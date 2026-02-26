Das Fundbüro der verlorenen Schätze – Erstleseabenteuer rund um den Europa-Park

Deutschlands größter Freizeitpark begeistert Groß und Klein mit einer unvergleichlichen Kombination aus über 100 Attraktionen, beeindruckenden Shows und authentischem europäischem Flair. An diese Faszination knüpfen der Ravensburger Verlag und MACK Magic jetzt in der interaktiven Erstlesereihe „Das Fundbüro der verlorenen Schätze“ an. Die ersten beiden Bände „Flammensturm“ und „Poseidons Dreizack“ kommen am 1. März in den Buchhandel.



Beide Neuerscheinungen sind zudem vor Ort in den Shops sowie im Europa-Park Onlineshop erhältlich. Nur im Europa-Park Erlebnis-Resort selbst können die Bücher auch in französischer Sprache erworben werden. Die Erstleserromane der Reihe „Das Fundbüro der verlorenen Schätze“ spüren der Magie des Europa-Park nach und laden Kinder ab sieben Jahren ein, beim eigenständigen Lesen selbst in den Verlauf der abwechslungsreichen Geschichten einzugreifen. Mit Entscheidungs-optionen, Rätselelementen und spannenden Wendungen tauchen Grundschülerinnen und Grundschüler in die Faszination eines ganz besonderen Besuches im Europa-Park ein.



Das Fundbüro der verlorenen Schätze – Flammensturm

Lotta und Karlos freuen sich auf einen aufregenden Tag im Freizeitpark – bis sie im geheimnisvollen Fundbüro von Herrn Nox erfahren, dass das Hufeisen von Flammensturm verschwunden ist. – und die beiden merken schnell: Dieses Rätsel müssen sie lösen!

Die lesenden Kinder begleiten daraufhin Lotta und Karlos auf ihrer Suche durch den Freizeitpark. Sie folgen heißen Spuren, lösen knifflige Rätsel und entscheiden mit, welchen Weg die beiden furchtlosen Hobbyermittelnden im Lauf der Geschichte einschlagen. Das erzeugt Spannung, weckt Neugierde und Abenteuerlust und verspricht ein packendes Mitmach-Erlebnis rund um ein aufregendes Abenteuer, das viele Erstlesende begeistern wird.



Das Fundbüro der verlorenen Schätze – Poseidons Dreizack

Neo und Luna geraten mitten im Europa-Park in ein tobendes Unwetter: Riesige Wellen überschwemmen die Wasser-Achterbahn, denn der Meeresgott Poseidon hat seinen Dreizack verloren – und damit die Kontrolle über das Wasser.

Gemeinsam mit den Hauptfiguren tauchen die Leserinnen und Leser in eine magische Unterwasserwelt ein, entdecken Hinweise, lösen Puzzles und decken fantastische Geheimnisse auf. Auch hier bestimmen sie selbst, wie die Geschichte weitergeht. Das Abenteuer verbindet Mythologie, Freizeitpark-Atmosphäre und interaktives Lesevergnügen zu einer fesselnden Geschichte.



Mascha Matysiak ist Germanistin und wuchs in Freiburg im Breisgau auf. Später zog es sie nach Berlin, wo sie mit dem Schreiben von Geschichten begann. Seitdem sind zahlreiche Kinder- und Jugendbücher von ihr erschienen.



Nikolai Renger studierte Visuelle Kommunikation an der HFG in Pforzheim. Er ist als freiberuflicher Illustrator für verschiedene Verlage und Agenturen tätig und arbeitet seit 2013 im Atelier Remise in Karlsruhe.



MACK Magic, Teil der MACK Gruppe, wurde gegründet von Unternehmer und Produzent Michael Mack und widmet sich der Entwicklung fesselnder transmedialer Storywelten und unvergesslicher Charaktere. Der Fokus liegt auf der Schaffung internationaler Medien- und IP-Marken, die mit allen Sinnen erlebt werden können - von Film- und TV-Produktionen über Publishing- und Lizenzprodukte bis hin zu Themenpark-Attraktionen und vielem mehr. Die Familie Mack gründete und betreibt einen der erfolgreichsten Freizeitparks Europas, den Europa-Park.



Das Europa-Park Erlebnis-Resort, bestehend aus Deutschlands größtem Freizeitpark, der Wasserwelt Rulantica, sechs parkeigenen 4-Sterne (Superior) Hotels, der Silver Lake City mit der neuen Riverside Western Lodge und Eatrenalin, ist ein beliebtes Kurzurlaubsziel für Gäste aus aller Welt. Mit mehr als sieben Millionen Besuchern ist der Europa-Park der mit Abstand größte Freizeitpark in Deutschland und der meistbesuchte saisonale Freizeitpark weltweit. Über 100 Attraktionen und Shows laden die Besucher ein, die 18 europäischen Themenbereiche zu entdecken. Gleich nebenan können die Gäste das ganze Jahr über Rutschen, Action und Entspannung in der nordisch geprägten Wasserwelt Rulantica genießen.



Das Fundbüro der verlorenen Schätze – Flammensturm

Mascha Matysiak / Nikolai Regner

Gebundene Ausgabe, 96 Seiten

Ab 7 Jahren



ISBN 978-3-473-46428-9

€ [A] 10,30 / SFr. 14.50 / € [D] 9,99



Das Fundbüro der verlorenen Schätze – Poseidons Dreizack

Mascha Matysiak / Nikolai Regner

Gebundene Ausgabe, 96 Seiten

Ab 7 Jahren



ISBN 978-3-473-46429-6

€ [A] 10,30 / SFr. 14.50 / € [D] 9,99



Erscheinungstermin: 1. März 2026

