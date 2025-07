50 Jahre Steckdosenschutz

Vor 50 Jahren führte das Leonberger Familienunternehmen reer den Steckdosenschutz ein – ein kleines Produkt mit großer Wirkung und gleichzeitig der Startpunkt für eine langfristige Erfolgsgeschichte. Heute gehört der Steckdosenschutz zu den bekanntesten Sicherheitsprodukten in Familienhaushalten auf der ganzen Welt. Das Jubiläum dient daher als Anlass für einen Rückblick auf fünf Jahrzehnte Innovation im Bereich Kindersicherheit – und einen Ausblick auf das, was noch kommt.In Deutschland passieren jährlich etwa 4.000 Stromunfälle. Die meisten davon ereignen sich dabei im häuslichen Bereich mit Niederspannung – etwa an Steckdosen, beschädigten Kabeln oder bei unsachgemäßem Gebrauch von Elektrogeräten. Besonders gefährdet sind dabei Kinder, die elektrische Gefahrenquellen nicht erkennen, Steckdosen faszinierend finden und oft ungeschützt damit in Berührung kommen.Der Steckdosenschutz bietet bis heute die wohl einfachste und zugleich wirkungsvollste Maßnahme zur Prävention von Stromunfällen. Mit weit mehr als 65 Millionen verkauften Einheiten sorgt reer seit Jahrzehnten dafür, dass Haushalte auf der ganzen Welt ein Stück weit sicherer sind.Mit dem Steckdosenschutz begann 1975 eine neue Ära im Hause reer. Damals wie heute ist die Mission dieselbe: Kindern eine sichere Umgebung schaffen. Was damals als einfache Antwort auf eine alltägliche Gefahr gedacht war, steht heute Seite an Seite mit einer ganzen Reihe erfolgreicher Erfindungen von reer, darunter der elektrische Babykostwärmer, das Babyphone sowie der beliebte Wickeltisch-Wärmestrahler. Produkte von reer sind längst fester Bestandteil unzähliger Haushalte auf der ganzen Welt.sagt Tobias Mörk, Geschäftsführer der reer GmbH.Die Ursprünge der Sicherheitsprodukte von reer liegen in den 1970er Jahren. Paul Mörk, damaliger Geschäftsführer, erkannte früh den Bedarf an einfachen, aber wirksamen Schutzmaßnahmen in Familienhaushalten. Der Steckdosenschutz ist dabei nur eines von zahlreichen Produkten, mit welchen reer den Familienalltag nachhaltig revolutionierte.Heute steht reer für ein breites Sicherheitsangebot, das sich mit den Bedürfnissen moderner Familien stetig weiterentwickelt hat – von Tür- und Treppengittern über Elektrogerätesicherungen bis hin zu digitalen Video-Babyphones.Heute wie vor 50 Jahren ist Kindersicherheit für reer das zentrale Element der Firmenidentität. Das Unternehmen arbeitet eng mit Prüfinstitutionen zusammen, betreibt eigene Qualitätssicherung und entwickelt seine Produkte stetig weiter. Das Ergebnis: marktführende Qualität, ohne Kompromisse., so Tobias Mörk.Im Rahmen des Jubiläums blickt der ehemalige Geschäftsführer Rainer Mörk in einem exklusiven Video-Interview auf die Entwicklung des Steckdosenschutzes zurück. Als Zeitzeuge und Mitgestalter schildert er, wie aus einer einfachen Idee eine der erfolgreichsten Produktideen von reer wurde – und wie sie den Kurs des Unternehmens über Jahrzehnte mitbestimmte.