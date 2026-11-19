UK : Engstes Einparken mit einem Auto auf zwei Rädern – 6,53 m; schnellste Zeit für 10 Donuts (Drehungen) in einem Drift-Kart – 17,14 Sek.; engstes gespiegeltes Einparken – 210 cm

: Engstes Einparken mit einem Auto auf zwei Rädern – 6,53 m; schnellste Zeit für 10 Donuts (Drehungen) in einem Drift-Kart – 17,14 Sek.; engstes gespiegeltes Einparken – 210 cm USA : Schnellste Zeit, eine Wahrzeichen-Statue zu malen – 43,5 Sek.

: Schnellste Zeit, eine Wahrzeichen-Statue zu malen – 43,5 Sek. China : Die meisten BMX-Flairs in Folge – 10; höchster Rückwärtssalto mit dem Fahrrad – 3,13 m

: Die meisten BMX-Flairs in Folge – 10; höchster Rückwärtssalto mit dem Fahrrad – 3,13 m MENA (Dubai) : Die meisten Autos, die gleichzeitig Donuts in einem einzigen Kreis drehen – 12; längste Dauer in der gegrätschten „Human Flag“-Position auf einem driftenden Auto – 28 Sek.

: Die meisten Autos, die gleichzeitig Donuts in einem einzigen Kreis drehen – 12; längste Dauer in der gegrätschten „Human Flag“-Position auf einem driftenden Auto – 28 Sek. Japan : Die meisten siebenfachen Durchschläge in Folge (Seilspringen) – 2; die meisten sechsfachen Durchschläge in Folge (Seilspringen) – 11; die meisten fünffachen Durchschläge in Folge (Seilspringen) – 39

: Die meisten siebenfachen Durchschläge in Folge (Seilspringen) – 2; die meisten sechsfachen Durchschläge in Folge (Seilspringen) – 11; die meisten fünffachen Durchschläge in Folge (Seilspringen) – 39 Indonesien: Die meisten Seilsprünge in Flip-Flops in einer Minute – 249

Den GWR Day gibt es seit 2004. Damals stieg GUINNESS WORLD RECORDS zum meistverkauften urheberrechtlich geschützten Buch aller Zeiten auf – Anlass genug für einen eigenen Rekordtag. Seitdem hat er zahlreiche inzwischen legendäre Rekordleistungen hervorgebracht. Auch in diesem Jahr gingen Bewerbungen aus der ganzen Welt ein – von Menschen, die am GWR Day einen Rekord aufstellen und sich so ihren Platz in der nächsten Ausgabe des Buches sichern wollen. Nachfolgend eine Auswahl der Rekorde des diesjährigen GWR Day.In Großbritannien wurden gleich drei GUINNESS WORLD RECORDS-Titel in The O2 aufgestellt – dort, wo am 24. Januar 2027 GUINNESS WORLD RECORDS London eröffnet. Alastair Moffatt brach den Rekord für das engste Einparken mit einem auf zwei Rädern balancierenden Auto: Gekonnt parkte er seinen Mini Cooper in eine Lücke, in der zwischen den Autos davor und dahinter gerade einmal 6,53 Meter Platz waren.In den USA ist der weltbekannte Performance-Maler David Garibaldi der Künstler, den globale Marken, Sportligen und Tourneen von Superstars engagieren, wenn sie ein unvergessliches Event brauchen. Zum GWR Day brach er den GUINNESS WORLD RECORDS-Titel für die schnellste Zeit, eine Wahrzeichen-Statue zu malen. Als Motiv wählte er die Freiheitsstatue – gemalt auf dem DUMBO House, mit freiem Blick auf die berühmte Brooklyn Bridge im Hintergrund. Für das Gemälde brauchte er unglaubliche 43,5 Sekunden.In China ist der 14-jährige Mehrfach-Rekordhalter Liu Haoran als professioneller Freestyle-BMX-Fahrer unterwegs; 2023 wurde ihm in China der Titel „National Master of Sport“ verliehen. Zum diesjährigen GWR Day brach er mit einer Höhe von 3,13 Metern den GUINNESS WORLD RECORDS-Titel für den höchsten Rückwärtssalto mit dem Fahrrad – und übertraf damit seinen eigenen Rekord von 2,9 Metern aus dem Vorjahr.Außerdem stellte er mit zehn Flairs in Folge den Rekord für die meisten BMX-Flairs in Folge auf.In Dubai brach das 777 Drifting Team mit zwölf Autos den Rekord für die meisten Autos, die gleichzeitig Donuts in einem Kreis drehen. Der Rekord vereinte jede Menge PS mit perfekt synchronisierter Koordination der Fahrer. Für den Aufbau brauchte es exakte Abstände, strenge Sicherheitsvorkehrungen und Timing auf den Sekundenbruchteil, damit alle Fahrzeuge gleichzeitig im Kreis drifteten. Umgesetzt wurde das Ganze auf dem Dubai Autodrome.In Japan begann der 18-jährige Kirato Hitaka in der fünften Klasse mit dem Seilspringen. Schon in der Mittelstufe stellte er mit acht Umdrehungen den Rekord für die meisten Seildurchschläge bei einem einzigen Sprung auf – eine Leistung, die in den sozialen Medien weltweit für Aufsehen sorgte. Zum diesjährigen GWR Day stellte er sich drei Herausforderungen: Er stellte die Rekorde für die meisten fünffachen Durchschläge in Folge (39) und die meisten sechsfachen Durchschläge in Folge (11) auf. Außerdem gelangen ihm zwei siebenfache Durchschläge in Folge.In Indonesien ist Seilspringen für Tiji Prahyudi Mudjono seit Anfang 2018 fester Bestandteil seines Trainings. Zum GWR Day trug Tiji ganz gewöhnliche Gummi-Flip-Flops, wie sie in indonesischen Haushalten weit verbreitet sind, und nahm damit den Rekord für die meisten Seilsprünge in Flip-Flops in einer Minute in Angriff. Nach wochenlangem Training übertraf er den bisherigen, in Indien aufgestellten Rekord von 230 deutlich – mit insgesamt 249 Sprüngen.Will Munford, Rekordrichter bei GUINNESS WORLD RECORDS, sagt: „In diesem Jahr laden wir alle ein, Teil des GUINNESS WORLD RECORDS DAY zu sein. Ganz gleich, welche Leidenschaft oder welches Talent man hat. Es gibt immer einen Rekord, der gebrochen werden kann. Die Rekorde, die in diesem Jahr rund um die Welt aufgestellt wurden, zeigen, wie vielfältig Rekorde sind. Doch alle verbindet dasselbe Ziel: das Beste zu geben und andere dazu zu inspirieren, es ihnen gleichzutun. Mit unserer ersten dauerhaften Entertainment-Location, die am 24. Januar 2027 in der O2 Arena eröffnet, hat jede und jeder die Chance, es selbst zu versuchen – und vielleicht als Rekordhalterin oder Rekordhalter nach Hause zu gehen.“Der GUINNESS WORLD RECORDS DAY (GWR Day) ist die jährliche Feier des Rekordebrechens – ein Tag, an dem Tausende Menschen auf der ganzen Welt mit einem gemeinsamen Ziel zusammenkommen: einen GUINNESS WORLD RECORDS-Titel zu erringen. Seit seiner Premiere 2004 ist der GWR Day jedes Jahr ein mit Spannung erwartetes Ereignis, das bereits zahlreiche legendäre Rekordleistungen hervorgebracht hat.Welcher ist der schnellste jagdbare Vogel Europas? Diese Frage gab 1955 den Anstoß zur Gründung von Guinness World Records. Was mit einem einzigen Buch begann, das in einem Raum über einem Fitnessstudio veröffentlicht wurde, hat sich zu einer globalen Multimedia-Marke mit Büros in London, New York, Peking, Tokio und Dubai entwickelt. Heute bieten wir erstklassige Inhalte nicht nur in Büchern, sondern auch über TV-Sendungen, soziale Medien und Live-Events. Unsere hauseigene Beratung arbeitet eng mit Marken und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um die Kraft von Rekordleistungen zu nutzen und preisgekrönte Kampagnen und Geschäftslösungen zu entwickeln.Über unsere hauseigene Produktionseinheit GWR Studios erstellen wir herausragende Inhalte für Fernsehsender, Markenpartner und digitale Plattformen.GWR Entertainment erweckt das Beste der Marke GWR in einer Vielzahl von Live-Erlebnissen zum Leben, bei denen Besucherinnen und Besucher offizielle Weltrekorde entdecken und sogar selbst versuchen können, sie zu brechen.Unabhängig vom Medium ist unser oberstes Ziel, die Welt zu einem interessanteren, unterhaltsameren und positiveren Ort zu machen.Wer Teil dieser rekordbrechenden Gemeinschaft werden – und die Antwort auf die ursprüngliche Frage erfahren – möchte, besucht guinnessworldrecords.com.