Deutsche Speed Puzzler:innen holen WM-Titel im Paarwettbewerb und sichern sich insgesamt vier Podiumsplätze
World Jigsaw Puzzle Championship 2026
Nina Schicks aus Krefeld, amtierende Deutsche Meisterin im Einzel, holte bei der Weltmeisterschaft im Einzel-Finale Bronze: Nach 30:06 Minuten belegte sie Platz 3 – nur eine Sekunde vor der US-Amerikanerin Andrea Peng. Nur die Niederländerin Maartje van der Meer und die Berlinerin Maja Von Borstel waren schneller.
Klara Wesselkamp aus Frankfurt am Main, Deutsche Meisterin im Paar- und Teamwettbewerb, trat gleich in allen drei Disziplinen an: im Einzel (Platz 24), im Paar mit Amke Eggers aus Göttingen sowie im Team „Eat Our Puzzle Dust!“ mit Merle Kleemann aus Aachen, Amke Eggers und Laura Pescher aus Neuss. Im Paar-Finale belegten Wesselkamp und Eggers Platz 10, im Team-Finale erreichte „Eat Our Puzzle Dust!“ Platz 5 – gut fünf Minuten hinter dem Siegerteam aus Tschechien.
Darüber hinaus war Deutschland in den Finals stark vertreten: Maja Von Borstel aus Berlin und Franziska Treber aus Oberursel wurden in 43:40 Minuten Weltmeisterinnen im Paar-Wettbewerb. Im Einzel holte Maja Von Borstel in 29:31 Minuten Silber, 1:34 Minuten hinter Maartje van der Meer (27:57 Minuten); Franziska Treber wurde in 30:46 Minuten Sechste. Im Team-Finale erreichte „Almost Pixel Perfect“ aus Berlin mit Maja Von Borstel, Lena Malinowski, Franziska Treber und Carsten Ruhnke Platz 2 – in 1:07:17 Stunden nur sechs Sekunden hinter dem Siegerteam aus Tschechien (1:07:11 Stunden).
Vier Podiumsplätze und ein Weltmeister-Titel für Deutschland
Einzel: 1. Maartje van der Meer (Niederlande), 2. Maja Von Borstel (Deutschland), 3. Nina Schicks (Deutschland)
Paar: 1. Maja Von Borstel und Franziska Treber (Deutschland), 2. Rachael Chambers (Vereinigtes Königreich) und Emma Quirke (Irland), 3. Tereza Koptíková und Markéta Freislerová (Tschechien).
Team: 1. „Czech Puzzlequeens & Martin“ (Tschechien), 2. „Almost Pixel Perfect“ (Deutschland), 3. „Todos A la Calle!“ (Spanien).
Live-Übertragung und freier Zugang
Interessierte konnten das World Jigsaw Puzzle Championship (WJPC) direkt vor Ort oder online verfolgen. Ausgetragen wurden die Wettbewerbe auf dem Messegelände Valladolid Fair. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der WJPF (Facebook, Twitch, YouTube, Instagram) wurden die Turniere live in mehreren Sprachen übertragen. Alle Ergebnisse sind auf der Website der World Jigsaw Puzzle Federation abrufbar: https://www.worldjigsawpuzzle.org.
Ravensburger Wettbewerbspuzzles ab sofort erhältlich
Seit dem 21. September sind die erst bei den Wettbewerben enthüllten Puzzlemotive der Weltmeisterschaft exklusiv bei Ravensburger im offiziellen Onlineshop (www.ravensburger.de) erhältlich. Die von internationalen Illustratorinnen und Illustratoren gestalteten Puzzles waren bis zu ihrem Einsatz bei der WJPC unveröffentlicht.
Für das Einzel-Halbfinale gestalteten Natacha Einat („The Wave“) und Georgia Breeze („Happy House Plants“) 500-Teile-Puzzles. Im Paar-Finale traten die Teilnehmenden gegeneinander beim Zusammensetzen des Puzzles „Ready, Steady, Go!“ von Luke McConkey an (1.000 Teile). Im Team-Finale kamen mit den Ravensburger Neuheiten „Herbs and Flowers“ von Andrea Tilk und „Cottage“ von Dominic Davidson zwei weitere 1000-Teile-Puzzles des Hauptsponsors der WM, Ravensburger, zum Einsatz.
Ein besonderes Highlight ist das Puzzle, das bei den Einzel-Finales enthüllt wurde: „Finding Concentration“ entstand in Zusammenarbeit mit TED-Ed und der Illustratorin Héloïse Dorsan-Rachet. TED-Ed ist die Jugend- und Bildungsinitiative von TED (Technology, Entertainment, Design) und erreicht mit prämierten animierten Lernvideos, interaktiven Lektionen für Lehrkräfte und einem globalen Netzwerk von über 650.000 Pädagogen und Pädagoginnen wöchentlich Millionen Lehrende und Lernende weltweit. So verbindet das Finalpuzzle die Themen Konzentration und Fokus mit dem Bildungsansatz von TED-Ed.
Ravensburger unterstützt rund um die Welt Speed Puzzling
Als exklusiver Sponsor des World Jigsaw Puzzle Championship und Unterstützer der Deutschen Puzzlemeisterschaft setzt Ravensburger ein Zeichen für Qualität, Gemeinschaft und die Zukunft des Speed Puzzelns. Mit dem Puzzleverein Deutschland e. V., der die Deutsche Puzzlemeisterschaft ausrichtet, besteht ein langfristiger Sponsoringvertrag mit dem gemeinsamen Ziel, die Deutsche Meisterschaft dauerhaft zu etablieren.
Neben finanzieller Unterstützung stellte Ravensburger, wie bereits bei der Deutschen Meisterschaft, auch bei der Weltmeisterschaft sämtliche Wettbewerbspuzzles zur Verfügung – darunter die zuvor unveröffentlichten Puzzles, die für Chancengleichheit unter allen Teilnehmenden sorgten und jetzt exklusiv im Ravensburger Online-Shop erhältlich sind. Auch in diesem Jahr stattete Ravensburger die deutschen Meister mit eigens gestalteten Wettbewerbsoutfits aus.