Running Via Alpina: Zwei Frauen laufen 1.975 Kilometer durch die Alpen – Ziel erreicht, auch ohne Rekord
Mehr als ein Rekordversuch
„Running Via Alpina“ war von Anfang an mehr als nur ein sportlicher Wettlauf. Das Projekt setzt ein Zeichen für weibliche Leistungsfähigkeit im Extremsport und zeigt, wie Resilienz, Mut und Zusammenarbeit Grenzen verschieben können.
Durchhalten und Loslassen
Unterwegs mussten Maggy und Susi nicht nur lange Etappen und extreme Höhenmeter meistern, sondern auch mit Wetterumschwüngen, Verletzungsrisiken und mentalen Tiefpunkten umgehen.Maggy erklärt: „Wir haben gelernt, dass Durchhalten nicht immer bedeutet, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Manchmal heißt es auch, innezuhalten, Lösungen zu finden und gemeinsam weiterzumachen.“Susi ergänzt: „Dieser Lauf war eine Grenzerfahrung – aber auch eine Erfahrung voller Freiheit, Naturgewalt und Teamgeist. Wir hoffen, dass unser Weg andere Frauen inspiriert, ihre eigenen Abenteuer zu wagen.“
Dokumentarfilm ab Januar 2026
Die Reise der beiden wird ab Januar 2026 in einem Dokumentarfilm von RAVIR Film im Kino zu sehen sein. Ein erster Teaser erscheint bereits in den kommenden Monaten.
