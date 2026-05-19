40 Jahre Vaporisator

Vor 40 Jahren brachte das Leonberger Familienunternehmen reer als erste Firma einen Vaporisator auf den deutschen Markt – eine Innovation, die die Hygiene im Babyalltag nachhaltig verändert hat. Was damals als praktische Lösung für die sichere Desinfektion von Babyflaschen gedacht war, ist heute aus unzähligen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Das Jubiläum dient daher als Anlass für einen Rückblick auf vier Jahrzehnte Entwicklung im Bereich Babyhygiene.



Hygiene im Babyalltag – eine besondere Herausforderung



Gerade in den ersten Lebensmonaten ist eine hygienische Reinigung von Babyflaschen, Saugern und Zubehör von besonderer Bedeutung. Das Immunsystem von Säuglingen ist noch nicht vollständig ausgereift, sodass Keime und Bakterien ein erhöhtes Risiko darstellen können.



Gleichzeitig stellt der Alltag Eltern vor praktische Herausforderungen: Die gründliche Reinigung von Fläschchen muss zuverlässig, zeitsparend und möglichst einfach in den Tagesablauf integrierbar sein. Ein Vaporisator bietet bis heute die effizienteste, gründlichste und zugleich unkomplizierteste Methode zur Desinfektion von Babyzubehör.



Ein Meilenstein für die Babyhygiene



Mit der Einführung des Vaporisators im Jahr 1986 setzte reer einen entscheidenden Impuls im Bereich der Babyhygiene. Bis dahin war die Desinfektion von Babyflaschen vor allem eines: aufwendig. Fläschchen und Sauger mussten im Kochtopf ausgekocht oder mit chemischen Lösungen behandelt werden. Diese Methoden kosteten Zeit und waren im hektischen Familienalltag nur schwer zuverlässig umsetzbar.



Genau hier setzte reer mit dem Vaporisator an. Man machte sich ein einfaches, aber wirkungsvolles Prinzip zunutze: die Desinfektion mit heißem Wasserdampf. Durch die gleichmäßige Hitze werden Keime und Bakterien zuverlässig reduziert, ganz ohne chemische Zusätze. Gleichzeitig ließ sich der Prozess erstmals unkompliziert in den Alltag integrieren: mehrere Flaschen und Zubehörteile konnten gleichzeitig desinfiziert werden, bei deutlich geringerem Zeit- und Arbeitsaufwand. Damit etablierte sich der Vaporisator schnell als eine echte Erleichterung für Eltern und setzte gleichzeitig einen neuen Standard in der Babyhygiene.



Im Laufe der Jahre wurde das Prinzip kontinuierlich weiterentwickelt. Moderne Vaporisatoren ermöglichen eine schnelle und gleichmäßige Desinfektion mit Wasserdampf, bieten ausreichend Platz für mehrere Flaschen und Zubehörteile. Zudem verfügen sie über durchdachte Sicherheits- und Komfortfunktionen, wie zum Beispiel eine Trockungsfunktion oder eine UV-Desinfektion.



Innovation aus Verantwortung – damals wie heute



Der Vaporisator steht damit in einer Reihe bedeutender reer Entwicklungen, die den Alltag mit Kindern nachhaltig geprägt haben, darunter der Steckdosenschutz, der elektrische Babykostwärmer oder das Babyfon. Kein Wunder also, dass Produkte von reer seit Jahrzehnten fester Bestandteil von Familienhaushalten auf der ganzen Welt sind.



„Als mein Vater erfuhr, dass sich insbesondere spezielle Pilzarten nicht durch einfaches Spülen entfernen lassen und zu schwerwiegenden Krankheiten bei Säuglingen führen können, hat er die ersten Desinfektionsgeräte für Babyflaschen aus einem Eierkocher und einer Plastikhaube zusammengesetzt. Im Laufe der Jahre ist daraus der erste Vapomat entstanden. Das Tiefe Verständnis für die Gefahren für Kinder und die ständige Suche nach Lösungen macht reer noch heute aus“, sagt Tobias Mörk, CEO der reer GmbH.



Auch 40 Jahre nach seiner Entwicklung steht der Vaporisator also sinnbildlich für durchdachte Lösungen, die den Alltag mit Babys spürbar erleichtern. Die Firma reer entwickelt ihre Produkte kontinuierlich weiter, setzt auf höchste Qualitätsstandards und richtet sich konsequent an den Bedürfnissen moderner Familien aus. Der Anspruch ist dabei seit jeher derselbe: Herausforderungen frühzeitig erkennen und in praxisnahe, zuverlässige Lösungen übersetzen. So entstehen Produkte, die Eltern im Alltag entlasten und gleichzeitig für ein kindersicheres Umfeld sorgen.

(lifePR) (