Ravensburger weitet Vertrieb auf LEGO® Bücher aus

Der polnische Verlag AMEET und der Ravensburger Verlag haben eine Vertriebsvereinbarung für Deutschland, Österreich und Schweiz getroffen. Ab dem Frühjahrsprogramm 2027 können der Buch- und Spielwarenhandel bei Ravensburger auch eine Auswahl an LEGO® Büchern beziehen. Insgesamt sollen im kommenden Jahr rund 40 Neuerscheinungen sowie rund 60 Titel aus dem Bestandsprogramm von AMEET über Ravensburger in den Handel gelangen – darunter auch unterschiedliche Beschäftigungsbücher beliebter Lizenzen wie LEGO NINJAGO®, LEGO Star Wars™️und LEGO Minecraft™️.



Durch die Kooperation erhält AMEET Zugang zu den gewachsenen, breit aufgestellten Vertriebsstrukturen von Ravensburger im Spielwaren- und Buchhandel der DACH-Region. Ravensburger wiederum ergänzt sein Programm um eine erfolgreiche Kombination aus Buch und Spiel.



„Wir freuen uns darauf, unseren Händlern durch die neue Zusammenarbeit ein noch vielfältigeres Buchsortiment bieten zu können und mit den fantastischen LEGO Büchern weitere Zielgruppen für Bücher zu begeistern“, sagt Dr. Anuschka Albertz, Group Managing Director Books+ bei Ravensburger.



Piotr Modlinski, CEO von AMEET, sagt: „Mit dem Ravensburger Verlag haben wir einen starken Partner gewonnen, der unsere Präsenz in allen Vertriebskanälen weiter ausbauen wird. Dadurch können wir uns künftig noch stärker auf unsere internationale Expansion konzentrieren, unser Portfolio mit weiteren Marken ausbauen und gleichzeitig den deutschen Markt nachhaltig stärken.“



Das Beschäftigungsbuch LEGO® NINJAGO® Jays Drachenkräfte. In den Ravensburger Shops für Endkunden gibt es im Vorgriff auf die Vertriebszusammenarbeit ab dem kommenden Jahr bereits im August 2026 erste LEGO Bücher als Aktionsware.



AMEET Sp. z o.o. ist seit über 30 Jahren international erfolgreich im Kinderbuchgeschäft mit starken Lizenzmarken tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Polen zählt dort zu den Marktführern und entwickelt weltweit hochwertige Bücher und Beschäftigungsprodukte für Kinder. Seit dem Markteintritt im deutschsprachigen Raum im Jahr 2015 hat sich AMEET insbesondere mit seinen LEGO Buchprogrammen erfolgreich etabliert. Heute umfasst das deutschsprachige Portfolio mehr als 100 Titel und wird kontinuierlich um weitere starke Marken wie Harry Potter™ und Hot Wheels™ erweitert. Das Kinderbuchprogramm von AMEET steht für innovative und hochwertige Produkte, die Kinder über ihre Lieblingsthemen für das Lesen begeistern und Eltern dabei unterstützen, die Lesefreude ihrer Kinder zu fördern.



LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, the Brick and Knob configurations and NINJAGO are trademarks of the LEGO Group. ©2026 The LEGO Group.

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