HeatCare+ und HeatCare+ Flex – die neue Generation der Wickeltisch-Wärmestrahler von reer

Mit dem Release der neuen HeatCare-Serie setzt reer erneut Maßstäbe im Bereich Wickeltisch-Komfort und -Sicherheit. Die zwei neuen Modelle HeatCare+ (Wandgerät) und HeatCare+ Flex (2in1 Wand- & Standgerät) bieten modernste Infrarot-Technologie, innovative Steuerungselemente und ein völlig neues Heizerlebnis – effizienter, sanfter und schneller als je zuvor.

Fast 30 Jahre Wohlfühlwärme fürs Baby

Inspiriert von den industriellen Heizstrahlern, die vereinzelt in medizinischen Einrichtungen zum Einsatz kamen, erfand Rainer Mörk 1997 den ersten Wickeltisch-Wärmestrahler für den Heimgebrauch – und legte damit den Grundstein für eine einmalige Erfolgsgeschichte.

Seitdem wurden die Geräte stetig weiterentwickelt: von einfachen Quarzstrahlern hin zu modernen, leistungsstarken Wärmelösungen mit Infrarot-Carbon-Technologie, Fernbedienung, Timerfunktion und wahlweise Wand- oder Standmontage. Mit jeder neuen Generation ist es gelungen, Bedienbarkeit und Heizqualität zu optimieren und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards einzuhalten.

Damit erfüllt reer seit Jahrzehnten die Wünsche von Eltern auf der ganzen Welt, die auf die zuverlässige Sofortwärme „Made in Germany“ vertrauen.

Wärme, die Vertrauen schafft

Heute sind reer Wickeltisch-Wärmestrahler DAS Must-have jeder Baby Erstausstattung. Ob beim nächtlichen Wickeln oder nach dem Baden, die reer Produkte sorgen für sofortige, angenehme Wärme – und zwar genau dann, wenn Babys sie brauchen. Die hohe Akzeptanz in Haushalten ist das Ergebnis strenger Qualitätssicherung und stetiger Innovation. Ein Weg, der von reer ohne Kompromisse verfolgt wird, denn Wickeltisch-Wärmestrahler haben für die Firma eine zentrale Bedeutung:

„Ich erinnere mich noch gut daran, wie mein Vater die ersten Prototypen eines Wärmestrahlers für Kinder gemeinsam mit mir und meinen kleinen Geschwistern testete. Damals verwendete er einen einfachen Heizstrahler aus dem Baumarkt, montierte ihn auf einem Ventilatorständer und reduzierte die Leistung drastisch – alles mit dem Ziel, ihn kindersicher zu machen. Der Prototyp war natürlich noch weit entfernt von der heutigen Technik und Sicherheit unserer Produkte, aber er legte den Grundstein für eines unserer Kernprodukte.

Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft mit unseren Ideen und Innovationen dazu beitragen können, das Leben von Familien ein Stück einfacher und sicherer zu machen." (Tobias Mörk, CEO)

Durch jahrzehntelange Erfahrung, enge Zusammenarbeit mit Hebammen und kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich reer seit bald 30 Jahren als Marktführer im Bereich Wickeltisch-Wärmestrahler etabliert. Die Geräte stehen für komfortable Bedienbarkeit, maximale Qualität und kompromisslose Sicherheit.

Die neuen HeatCare+ Modelle: Innovation bis ins Detail

Sowohl der HeatCare+ als auch der HeatCare+ Flex überzeugen durch ihre Funktionalität, modernes Design und das neue EcoHeat Carbon-Heizelement. Dieses Heizelement bietet zahlreiche Vorteile:
  • Sekundenschnelle Wärme (in nur 5–6 Sekunden)
  • Besonders hautfreundliche Infrarotstrahlung (IR-C) – optimal geeignet für empfindliche Babyhaut
  • 12,5 % weniger Stromverbrauch bei gleichzeitig verbesserter Heizleistung
  • Maximale Energieeffizienz mit einem Emissionsgrad von 98 %
Beide Geräte verfügen über je zwei Heizstufen (350 W / 700 W), eine intuitive Steuerung direkt am Gerät oder per Fernbedienung sowie eine praktische 10-Minuten-Timerfunktion. Der HeatCare+ Flex punktet zusätzlich durch sein höhenverstellbares Teleskopgestänge und kann flexibel als Stand- oder Wandgerät genutzt werden.

Wärme neu gedacht

Bei der neuen HeatCare-Serie verbindet reer moderne Technologie mit durchdachter Alltagstauglichkeit. Das innovative EcoHeat-Heizelement sorgt für gezielte, sofort spürbare Wärme – effizient, hautfreundlich und besonders energiesparend.

Ob fest an der Wand oder flexibel mit Standfuß: HeatCare+ und HeatCare+ Flex bieten Eltern eine zuverlässige, individuelle Lösung, die vor allem eines garantiert: ein sicheres, angenehmes Wickelumfeld vom ersten Tag an.

Damit setzt reer ein weiteres Mal neue Standards und bekräftigt seinen Anspruch als Marktführer im Bereich der Kindersicherheit.

 

REER GmbH

Seit 100 Jahren unterstützt die deutsche Traditionsmarke reer Familien bei ihren täglichen Herausforderungen. Um den Kleinsten den größten Schutz zu bieten, verfolgt reer die Mission „Mehr Sicherheit für Kinder“. Mit den Sicherheitslösungen von reer können Eltern ohne großen Aufwand ein sicheres Lebensumfeld schaffen, in dem ihr Kind groß werden und die Welt entdecken kann. Die Erfindungen aus dem Hause reer wie beispielsweise der Babykostwärmer, das Babyphone oder der Wickeltisch-Wärmestrahler sind aus dem modernen Babyhaushalt nicht mehr wegzudenken. Die vielen praktischen Helfer erleichtern Eltern den oft stressigen Alltag und sorgen für mehr Wohlbefinden in der ganzen Familie.

Geprüft kindersicher - Sicherheit über Normen hinaus
Um neue Maßstäbe für mehr Kindersicherheit zu setzen, arbeitet reer mit Experten unterschiedlicher Disziplinen zusammen und engagiert sich aktiv in unterschiedlichen Gremien und Organisationen für europa- und weltweite Sicherheitsstandards ein. So ist reer aktives Mitglied im DIN (Deutsches Institut für Normung), Gründungsmitglied des internationalen Bündnisses GACS (Global Alliance for Child Safety) und langjähriges Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder e.V.

