HeatCare+ und HeatCare+ Flex – die neue Generation der Wickeltisch-Wärmestrahler von reer

Fast 30 Jahre Wohlfühlwärme fürs Baby
Inspiriert von den industriellen Heizstrahlern, die vereinzelt in medizinischen Einrichtungen zum Einsatz kamen, erfand Rainer Mörk 1997 den ersten Wickeltisch-Wärmestrahler für den Heimgebrauch – und legte damit den Grundstein für eine einmalige Erfolgsgeschichte.
Seitdem wurden die Geräte stetig weiterentwickelt: von einfachen Quarzstrahlern hin zu modernen, leistungsstarken Wärmelösungen mit Infrarot-Carbon-Technologie, Fernbedienung, Timerfunktion und wahlweise Wand- oder Standmontage. Mit jeder neuen Generation ist es gelungen, Bedienbarkeit und Heizqualität zu optimieren und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards einzuhalten.
Damit erfüllt reer seit Jahrzehnten die Wünsche von Eltern auf der ganzen Welt, die auf die zuverlässige Sofortwärme „Made in Germany“ vertrauen.
Wärme, die Vertrauen schafft
Heute sind reer Wickeltisch-Wärmestrahler DAS Must-have jeder Baby Erstausstattung. Ob beim nächtlichen Wickeln oder nach dem Baden, die reer Produkte sorgen für sofortige, angenehme Wärme – und zwar genau dann, wenn Babys sie brauchen. Die hohe Akzeptanz in Haushalten ist das Ergebnis strenger Qualitätssicherung und stetiger Innovation. Ein Weg, der von reer ohne Kompromisse verfolgt wird, denn Wickeltisch-Wärmestrahler haben für die Firma eine zentrale Bedeutung:
„Ich erinnere mich noch gut daran, wie mein Vater die ersten Prototypen eines Wärmestrahlers für Kinder gemeinsam mit mir und meinen kleinen Geschwistern testete. Damals verwendete er einen einfachen Heizstrahler aus dem Baumarkt, montierte ihn auf einem Ventilatorständer und reduzierte die Leistung drastisch – alles mit dem Ziel, ihn kindersicher zu machen. Der Prototyp war natürlich noch weit entfernt von der heutigen Technik und Sicherheit unserer Produkte, aber er legte den Grundstein für eines unserer Kernprodukte.
Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft mit unseren Ideen und Innovationen dazu beitragen können, das Leben von Familien ein Stück einfacher und sicherer zu machen." (Tobias Mörk, CEO)
Durch jahrzehntelange Erfahrung, enge Zusammenarbeit mit Hebammen und kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich reer seit bald 30 Jahren als Marktführer im Bereich Wickeltisch-Wärmestrahler etabliert. Die Geräte stehen für komfortable Bedienbarkeit, maximale Qualität und kompromisslose Sicherheit.
Die neuen HeatCare+ Modelle: Innovation bis ins Detail
Sowohl der HeatCare+ als auch der HeatCare+ Flex überzeugen durch ihre Funktionalität, modernes Design und das neue EcoHeat Carbon-Heizelement. Dieses Heizelement bietet zahlreiche Vorteile:
- Sekundenschnelle Wärme (in nur 5–6 Sekunden)
- Besonders hautfreundliche Infrarotstrahlung (IR-C) – optimal geeignet für empfindliche Babyhaut
- 12,5 % weniger Stromverbrauch bei gleichzeitig verbesserter Heizleistung
- Maximale Energieeffizienz mit einem Emissionsgrad von 98 %
Wärme neu gedacht
Bei der neuen HeatCare-Serie verbindet reer moderne Technologie mit durchdachter Alltagstauglichkeit. Das innovative EcoHeat-Heizelement sorgt für gezielte, sofort spürbare Wärme – effizient, hautfreundlich und besonders energiesparend.
Ob fest an der Wand oder flexibel mit Standfuß: HeatCare+ und HeatCare+ Flex bieten Eltern eine zuverlässige, individuelle Lösung, die vor allem eines garantiert: ein sicheres, angenehmes Wickelumfeld vom ersten Tag an.
Damit setzt reer ein weiteres Mal neue Standards und bekräftigt seinen Anspruch als Marktführer im Bereich der Kindersicherheit.