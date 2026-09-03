Mit tiptoi® werden 22 der schönsten Lieder von Rolf Zuckowski zum interaktiven Erlebnis

Auf elf detailliert und liebevoll illustrierten Doppelseiten erleben Kinder die Welt der Jahreszeiten, Feste und Alltagsmomente – stets begleitet von den vertrauten Melodien des bekannten deutschen Kinderliedermachers. Mit dem tiptoi® Stift erwecken kleine und große Zuhörer die Lieder von Rolf Zuckowski zum Leben. Je Doppelseite ist ein Liedtext abgedruckt – perfekt zum Vorlesen und gemeinsamen Mitsingen.
Ein musikalischer Begleiter für alle Anlässe
Das Liederbuch vereint zeitlose Klassiker und begleitet Kinder und Eltern mit jahreszeitlich thematisch passenden, mutmachenden aber auch nachdenklichen Songs. Mit Text abgedruckt sind:
- Die Jahresuhr
- Immer wieder kommt ein neuer Frühling
- Stups, der kleine Osterhase
- Ich schaff das schon
- Du gehörst dazu
- Wie schön, dass du geboren bist
- Der Herbst ist da
- Ich geh mit meiner Laterne
- Winke, winke
- Es schneit!
- In der Weihnachtsbäckerei
tiptoi® Liederbücher - Rolf Zuckowskis Liederwelt
Rolf Zuckowski / Cee Neudert, Illustriert von Mareikje Vogler, Pappe, 24 Seiten, 3 bis 6 Jahre
ISBN 978-3-473-49316-6, € [A] 20,60 / SFr. 27.90 / € [D] 19,99
Erscheinungstermin: 1. September 2026
Mehr als ein Liederbuch: tippen, singen, entdecken
Neben elf abgedruckten Liedern verstecken sich elf weitere musikalische Highlights von Rolf Zuckowski im Buch.
- Wir sind Kinder, der Stoff, aus dem die Zukunft ist
- Nikolaus und Weihnachtsmann
- Winter
- Immer wieder kommt ein neuer Frühling
- Das Rollerlied
- Starke Kinder
- Ich bau mir eine Höhle
- Tage voller Glücksminuten
- Zahnlückenblues
- Wie gut, dass es die Sonne gibt
- Was zieh ich an?
Musik für die ganze Familie
Ob Oma, Opa, Tante, Mama, Papa oder das ältere Geschwisterkind: Rolf Zuckowskis Lieder begleiten Familien seit Generationen. Sie schaffen gemeinsame Erinnerungen, fördern Sprache und Rhythmusgefühl und stärken das Miteinander. Das neue tiptoi-Liederbuch knüpft daran an und übersetzt diese musikalische Tradition in ein modernes, interaktives Erlebnis. „tiptoi® Rolf Zuckowskis Liederwelt“ ist ein Buch, das nicht nur gehört, sondern vielschichtig erlebt werden will – und die ganze Familie musikalisch verbindet.
Der tiptoi-Stift
Der tiptoi-Stift macht Bücher und Spiele lebendig. Für noch mehr tiptoi-Spaß sorgt die überragende Audioqualität des Stiftes, mit dem die Kinder in ein intensiveres Hörerlebnis eintauchen – interaktiv und eigenständig. Dank der Stifthülle aus Soft-Grip-Material liegt der Stift gut in der Kinderhand. Der integrierte Akku bietet Komfort. Der tiptoi-Stift der vierten Generation ist mit allen tiptoi-Produkten kompatibel, abgesehen von den CREATE-Produkten.
Ab 2 Jahren, ausgezeichnet von „spiel gut“, (UVP) 52,99 Euro
Über tiptoi®
tiptoi® ist ein interaktives Lernsystem für Kinder von zwei bis zehn Jahren. Es umfasst rund hundert Bücher, Spiele und Puzzles, die der orange-weiße tiptoi® Stift lebendig macht. Tippen die Kinder damit auf Bilder und Texte, tauchen sie intuitiv in eine Welt ein, die mit Hörspielen, Geschichten, Dialogen und Liedern inszeniert ist. Das Besondere daran: Kinder können eine Themenwelt mit tiptoi® selbstständig und in ihrem eigenen Tempo entdecken. Dadurch lernen sie spielerisch. tiptoi® ist seit 2010 erhältlich und hat bereits viele Auszeichnungen erhalten. Den idealen Einstieg ins System bildet ein Starter-Set für Kinder ab zwei, drei oder vier Jahren, das sowohl den Stift als auch ein Buch enthält. Sachbücher, Spiele und Lernprodukte für jede Altersstufe ergänzen das Sortiment, nahezu monatlich kommen Jahr für Jahr neue, zeitgemäße und bedarfsorientierte Themen hinzu.
Weitere Informationen zum spielerischen Lernsystem tiptoi® von Ravensburger finden Sie unter: www.tiptoi.de.