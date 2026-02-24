Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1052087

RealFM e.V. - Association for Real Estate and Facility Managers Schiffbauerdamm 40 10117 Berlin, Deutschland http://www.realfm.de
Ansprechpartner:in Herr Roald Niederlein +49 30 20653981
Logo der Firma RealFM e.V. - Association for Real Estate and Facility Managers

20 Jahre RealFM e. V.: Berufsverband feiert Jubiläum und blickt auf erfolgreiche Entwicklung zurück

(lifePR) (Berlin, )
RealFM e. V., Berufsverband für Real Estate und Facility Manager in Deutschland, feiert in diesem Jahr sein 20‑jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung am 13. November 2006 hat sich der Verband zu einer zentralen Plattform für den fachlichen Austausch, die Weiterentwicklung des Berufsbildes und die Vernetzung von Expertinnen und Experten aus Real Estate- und Facility Management entwickelt.

Der Verband entstand als Nachfolgeorganisation des IFMA Deutschland e. V. und wurde von Beginn an durch engagierte Persönlichkeiten geprägt.

Prof. Senator E.h. Géza‑Richard Horn (Präsident 2006–2010) legte als Gründungspräsident die Grundlagen für eine eigenständige berufsständische Vertretung. Thomas Knoepfle (Präsident 2010–2018) führte diese Arbeit mit großem Einsatz fort und trieb die inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung maßgeblich voran. Auf diesem Fundament baut RealFM bis heute auf.

„RealFM legt seit zwei Jahrzehnten mit dem Corporate Real Estate- und Facility Management (CoReFM) als integrierte Managementdisziplin den Fokus auf das Core Business“, betont der amtierende Präsident Dirk Otto. „Mit rund 400 Mitgliedern – überwiegend auf Auftraggeber- und Nutzerseite – ist unser Verband ein praxisnaher Impulsgeber und ein verlässlicher Partner für Unternehmen, Wissenschaft und Politik.“

Wesentliche Meilensteine der Verbandsarbeit
  • Etablierung eines bundesweiten Netzwerks mit aktiven Arbeits- und Regionalkreisen
  • Entwicklung praxisorientierter Werkzeuge, Leitfäden und Positionspapiere
  • Stärkung der europäischen Zusammenarbeit, u. a. mit Partnerverbänden in der Schweiz und Österreich
  • Kontinuierliche Förderung der Professionalisierung von FM und CREM in Praxis, Lehre und Öffentlichkeit
Der Präsident dankt allen Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Unterstützenden für ihr langjähriges Engagement: „RealFM ist ein lebendiges Ökosystem, das von der Expertise und dem Einsatz seiner Community getragen wird.“

Mit Blick auf die kommenden Jahre sieht der Verband große Chancen und Herausforderungen in den Bereichen CREM und FM-Organisationsentwicklung, effizientes Bereitstellen und Betreiben von Flächen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Kompetenzentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung. RealFM wird auch künftig eine aktive Rolle bei der Gestaltung dieser Themen übernehmen.

Website Promotion

Website Promotion

RealFM e.V. - Association for Real Estate and Facility Managers

RealFM e. V., Association for Real Estate and Facility Managers, ging im November 2006 aus IFMA Deutschland e. V. hervor. Sitz des Verbandes ist Berlin. RealFM e. V. ist eine berufsständische Organisation und der Verband für die Verantwortungsträger der Eigentümer und Auftraggeber im Corporate Real Estate- und Facility Management. RealFM entwickelt, veröffentlicht und implementiert Methoden und Werkzeuge für das nachhaltige und zukunftsfähige Bereitstellen und Betreiben der für die Kerngeschäftsprozesse notwendigen Ressourcen. Die Anwendung der Leitfäden und Positionspapiere sowie der Erfahrungsaustausch der Mitglieder erzeugen Wirkungen, die auch zur Erreichung der Klimaschutzziele und Ressourcenschonung beitragen. Die Alleinstellung im deutschen Markt liegt in den persönlichen Mitgliedschaften als Basis für das Netzwerk und den Erfahrungsaustausch und der europäischen Ausrichtung begründet. Mehr Informationen finden Sie unter www.RealFM.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.