GUINNESS WORLD RECORDS 2027: Grüne Rekorde aus der Natur und Tierwelt

Grün ist die Farbe des Jahres 2027 bei GUINNESS WORLD RECORDS: Das neue Jahrbuch präsentiert faszinierende Höchstleistungen aus Natur und Tierwelt – vom kleinsten Pferd der Welt aus Nordrhein-Westfalen über eine rund 194 Jahre alte Riesenschildkröte bis zum höchsten Baum der Erde. „Officially amazing“ und beeindruckend grün!



Dem Leitthema „Grün“ begegnen Kinder und Erwachsene beim Schmökern auf vielen Seiten im Buch. Das Kapitel „Grüner Planet“ thematisiert Su perlative bei Bäumen, Blüten, Killerpflanzen und stellt grüne Tiere, Edel steine oder Riesengemüse vor. Schon die allererste Seite gehört einer grü nen Rekordhalterin: Die limonengrüne Raupe der Polyphem-Motte frisst in den ersten zwei Monaten nach dem Schlüpfen um das 86.000-fache ih res Geburtsgewichts und ist damit das gefräßigste Tier der Welt. Auf ein Neugeborenes übertragen wären das 300 Tonnen Nahrung in nur zwei Mo naten. Auch ein tierischer Star aus Deutschland hat es ins Buch geschafft: Pumuckl aus Breckerfeld (Deutschland) ist das kleinste Pferd der Welt. Mit einem Stockmaß von nur 52,6 Zentimetern ist das Mini-Shetlandpony kleiner als ein Hund der Rasse Golden Retriever. Gemeinsam mit seiner Besitzerin Carola Weidemann besucht Pumuckl als Therapiepferd regelmä ßig Schulen, Pflegeheime und Hospize.



Weitere bemerkenswerte Rekorde aus der Tierwelt sind:



● Shire Horse Hugo (Großbritannien) bildet größentechnisch das Gegenstück zu Pumuckl: Mit 199 Zentimetern Widerristhöhe wurde der Vierjährige zum größten Pferd der Welt gekürt. Seine Besitzerin beschreibt ihn als „großen Softie“.

● Schildkröte Jonathan (St. Helena) schlüpfte um das Jahr 1832 und ist mit rund 194 Jahren das älteste bekannte Landtier. Die Sey chellen-Riesenschildkröte hat den Bau des Eiffelturms ebenso mit erlebt wie die erste Mondlandung und wird im Buch als „ICON“ mit einer eigenen Doppelseite gewürdigt.

● Eine Netzpython auf Sulawesi (Indonesien) ist mit 7,22 Metern die längste jemals offiziell vermessene wild lebende Schlange. Das riesige Weibchen wurde Ende 2025 entdeckt und steht mittlerweile unter der Obhut eines Naturschützers.



Die im GUINNESS WORLD RECORDS 2027 neu präsentierten Rekorde aus der Pflanzenwelt stehen den Tier-Superlativen in nichts nach:



● Der Küstenmammutbaum „Hyperion“ (USA) im kalifornischen Redwood-Nationalpark ist mit 116,07 Metern der höchste Baum der Erde – etwa ein Drittel höher als das US-Kapitol. Von den rund drei Billionen (!) Bäumen auf unserem Planeten reicht keiner an diese Größe heran.

● Die Titanwurz trägt den höchsten Blütenstand der Welt: Das größte jemals registrierte Exemplar maß 3,10 Meter. Die Pflanze blüht nur alle sieben bis zehn Jahre für wenige Tage – und ver strömt dann einen Geruch nach faulem Fleisch, der zum Missfallen der Geruchsnerven bis zu 800 Meter weit zu riechen ist.



Weitere Superlative sind Hobbygärtnern mit besonders „grünem Daumen“ aus Deutschland und der Schweiz zu verdanken:



● Rolf Böhland (Deutschland) züchtete mit 36 Gramm Gewicht eine siebenmal so schwere Tomatillo als üblich, gewogen 2025 in Unter wellenborn (Thüringen). Beni Meier (Schweiz) hält mit 43,2 Kilo gramm den Rekord für die schwerste Süßkartoffel.

● Ian und Stuart Paton (Großbritannien) ernteten 2025 den schwersten Kürbis der Welt: Stolze 1.278,8 Kilogramm brachte der Gigant der Zwillingsbrüder auf die Waage. Mit einem Umfang von 649,8 Zentimetern ist er zugleich der Kürbis mit dem größten Um fang. In die Länge statt in die Breite wuchs dagegen der Rekordkür bis von Mark Baggs (Großbritannien) – und wurde am Ende mit 1,454 Metern Länge geerntet.



Andere „grüne“ Superlative wiederum machen nicht den Magen voll, son dern dienen vor allem dem Schutz der Natur – in diesem Fall durch Wieder aufforstung. Das belegt im GUINNESS WORLD RECORDS 2027 Jahrbuch eindrucksvoll auch der Rekord von Forstwirt Antoine Moses (Kanada). Er pflanzte innerhalb von 24 Stunden einen ganzen Wald: 23.060 Setzlinge – im Schnitt war das ein Baum alle 3,75 Sekunden.

(lifePR) (