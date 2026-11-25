Ob ein überdimensionaler Schneemann, ein fast 80 Meter langer Christstollen oder ein ellenlanger Wunschzettel – diese Auswahl an Höchstleistungen steigert die Vorfreude auf die bevorstehende besinnliche Zeit des Jahres garantiert. Zwei davon werden im aktuellen GUINNESS WORLD RECORDS 2027 - Jahrbuch erstmals präsentiert.



Von riesigen Sammlungen rund um den Weihnachtsmann über ein Hotel aus Eis bis zum umsatzstärksten Weihnachtsfilm: Die Welt der Rekorde hat einiges für die bevorstehenden freudigen und winterlichen Tage zu bieten. Insbesondere zehn aktuelle Weltrekorde im GUINNESS WORLD RECORDS 2027 machen Advent und Weihnachten zu einem wahren Fest für Rekordfans.



● Größte Sammlung von Weihnachtsmann-Artikeln (Kanada)

Jean-Guy Laquerre besaß bei der letzten Zählung 25.104 verschiedene Weihnachtsmann-Artikel. Zum Fundus gehören 2.360 Figuren, 2.846 Karten und Postkarten aus 33 Ländern, 1.312 Servietten sowie 241 Anstecker und Broschen.



● Höchster Schneemann (USA)

In Bethel, Maine, fällt jedes Jahr dreimal so viel Schnee wie im US-Durchschnitt. Nach einem Monat Arbeit ragte dort am 26. Februar 2008 eine Schneefrau 37,21 Meter in die Höhe. Ihre Nase bastelten Kinder aus Draht und Mull, ihr Lächeln aus Autoreifen und die Wimpern aus Skiern. Fünf Monate später schmolz Schneefrau Olympia dann leider wieder …



● Größtes Eisgebäude (Schweden)

Wer eine coole Unterkunft sucht, findet dafür keinen passenderen Ort als das ICEHOTEL in Jukkasjärvi. Es wird jeden Winter aus gefrorenen Wasserblöcken aus dem Fluss Torne neu gebaut und war 2021 mit rund 2.870 Quadratmetern das größte Eisgebäude der Welt. Es bietet 15 bis 20 Standardzimmer und zwölf von internationalen Künstlern gestaltete Suiten.



● Umsatzstärkster Weihnachtsfilm (USA)

„Der Grinch“ (2018) hatte bis zum 13. Oktober 2025 weltweit stolze 437.412.063 Euro eingespielt. Der Animationsfilm basiert auf dem Buch „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat“ von Dr. Seuss aus dem Jahr 1957.



● Größte Sammlung von Weihnachtsbroschen (Großbritannien)

Adam Wide besitzt 7.929 edelsteinbesetzte Weihnachtsbroschen, bestätigt am 2. Dezember 2021 in Berlin. Seine älteste Brosche stammt aus den 1920er-Jahren, seine wertvollste ist eine Jugendstil-Brosche aus Platin und kostbaren Edelsteinen.



● Größte Weihnachtskugel (Vereinigte Arabische Emirate)

Die Dubai Mall präsentierte am 19. Dezember 2018 eine farbenfrohe Festtagsdekoration mit einem Durchmesser von 4,68 Metern. Das Ornament, das vom Dach der Einkaufspassage herabhing, wog 1.100 Kilogramm – fast so viel wie ein MINI Cooper.



● Längster Wunschzettel an den Weihnachtsmann (China)

Hyundai Peking und das Mohe Tourism Bureau sammelten 124.969 Wünsche an den Weihnachtsmann. Die Liste wurde Santa am 28. Dezember 2017 im Weihnachtsdorf in Mohe, Heilongjiang, persönlich überreicht.



● Ältester Christbaum (Großbritannien)

Paul Parker besitzt einen 30 Zentimeter hohen künstlichen Weihnachtsbaum, der seit 1886 seiner Familie gehört. Er wurde für seine Urgroßtante Lou gekauft und steht in einem dekorierten Topf. Paul erbte ihn 2008 von seiner Mutter und führt die Familientradi-tion fort.



● Höchste gehäkelte Skulptur (Spanien)

Über 200 Menschen aus der Gemeinde Vilamarxant in Valencia häkelten gemeinsam einen Weihnachtsbaum, der am 5. Januar 2024 stolze 23,5 Meter hoch war. Nach neun Monaten Arbeit bestand der Riesenbaum aus über 10.000 Häkelquadraten. Nach der Weihnachtszeit wurde er in Decken umgearbeitet.



● Längster Christstollen (Niederlande)

Am 18. Dezember 2025 verbreitete der Radiosender Sky Radio in Haarlem Weihnachtsstimmung mit einem 79,95 Meter langen Christstollen.

(lifePR) (