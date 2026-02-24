Frühe Logik spielerisch stärken: ThinkFun Friends wächst weiter
ThinkFun
Schon seit dem Launch zeigt sich: ThinkFun Friends verbindet freie Spielfreude mit klar strukturierten Logikaufgaben. Kurze Spielrunden, ansteigende Schwierigkeitsstufen und unmittelbare Rückmeldungen durch das Spielprinzip selbst ermöglichen Erfolgserlebnisse in kleinen Schritten – ohne Leistungsdruck.
Neu 2026: ThinkFun Friends Versteckspiel
Beim neuen ThinkFun Friends Versteckspiel wird Verstecken zum Denkspiel. Kinder helfen den tierischen Freunden dabei, sich clever zu positionieren: Wer bleibt sichtbar, wer soll verborgen sein? Die liebevoll gestalteten Spielelemente laden zum Ausprobieren ein und verbinden freies Spiel mit ersten logischen Herausforderungen. Dabei trainieren Kinder erste Problemlösestrategien, Konzentration und Aufmerksamkeit sowie räumliches Denken. Gleichzeitig werden Feinmotorik und selbstständiges Handeln im Vorschulalter gestärkt.
Warum Logikspiele gerade im Kitaalter so wichtig sind
Lerntherapeutin Dr. Dina Beneken, die die ThinkFun Friends Reihe bereits zum Launch rezensiert hat, erklärt: „Kinder lernen im Spiel und durch das Spiel.“ Gerade im Alter ab drei Jahren entwickeln sich grundlegende Fähigkeiten wie Abwarten, Zählen, Vergleichen und das Einhalten von Regeln. Denkspiele bieten hierfür einen geschützten Rahmen, in dem Kinder ausprobieren, wiederholen und eigene Lösungswege entdecken können. „Abstufungen, im Fachbegriff Differenzierung genannt, sind nichts anderes als Lernen in kleinen Schritten.“ Die verschiedenen Schwierigkeitsstufen innerhalb der ThinkFun Friends Reihe greifen genau dieses Prinzip auf – sie ermöglichen individuelle Lernfortschritte und erhalten die Motivation.
Eine Reihe mit System
Mit inzwischen vier Spielen – Baumhaus, Badespaß, Spieltreff und Versteckspiel – deckt ThinkFun Friends unterschiedliche Entwicklungsbereiche ab und ergänzt sich sinnvoll:
Baumhaus stärkt Farben-, Formen- und Zahlenverständnis sowie logisches und vorausschauendes Denken.
Badespaß fördert räumliches Vorstellungsvermögen, strukturiertes Problemlösen und Feinmotorik.
Spieltreff trainiert Aufmerksamkeit, visuelle Differenzierung, Reaktionsfähigkeit und Sprachentwicklung.
Versteckspiel unterstützt erste Problemlösestrategien, Konzentration und selbstständiges Denken.
Gemeinsam bilden die Spiele eine durchdachte Logikspielwelt für Kinder ab drei Jahren – mit klarer Progression, wiederkehrenden Prinzipien und spielerischer Leichtigkeit.
Über ThinkFun
ThinkFun® ist der führende Hersteller innovativer Denk- und Logikspiele mit großem Spaßfaktor. Das 1985 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, spielerisch intellektuelle Neugier zu wecken sowie die geistige und kognitive Entwicklung zu fördern. Seit 2017 erweitert die Marke ThinkFun das Angebot der Ravensburger AG, einer internationalen Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Weitere Informationen finden Sie unter www.thinkfun.de