch-Wärmestrahler DAS Must-have jeder Baby Erstausstattung. Ob beim nächtlichen Wickeln oder nach dem Baden, die reer Produkte sorgen für sofortige, angenehme Wärme – und zwar genau dann, wenn Babys sie brauchen. Die hohe Akzeptanz in Haushalten ist das Ergebnis strenger Qualitätssicherung und stetiger Innovation. Ein Weg, der von reer ohne Kompromisse verfolgt wird, denn Wickeltisch-Wärmestrahler haben für die Firma eine zentrale Bedeutung:Durch jahrzehntelange Erfahrung, enge Zusammenarbeit mit Hebammen und kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich reer seit bald 30 Jahren alsetabliert. Die Geräte stehen für komfortable Bedienbarkeit, maximale Qualität und kompromisslose Sicherheit.Sowohl derals auch derüberzeugen durch ihre Funktionalität, modernes Design und das neue. Dieses Heizelement bietet zahlreiche Vorteile:Beide Geräte verfügen über je zwei Heizstufen (350 W / 700 W), eine intuitive Steuerung direkt am Gerät oder per Fernbedienung sowie eine praktische 10-Minuten-Timerfunktion. Derpunktet zusätzlich durch sein höhenverstellbares Teleskopgestänge und kann flexibel als Stand- oder Wandgerät genutzt werden.Bei der neuen HeatCare-Serie verbindet reer moderne Technologie mit durchdachter Alltagstauglichkeit. Das innovative EcoHeat-Heizelement sorgt für gezielte, sofort spürbare Wärme – effizient, hautfreundlich und besonders energiesparend.Ob fest an der Wand oder flexibel mit Standfuß: HeatCare+ und HeatCare+ Flex bieten Eltern eine zuverlässige, individuelle Lösung, die vor allem eines garantiert: ein sicheres, angenehmes Wickelumfeld vom ersten Tag an.Damit setzt reer ein weiteres Mal neue Standards und bekräftigt seinen Anspruch als Marktführer im Bereich der Kindersicherheit.