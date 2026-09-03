Mit tiptoi® werden 22 der schönsten Lieder von Rolf Zuckowski zum interaktiven Erlebnis

Die Jahresuhr

Immer wieder kommt ein neuer Frühling

Stups, der kleine Osterhase

Ich schaff das schon

Du gehörst dazu

Wie schön, dass du geboren bist

Der Herbst ist da

Ich geh mit meiner Laterne

Winke, winke

Es schneit!

In der Weihnachtsbäckerei

Wir sind Kinder, der Stoff, aus dem die Zukunft ist

Nikolaus und Weihnachtsmann

Winter

Immer wieder kommt ein neuer Frühling

Das Rollerlied

Starke Kinder

Ich bau mir eine Höhle

Tage voller Glücksminuten

Zahnlückenblues

Wie gut, dass es die Sonne gibt

Was zieh ich an?

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – Musik gehört für Kinder und Familien zu den schönsten Begleitern durchs Jahr. Das neue tiptoi® Liederbuch „Rolf Zuckowskis Liederwelt“ ist ein musikalisches Highlight für Kinder im Kita-Alter, das bekannte und beliebte Lieder von Rolf Zuckowski mit interaktiven Entdeckermomenten verbindet – und Eltern in Erinnerungen an Lieblingssongs aus der eigenen Kindheit schwelgen lässt.Auf elf detailliert und liebevoll illustrierten Doppelseiten erleben Kinder die Welt der Jahreszeiten, Feste und Alltagsmomente – stets begleitet von den vertrauten Melodien des bekannten deutschen Kinderliedermachers. Mit dem tiptoi® Stift erwecken kleine und große Zuhörer die Lieder von Rolf Zuckowski zum Leben. Je Doppelseite ist ein Liedtext abgedruckt – perfekt zum Vorlesen und gemeinsamen Mitsingen.Das Liederbuch vereint zeitlose Klassiker und begleitet Kinder und Eltern mit jahreszeitlich thematisch passenden, mutmachenden aber auch nachdenklichen Songs. Mit Text abgedruckt sind:Die sorgfältig ausgewählte Mischung greift sowohl die großen Jahresfeste als auch typische Alltagssituationen auf, die Kinder und Eltern nur zu gut kennen. Themen wie Selbstvertrauen, Geborgenheit, das richtige Verhalten im Straßenverkehr, Umweltschutz und Vielfalt werden ebenfalls thematisiert – einfühlsam und lebensnah.Rolf Zuckowski / Cee Neudert, Illustriert von Mareikje Vogler, Pappe, 24 Seiten, 3 bis 6 JahreISBN 978-3-473--6, € [A] 20,60 / SFr. 27.90 / € [D] 19,99Erscheinungstermin:Neben elf abgedruckten Liedern verstecken sich elf weitere musikalische Highlights von Rolf Zuckowski im Buch.Beim Antippen bestimmter Illustrationen werden diese zusätzlichen Lieder vom tiptoi-Stift abgespielt – ein Überraschungseffekt, der Kinder vor Glück und Freude jauchzen lässt und diese einmalige, musikalische Jahresreise noch schöner macht. Zudem warten hinter unzähligen weiteren Bildern zusätzliche Geschichten, Informationen und Geräusche auf neugierige kleine Entdecker.Ob Oma, Opa, Tante, Mama, Papa oder das ältere Geschwisterkind: Rolf Zuckowskis Lieder begleiten Familien seit Generationen. Sie schaffen gemeinsame Erinnerungen, fördern Sprache und Rhythmusgefühl und stärken das Miteinander. Das neue tiptoi-Liederbuch knüpft daran an und übersetzt diese musikalische Tradition in ein modernes, interaktives Erlebnis. „tiptoi® Rolf Zuckowskis Liederwelt“ ist ein Buch, das nicht nur gehört, sondern vielschichtig erlebt werden will – und die ganze Familie musikalisch verbindet.Der tiptoi-Stift macht Bücher und Spiele lebendig. Für noch mehr tiptoi-Spaß sorgt die überragende Audioqualität des Stiftes, mit dem die Kinder in ein intensiveres Hörerlebnis eintauchen – interaktiv und eigenständig. Dank der Stifthülle aus Soft-Grip-Material liegt der Stift gut in der Kinderhand. Der integrierte Akku bietet Komfort. Der tiptoi-Stift der vierten Generation ist mit allen tiptoi-Produkten kompatibel, abgesehen von den CREATE-Produkten.ausgezeichnet von „tiptoi® ist ein interaktives Lernsystem für Kinder von zwei bis zehn Jahren. Es umfasst rund hundert Bücher, Spiele und Puzzles, die der orange-weiße tiptoi® Stift lebendig macht. Tippen die Kinder damit auf Bilder und Texte, tauchen sie intuitiv in eine Welt ein, die mit Hörspielen, Geschichten, Dialogen und Liedern inszeniert ist. Das Besondere daran: Kinder können eine Themenwelt mit tiptoi® selbstständig und in ihrem eigenen Tempo entdecken. Dadurch lernen sie spielerisch. tiptoi® ist seit 2010 erhältlich und hat bereits viele Auszeichnungen erhalten. Den idealen Einstieg ins System bildet ein Starter-Set für Kinder ab zwei, drei oder vier Jahren, das sowohl den Stift als auch ein Buch enthält. Sachbücher, Spiele und Lernprodukte für jede Altersstufe ergänzen das Sortiment, nahezu monatlich kommen Jahr für Jahr neue, zeitgemäße und bedarfsorientierte Themen hinzu.Weitere Informationen zum spielerischen Lernsystem tiptoi® von Ravensburger finden Sie unter: