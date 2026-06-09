Diese Bücher begleiten den Start ins neue Schuljahr von der ersten bis zur vierten Klasse

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Vom unterhaltsamen ABC Lexikon über pädagogisch fundierte Erstlesegeschichten bis zu angesagter Lektüre für fortgeschrittene Erstleser:innen – Ravensburger Bücher unterstützen das Lesenlernen und fördern in der Grundschulzeit die Leselust.



Ab 7 Jahren – 2. Lesestufe



Pop-Stars. Alles über Taylor Swift. Vom Gesangs-Talent zum Megastar



Von der singenden Schülerin zur Pop-Ikone: Wollte sie immer Sängerin werden? Worum geht es in ihren Alben? Und was waren ihre erfolgreichsten Songs und größten Konzerte? Dieses Buch erzählt alles über Taylor Swifts Weg zur weltberühmten Pop-Ikone der Eras Tour. Mit spannenden Fakten über ihr Musikidol und einem Taylor-Quiz. Kurze Texte und viele Bilder im Comic-Stil machen das Lesen auch dann zum Vergnügen, wenn man sonst lieber singt als liest.



Pop-Stars. Alles über Taylor Swift. Vom Gesangs-Talent zum Megastar, 128 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-46468-5, € 9,99, ET Juni 2026



Sport-Stars. Alles über Verstappen. Vom Rennfahr-Talent zum Megastar



Vom Kart auf die große Rennstrecke: Wollte er immer Profi-Rennfahrer werden? Bei welchen Rennställen war er? Und was waren seine wichtigsten Rennen und Rekorde? Dieses Buch erzählt alles über Max Verstappens Weg vom Kart fahrenden Jungen bis zum Formel-1-Weltmeister. Mit kindgerechten Statistiken, spannenden Fakten, kurzen Texten, vielen Bildern im Comic-Stil und einem Verstappen-Quiz.



Sport-Stars. Alles über Verstappen. Vom Rennfahr-Talent zum Megastar, 128 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-46469-2, € 9,99, ET Mai 2026



Fußball-Stars – Alles über Yamal. Vom Fußball-Talent zum Megastar



Wollte er immer Fußballer werden? Bei welchen Vereinen hat er schon gespielt? Und was waren bisher seine größten Tore? Dieses Buch erzählt alles über Lamine Yamals Weg vom kickenden Jungen bis zum jüngsten Europameister aller Zeiten. Mit kindgerechten Statistiken, spannenden Fakten und einem Yamal-Quiz. Kurze Texte und viele Bilder im Comic-Stil machen das Lesen besonders kurzweilig.



Fußball-Stars – Alles über Yamal. Vom Fußball-Talent zum Megastar, Simon Mugford, Dan Green, 128 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-46460-9, € 9,99, ET April 2026



Disney Sommergeschichten zum Lesenlernen



Sommer, Sonne, Strand und Meer – mit den beliebtesten Disney-Charakteren. Lilo und Stitch auf dem Surfbrett, Vaiana als Schildkröten-Beschützerin, Rapunzel beim Camping und Olaf beim Picknick: Fünf sommerliche Geschichten mit den beliebtesten Disney-Figuren machen Lust aufs Lesen und auf die Ferien. Einfache Sätze und viele Bilder motivieren Kinder ab 7 Jahren beim Lesenlernen und fördern nebenbei Sprachkompetenz, Fantasie und emotionale Entwicklung.



Disney Sommergeschichten zum Lesenlernen, 96 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-49860-4, € 11,99, ET Juni 2026



Leserabe 2. Lesestufe – Ein Fall für die Skater-Bande



Kinderkrimi auf Skateboards, spannend bis zur letzten Seite. Ein sonniger Tag im Skatepark – bis Finn plötzlich von einem seltsamen Wesen auf einem E-Roller umgefahren wird! Wer steckt hinter der Monster-Maske? Gemeinsam mit Mia und Kerim nimmt die Skaterbande die Spur auf: geheimnisvolle Hinweise, eine wilde Verfolgungsjagd und eine überraschende Entdeckung warten auf die drei Freunde. Mit Verständnisfragen nach jedem Kapitel und einem Leserätsel, mit Pädagogen entwickelt für Leseprofis ab der 2. Klasse.



Leserabe 2. Lesestufe – Ein Fall für die Skater-Bande, 48 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-46448-7, € 8,99, ET Juni 2026



Leserabe 2. Lesestufe – Kia und der Manga-Drache



Magisches Abenteuer für alle Manga-Fans. Kia liebt Mangas, und als sie eines Tages eine Geschichte mit Drachen zeichnet, gelangt sie auf magische Weise in deren Welt. Beim großen Drachenfest geschieht etwas Unglaubliches: Der Sonnendrache Sol wählt Kia aus! So wird sie zur Drachenreiterin und freundet sich mit Sol an. Eine wundervolle Geschichte über Freundschaft und die Kraft der Kreativität.



Leserabe 2. Lesestufe – Kia und der Manga-Drache, 48 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-46434-0, € 8,99, ET Januar 2026



Leserabe 2. Lesestufe – Auf heißer Spur: Die Detektive von Paris



Spannendes Detektiv-Abenteuer mit der Stadt der Liebe als Kulisse. Noah und seine Freunde sind in Paris einem aufregenden Fall auf der Spur: Kakadu Coco ist entführt worden! Schnell nehmen die jungen Detektive die Verfolgung auf und folgen dem Verdächtigen vom Louvre, vorbei am Triumphbogen bis zum Eiffelturm. Ob es ihnen gelingt, Coco zu befreien?



Leserabe 2. Lesestufe – Auf heißer Spur: Die Detektive von Paris, 48 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-46392-3, € 8,99, ET Januar 2026



Leserabe 2. Lesestufe – Handy-Spuk in der Schule



Witzige Schulgeschichte mit Spuk, Schummelei und einem ganz besonderen Gespenster-Freund. Eddi wird für hochbegabt gehalten, dabei hat er beim Test doch nur geschummelt! Zur Belohnung gibt es Förderunterricht und eine App zum Englischlernen im Schlaf. Doch plötzlich spricht Eddi gespensterisch, denn der freche Schulgeist Bruhuuno hat die App manipuliert. Bekommen Eddi und das Schulgespenst gemeinsam die strenge Förderlehrerin aus der Schule gegruselt?



Leserabe 2. Lesestufe – Handy-Spuk in der Schule, 48 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-46442-5, € 8,99, ET Juni 2026



Ab 6 Jahren – 1. Lesestufe



Leserabe Sonderausgaben – Deine große Leseraben Box



Das perfekte Geschenk zur Einschulung – prall gefüllt mit Büchern und Spielen. Der Leserabe begleitet Erstklässlerinnen und Erstklässler durch die gesamte 1. Klasse: Schritt für Schritt zeigt er Buchstaben, Silben und Wörter und macht das Lesenlernen zum Kinderspiel. Die hochwertige Box steckt voller toller Geschichten und lustiger Spiele für den Schulstart.



Inhalt: 3 Bücher, 1 Kartenspiel, 1 memory®, 1 Puzzle, 9 Sticker, 2 Ausmal-Postkarten, 1 Türschild, 1 Leselineal, 1 Papierfigur, 1 Elternbroschüre



Deine große Leseraben Box, ab 6 Jahren, Art.-Nr. 12038001, € 19,99, ET Januar 2026



Leserabe 1. Lesestufe – ABC-Geschichten und Rätsel



Lustige Geschichten und knifflige Rätsel rund ums Alphabet. Aus Buchstaben werden Wörter und aus Wörtern werden Geschichten – und was für welche! Hexe Hanna hext Hasen aus ihrem Hut, der Papagei Pepe plappert ohne Pause und die Piraten essen am liebsten Currywurst in Cuxhaven. Ein Band voller witziger Wortspiele und kniffliger ABC-Rätsel, der Leseanfängern mit kurzen Textabschnitten, einfachem Wortschatz und extragroßer Fibelschrift das Lesenlernen leicht macht. Mit Stundenplan zum Herausschneiden – ein ideales Geschenk zur Einschulung.



Leserabe 1. Lesestufe – ABC-Geschichten und Rätsel, 128 Seiten, gebunden, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-473-46459-3, € 9,99, ET Januar 2026



Leserabe 1. Lesestufe – Emmi und Nala im Tanz-Fieber



Eine schöne Geschichte über Freundschaft und Tanzspaß. Emmi und Nala sind sehr verschieden, aber beide lieben Hip-Hop und gehen gemeinsam in die Tanz-AG. Kurz vor dem großen Schulfest streiten die Freundinnen sich, und bei der Probe läuft gar nichts mehr rund. Können Emmi und Nala sich wieder vertragen und gemeinsam auf der Bühne glänzen? Mit Belohnungs-stickern, kurzen Texten in großer Fibelschrift, entwickelt für Leseanfänger ab der 1. Klasse. Empfohlen von Stiftung Lesen, gelistet bei Antolin.



Leserabe 1. Lesestufe – Emmi und Nala im Tanz-Fieber, 48 Seiten, gebunden, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-473-46404-3, € 8,99, ET Januar 2026



Leserabe 1. Lesestufe – Schulgeschichten mit Hund Floh



Vier herzliche Schulgeschichten mit Herz, Hund und Humor. In der Klasse 2b ist immer was los, denn Schulhund Floh ist mit dabei! Er lernt mit den Kindern, begibt sich mit ihnen auf ein Abenteuer im Wald und liebt es, von ihnen vorgelesen zu bekommen. Und auch das faire Miteinander fällt den Kindern mit Floh gleich viel leichter. Ideal für alle Kinder, die Tiere lieben!



Leserabe 1. Lesestufe – Schulgeschichten mit Hund Floh, 48 Seiten, gebunden, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-473-46433-3, € 8,99, ET Januar 2026



Leserabe 1. Lesestufe – Lea, die Neue in der Klasse



Eine warmherzige Geschichte über Umzug, Neustart und neue Freundschaft. Lea zieht mit Mama und Papa in eine neue Stadt und muss ganz allein in die neue Schule. Alles fühlt sich fremd an, ihre beste Freundin Emma fehlt ihr sehr. Doch dann öffnet sich die Tür der Wohnung gegenüber und Leonie steht vor ihr.



Leserabe 1. Lesestufe – Lea, die Neue in der Klasse, 48 Seiten, gebunden, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-473-46443-2, € 8,99, ET Juni 2026



Leserabe 1. Lesestufe – Verirrt im Weltall



Spannendes Weltraumabenteuer voller Action, Überraschungen und neuer Freundschaften. Finn wünscht sich von einer Sternschnuppe, im Weltall galaktisch gute Fotos zu machen, und plötzlich steht wirklich ein echtes Raumschiff in seinem Garten! Er hebt ab und erlebt ein wildes Abenteuer mit Meteoriten, Bruchlandung auf einem fremden Planeten, einem Alien und einer verrückten Monster-Ziege. Wird Finn den Weg zurück zur Erde finden?



Leserabe 1. Lesestufe – Verirrt im Weltall, 48 Seiten, gebunden, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-473-46447-0, € 8,99, ET Juni 2026



Leserabe 1. Lesestufe Sonderausgabe – Witzige Monstergeschichten



Eine magische Welt voller lustiger, bunter Monster wartet! Mit den Geschichten in diesem dicken Buch lassen sich Kinder verzaubern und tauchen in eine Welt ein, die Fantasie und Lesefreude gleichermaßen weckt. Fibelschrift, viele Bilder und lustige Leserätsel machen das Lesenlernen zum Vergnügen, inklusive Gewinnspiel. Empfohlen von Stiftung Lesen, gelistet bei Antolin.



Leserabe 1. Lesestufe Sonderausgabe – Witzige Monstergeschichten, 128 Seiten, gebunden, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-473-46464-7, € 8,99, ET Juni 2026



Leserabe 1. Lesestufe Sonderausgabe – Polizeiabenteuer zum Lesenlernen



Spannende Polizeigeschichten für kleine Ermittler und Blaulicht-Fans. Verfolgungsjagden, Hubschraubersuchaktionen, die Spurensuche von Polizeihund Alex, ein kniffliger Fall und eine beklaute Polizistin – dieser Sammelband steckt voller Spannung und Abwechslung. Mit Leserätseln und Gewinnspiel, ein ideales Geschenk zur Einschulung.



Leserabe 1. Lesestufe Sonderausgabe – Polizeiabenteuer zum Lesenlernen, 96 Seiten, gebunden, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-473-46457-9, € 7,99, ET Januar 2026



Leserabe 1. Lesestufe Sonderausgabe – Spannende Rittergeschichten



Ritter, Drachen und Abenteuer schaffen eine magische Welt zum Hineinlesen. In diesem dicken Buch tauchen Kinder in fesselnde Geschichten ein, die Fantasie wecken und die Lust am Lesen entfachen. Fibelschrift und viele Bilder sorgen dafür, dass Leseanfänger schnell erste Erfolge erleben – mit lustigen Leserätseln und Gewinnspiel als Extra-Motivation.



Leserabe 1. Lesestufe Sonderausgabe – Spannende Rittergeschichten, 128 Seiten, gebunden, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-473-46463-0, € 8,99, ET Juni 2026



Mega witzig! Die besten Witze für Erstleser



Heute schon gelacht? Tierwitze, Sportwitze, Schulwitze – hier ist für jeden Witzbold etwas dabei! Kurze Texte und gut lesbare Schrift machen das Lesenlernen kinderleicht und den Lesespaß garantiert. Am Ende jedes Kapitels warten etwas schwierigere Witze auf echte Profi-Witze-Leser. Perfekt für die Schultüte, die Pause oder den Schulbus, hier heißt es loslesen und schlapplachen!



Mega witzig! Die besten Witze für Erstleser, 96 Seiten, gebunden, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-473-46470-8, € 9,99, ET Juni 2026



Ab 5 Jahren – Vor-Lesestufe



Leserabe Vor-Lesestufe – Eine kleine Katze für Anton



Eine herzerwärmende Geschichte über Neuanfänge, Freundschaft und eine ganz besondere Katze. Anton zieht mit seinen Eltern in eine neue Stadt; alles ist fremd, Anton ist traurig. Dann findet er ein Kätzchen im Garten und ist nicht mehr allein. Doch Papas Katzenhaarallergie droht das Glück zu beenden. Zum Glück wohnt die Familie der Katze gleich um die Ecke, und Anton hat auf einmal nicht nur ein Kätzchen, sondern auch neue Freunde. Hauptwörter werden durch Bilder ersetzt, damit Eltern und Kinder ab 5 Jahren gemeinsam als Leseteam lesen können, mit praktischer Wörterliste zum Ausklappen. Empfohlen von Stiftung Lesen, gelistet bei Antolin.



Leserabe Vor-Lesestufe – Eine kleine Katze für Anton, 48 Seiten, gebunden, ab 5 Jahren, ISBN 978-3-473-46444-9, € 8,99, ET Juni 2026



Leserabe Vor-Lesestufe – Piratin Pia auf Schatzsuche



Ein lustiges Piratenabenteuer mit einer mutigen kleinen Piratin. Pia ist auf hoher See, doch auf dem Schiff treibt ein Dieb sein Unwesen! Zwieback, Fisch und sogar eine Augenklappe sind verschwunden. Pia macht sich unter Deck auf die Suche, hört seltsame Geräusche und fragt sich: Ist das der Klabautermann? Am Ende findet sie nicht nur die Antwort, sondern auch eine neue Freundin und einen echten Piratenschatz. Bilder ersetzen die Hauptwörter, sodass kleine Lesestarter ab 5 Jahren von Anfang an aktiv mitmachen können.



Leserabe Vor-Lesestufe – Piratin Pia auf Schatzsuche, 48 Seiten, gebunden, ab 5 Jahren, ISBN 978-3-473-46430-2, € 8,99, ET Januar 2026



Ab 4 Jahren



Wieso? Weshalb? Warum? Sonderband – Mein ABC der Fahrzeuge



Von A wie Abschleppfahrzeug bis Z wie Zahnradbahn – über 150 Fahrzeuge warten darauf, entdeckt zu werden! Bagger, Traktor, Polizeihubschrauber, Löschflugzeug und Teleskopbagger: Dieses bunte Fahrzeuglexikon steckt voller Action und Wissen. Klappen verraten, wie das Löschflugzeug Brände bekämpft, und beantworten Fragen wie: Woraus besteht eine Rakete? Warum ist ein Katamaran so schnell? Buchstabe für Buchstabe lernen Kinder spielerisch das ABC kennen, inklusive großem Fahrzeug-Poster fürs Kinderzimmer. Fachlich geprüft, ideal zur Vorbereitung auf Vorschule und Schule.



Wieso? Weshalb? Warum? Sonderband – Mein ABC der Fahrzeuge, Spiralbindung, ab 4 Jahren, ISBN 978-3-473-60093-9, € 19,99, ET Juli 2026

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