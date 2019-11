Deutschland Test "Preissieger 2019": Gold für Rauschenberger Gastronomie

http://www.deutschlandtest.de/preissieger/

https://www.rauschenberger-catering.de/de/

Das Sonderheft „Preissieger“ wird im November 2019 als Beilage im FOCUS-MONEY und FOCUS veröffentlicht

Mit 97,7 von 100 möglichen Punkten platziert sich Rauschenberger Gastronomie in der Kategorie Gold und auf Platz 3 im Gesamtranking. Im „Deutschland Test“ der von Focus Money initiierten Studie qualifizierten sich bundesweit 51 Gastronomiebetriebe für die Listung. Hierbei erhielten lediglich 8 Unternehmen eine Auszeichnung im Bereich „Preissieger Gold“.Seit Ende der 70er Jahre bildet die Kundenzufriedenheit einen zentralen Forschungsgegenstand und gilt als eine der bedeutendsten unternehmerischen Zielgrößen. Der „Deutschland Test“ von Focus Money untersucht und bewertet Waren und Dienstleistungen nach wissenschaftlichen Methoden und gilt als renommierter Ausweis in den Kategorien Kundenzufriedenheit und Markenrelevanz. Für die vorliegende Studie „Deutschlands Preissieger“ wurden Millionen Verbraucher-Bewertungen zu 20.000 Marken in rund 300 Kategorien erfasst und ausgewertet.Die wissenschaftliche Basis der Untersuchung gründet in der prozessbasierten Social Listening Methode. Zunächst wurden sämtliche Texte welche ein vorab definiertes Key Word Set enthielten, erhoben und in Textfragmente aufgesplittet. In der darauf folgenden Analyse standen drei Kernfragen im Fokus: Welche Marke wird erwähnt? Welches Thema wird besprochen? Welche Tonalität weist das Textfragment auf? Die Antworten ermöglichten eine Zuordnung in die Kategorien positive, negative, neutrale Nennungen und eine daraus resultierende Bewertung der einzelnen Unternehmen. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzt damit die Benchmark für alle anderen untersuchten Marken der Branche. Für eine Auszeichnung musste eine Marke mindestens 75 Punkte im Gesamt-Ranking erreichen.Die Rauschenberger Gastronomie Gruppe beinhaltet drei Fine Dining Restaurants, darunter ein Sternerestaurant, sowie den bundesweit agierenden Bereich Eventcatering. „Great Moments Excellence“ ist die Identität der Marke, das damit verbundene Leistungsversprechen findet nun Ausdruck und Bestätigung in der Platzierung Gold durch die externe Studie.In Baden- Württemberg gelang diese Platzierung im Bereich Kundenzufriedenheit „Preis-Leistungs-Verhältnis“ in Kombination mit der Verortung Fine Dining, neben dem Branchensieger Skyline Mannheim, einzig Rauschenberger Gastronomie.Weitere Informationen: