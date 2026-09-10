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„Quest of Wonders. Legendenbuch eines Luminari“ ist spannende Geschichte und wahr gewordenes Disney Lorcana Artefakt in einem

Disney Lorcana Bücher

(lifePR) (Ravensburg, )
Das hochwertige Sammlerstück mit exklusiver Promokarte lässt Spieler, Sammler und Disney Fans noch tiefer in die fantastische Welt von Disney Lorcana eintauchen.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Luminari Shanzay, die auf ein verborgenes, altes Legendenbuch stößt. Während sie die handschriftlichen Aufzeichnungen eines frühen Luminari liest, begibt sie sich auf die Spur einer verschwundenen Mentorin, deckt eine finstere Verschwörung auf und begegnet den Folgen eines tragischen Verrats. Ihre eigenen Randnotizen begleiten die Leserinnen und Leser durch die Geschichte und schaffen ein besonders immersives Leseerlebnis.

Ein Buch aus der Welt von Disney Lorcana
Anders als ein klassischer Roman wurde das Legendenbuch bewusst als Artefakt aus der Welt von Lorcana konzipiert. Handschriftliche Einträge, persönliche Anmerkungen, einmaliges Disney Lorcana Artwork und weitere Überraschungen, darunter eine erstmals veröffentliche Karte von Lorcana, sowie der hochwertige, mit Goldverschluss versiegelte Schuber tragen dazu bei, die Grenzen zwischen Geschichte und der Fantasiewelt von Lorcana verschwimmen zu lassen.

Shane Hartley, Vice President of Creative für das Disney Lorcana TCG bei Ravensburger: „Für alle, die der Geschichte des Disney Lorcana TCG seit dem ersten Set „Das Erste Kapitel“ folgen, dürfte dieses Buch eine echte Offenbarung sein – und es wird sicherlich auch zahlreiche Disney-Fans darin bestärken, ebenfalls in die Welt von Lorcana einzutauchen.“

Die Geschichte von „Quest of Wonders“ ist eigenständig angelegt und damit sowohl für langjährige Spieler und Sammler des Disney Lorcana TCGs als auch für Disney-Fans ohne Vorkenntnisse zugänglich und eine ebenso unterhaltsame wie spannende Lektüre. Gleichzeitig beleuchtet das Buch wichtige Hintergründe der Spielwelt und vertieft das Verständnis für die Rolle der Luminari, ihrer Legendenbücher und für die Prinzipien und Besonderheiten der magischen Welt von Lorcana.

Mit 288 Seiten, aufwendiger Gestaltung, einzigartigem Disney Lorcana Artwork und einer exklusiven Sammelkarte richtet sich „Disney Lorcana: Quest of Wonders. Legendenbuch eines Luminari“ an Spielerinnen und Spieler, Sammlerinnen und Sammler sowie alle Disney-Fans, die tief in die Magie von Disney Lorcana eintauchen und sich von einer fantasievollen Abenteuergeschichte verzaubern lassen möchten.

Über Disney Lorcana

Disney Lorcana ist das erfolgreiche Trading Card Game von Ravensburger. In der fantastischen Welt von Lorcana beschwören Luminari mithilfe magischer Tinte Glimmer von Disney Figuren, Orten und Gegenständen, um Geschichten zu bewahren und neue Abenteuer zu erleben. Das Sammelkartenspiel begeistert weltweit Spielerinnen und Spieler, Sammlerinnen und Sammler sowie Disney Fans.

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Ravensburger Verlag GmbH

Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Ihre Mission lautet: „Wir inspirieren Menschen zu entdecken, was wirklich wichtig ist.“ So fördern Ravensburger Angebote das Miteinander, vermitteln Wissen und soziale Fähigkeiten, bieten Entspannung und schaffen bleibende Erinnerungen. Die bedeutendste Marke des Unternehmens, das Ravensburger blaue Dreieck, ist eine der führenden europäischen Marken für Spiele, Puzzles und Kreativprodukte sowie für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher. Weltweit werden Spielwaren mit dem blauen Dreieck verkauft. Zudem erweitern die internationalen Marken BRIO und ThinkFun das Angebot der Unternehmensgruppe. Ravensburger ist seit seiner Gründung 1883 ein Familienunternehmen, geprägt von Tradition und gewachsenen Werten. 2025 erwirtschafteten 2.579 Mitarbeiter einen Umsatz von 742 Millionen Euro. Ravensburger unterhält eigene Werke in Ravensburg und Polička, Tschechien.

Weiterführende Links

www.disneylorcana.com
www.ravensburger.de

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