Ravensburger Verlegerin Dorothee Hess-Maier wird 90 Jahre

1959 begann Dorothee Hess-Maier ihre Laufbahn bei Ravensburger. Über mehr als vier Jahrzehnte hinweg gestaltete sie die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mit und wurde schließlich Vorstandssprecherin der Ravensburger Gruppe. Am 6. November feiert die Verlegerin ihren 90. Geburtstag.



Als Managerin und Mitglied der Inhaberfamilie prägte Hess-Maier die Entwicklung der Ravensburger Gruppe über viele Jahrzehnte hinweg maßgeblich mit. Gemeinsam mit ihrem Cousin Otto Julius Maier, der lange an der Spitze des Unternehmens stand, begleitete sie den Wandel von Ravensburger vom Verlagshaus zur international erfolgreichen Unternehmensgruppe. Früh setzte sich die Verlegerin mit Fragen der Unternehmenskultur sowie der Formulierung von Unternehmensgrundsätzen auseinander. Eine starke Wertebasis blieb für sie während ihrer gesamten Laufbahn ein zentrales Anliegen.



Hess-Maier lernte das Geschäft von Grund auf. Nach ihrer Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin sammelte sie Erfahrung in verschiedenen Funktionen und geschäftsführenden Positionen, vor allem im Ravensburger Buchverlag, den sie bis 1988 leitete. In den darauffolgenden zwölf Jahren war sie zunächst Mitglied des Vorstands, dann Vorstandssprecherin der Unternehmensgruppe.



Auch nach ihrem Ausscheiden aus dem operativen Geschäft im Jahr 2000 übernahm Hess-Maier weiterhin Verantwortung für die Ravensburger Gruppe. Sie wurde Mitglied des Aufsichtsrats und übernahm dort von 2006 bis 2015 den stellvertretenden Vorsitz. Ein besonderes Anliegen ist ihr bis heute die gemeinnützige Stiftung Ravensburger Verlag, die sie 17 Jahre lang als Vorstand betreute. Die von der Ravensburger AG und deren Gesellschaftern ins Leben gerufene Institution fördert Bildungs- und Familienprojekte.



Neben ihrer beruflichen Verpflichtung übernahm die Verlegerin ehrenamtliche Aufgaben in der Buchbranche: So stand mit ihr erstmals eine Frau an der Spitze des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der Berufsorganisation deutscher Verleger und Buchhändler. Später kamen auch Ehrenämter im Bildungswesen dazu. Für ihr vielfältiges Engagement wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und der Ehrenmedaille der Stadt Ravensburg ausgezeichnet. 2026 wurde sie als erste Frau zur Ehrenbürgerin Ravensburgs ernannt.



Bis heute fühlt sich Dorothee-Hess Maier der Ravensburger Gruppe und ihrer Entwicklung eng verbunden.

(lifePR) (