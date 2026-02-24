20 Jahre RealFM e. V.: Berufsverband feiert Jubiläum und blickt auf erfolgreiche Entwicklung zurück

Der Verband entstand als Nachfolgeorganisation des IFMA Deutschland e. V. und wurde von Beginn an durch engagierte Persönlichkeiten geprägt.
Prof. Senator E.h. Géza‑Richard Horn (Präsident 2006–2010) legte als Gründungspräsident die Grundlagen für eine eigenständige berufsständische Vertretung. Thomas Knoepfle (Präsident 2010–2018) führte diese Arbeit mit großem Einsatz fort und trieb die inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung maßgeblich voran. Auf diesem Fundament baut RealFM bis heute auf.
„RealFM legt seit zwei Jahrzehnten mit dem Corporate Real Estate- und Facility Management (CoReFM) als integrierte Managementdisziplin den Fokus auf das Core Business“, betont der amtierende Präsident Dirk Otto. „Mit rund 400 Mitgliedern – überwiegend auf Auftraggeber- und Nutzerseite – ist unser Verband ein praxisnaher Impulsgeber und ein verlässlicher Partner für Unternehmen, Wissenschaft und Politik.“
Wesentliche Meilensteine der Verbandsarbeit
- Etablierung eines bundesweiten Netzwerks mit aktiven Arbeits- und Regionalkreisen
- Entwicklung praxisorientierter Werkzeuge, Leitfäden und Positionspapiere
- Stärkung der europäischen Zusammenarbeit, u. a. mit Partnerverbänden in der Schweiz und Österreich
- Kontinuierliche Förderung der Professionalisierung von FM und CREM in Praxis, Lehre und Öffentlichkeit
Mit Blick auf die kommenden Jahre sieht der Verband große Chancen und Herausforderungen in den Bereichen CREM und FM-Organisationsentwicklung, effizientes Bereitstellen und Betreiben von Flächen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Kompetenzentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung. RealFM wird auch künftig eine aktive Rolle bei der Gestaltung dieser Themen übernehmen.