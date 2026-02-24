Kontakt
Frühe Logik spielerisch stärken: ThinkFun Friends wächst weiter

Mit „ThinkFun Friends Versteckspiel“ erweitert ThinkFun im Frühjahr 2026 seine Reihe um eine weitere altersgerechte Denkspiel-Neuheit. Nach Baumhaus, Badespaß und Spieltreff wächst damit eine Reihe weiter, die logisches Denken, Konzentration und Wahrnehmung bereits ab drei Jahren spielerisch fördert. Denn Denkkompetenz beginnt nicht erst in der Schule – sondern im Kinderzimmer.

Schon seit dem Launch zeigt sich: ThinkFun Friends verbindet freie Spielfreude mit klar strukturierten Logikaufgaben. Kurze Spielrunden, ansteigende Schwierigkeitsstufen und unmittelbare Rückmeldungen durch das Spielprinzip selbst ermöglichen Erfolgserlebnisse in kleinen Schritten – ohne Leistungsdruck.

Neu 2026: ThinkFun Friends Versteckspiel

Beim neuen ThinkFun Friends Versteckspiel wird Verstecken zum Denkspiel. Kinder helfen den tierischen Freunden dabei, sich clever zu positionieren: Wer bleibt sichtbar, wer soll verborgen sein? Die liebevoll gestalteten Spielelemente laden zum Ausprobieren ein und verbinden freies Spiel mit ersten logischen Herausforderungen. Dabei trainieren Kinder erste Problemlösestrategien, Konzentration und Aufmerksamkeit sowie räumliches Denken. Gleichzeitig werden Feinmotorik und selbstständiges Handeln im Vorschulalter gestärkt.

Warum Logikspiele gerade im Kitaalter so wichtig sind

Lerntherapeutin Dr. Dina Beneken, die die ThinkFun Friends Reihe bereits zum Launch rezensiert hat, erklärt: „Kinder lernen im Spiel und durch das Spiel.“ Gerade im Alter ab drei Jahren entwickeln sich grundlegende Fähigkeiten wie Abwarten, Zählen, Vergleichen und das Einhalten von Regeln. Denkspiele bieten hierfür einen geschützten Rahmen, in dem Kinder ausprobieren, wiederholen und eigene Lösungswege entdecken können. „Abstufungen, im Fachbegriff Differenzierung genannt, sind nichts anderes als Lernen in kleinen Schritten.“ Die verschiedenen Schwierigkeitsstufen innerhalb der ThinkFun Friends Reihe greifen genau dieses Prinzip auf – sie ermöglichen individuelle Lernfortschritte und erhalten die Motivation.

Eine Reihe mit System

Mit inzwischen vier Spielen – Baumhaus, Badespaß, Spieltreff und Versteckspiel – deckt ThinkFun Friends unterschiedliche Entwicklungsbereiche ab und ergänzt sich sinnvoll:

Baumhaus stärkt Farben-, Formen- und Zahlenverständnis sowie logisches und vorausschauendes Denken.

Badespaß fördert räumliches Vorstellungsvermögen, strukturiertes Problemlösen und Feinmotorik.

Spieltreff trainiert Aufmerksamkeit, visuelle Differenzierung, Reaktionsfähigkeit und Sprachentwicklung.

Versteckspiel unterstützt erste Problemlösestrategien, Konzentration und selbstständiges Denken.

Gemeinsam bilden die Spiele eine durchdachte Logikspielwelt für Kinder ab drei Jahren – mit klarer Progression, wiederkehrenden Prinzipien und spielerischer Leichtigkeit.

Über ThinkFun

ThinkFun® ist der führende Hersteller innovativer Denk- und Logikspiele mit großem Spaßfaktor. Das 1985 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, spielerisch intellektuelle Neugier zu wecken sowie die geistige und kognitive Entwicklung zu fördern. Seit 2017 erweitert die Marke ThinkFun das Angebot der Ravensburger AG, einer internationalen Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Weitere Informationen finden Sie unter www.thinkfun.de

Ravensburger Verlag GmbH

Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Ihre Mission lautet: „Wir inspirieren Menschen zu entdecken, was wirklich wichtig ist.“ So fördern Ravensburger Angebote das Miteinander, vermitteln Wissen und soziale Fähigkeiten, bieten Entspannung und schaffen bleibende Erinnerungen. Die bedeutendste Marke des Unternehmens, das Ravensburger blaue Dreieck, ist eine der führenden europäischen Marken für Spiele, Puzzles und Kreativprodukte sowie für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher. Weltweit werden Spielwaren mit dem blauen Dreieck verkauft. Zudem erweitern die internationalen Page 3/4 Marken BRIO und ThinkFun das Angebot der Unternehmensgruppe. Ravensburger ist seit seiner Gründung 1883 ein Familienunternehmen, geprägt von Tradition und gewachsenen Werten. 2025 erwirtschafteten 2.515 Mitarbeiter einen Umsatz von 744 Millionen Euro.*
Ravensburger unterhält eigene Werke in Ravensburg und Polika, Tschechien. * Stand 01/2026

