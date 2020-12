RB Leipzig nutzt UV-C-Technologie von Signify zur Desinfektion der Mannschaftskabine

„Luftreinigung und -desinfektion sind in der derzeitigen Lage ein großes Thema in jedem Stadion, so natürlich auch in der Red Bull Arena. Wir sind stolz darauf, UV-C-Technologie von Signify als erster Verein in der Bundesliga einzusetzen. Die größtmögliche Sicherheit unserer Mannschaften, Trainer, Betreuer, Fans und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle. Mit den UV-C-Geräten in der Mannschaftskabine ergänzen wir unser bestehendes Hygienekonzept um eine zusätzliche Maßnahme. Weitere Projekte im Public Bereich des Stadions und an der Geschäftsstelle sind geplant.“

„Wir freuen uns, mit unseren UV-C-Lösungen bei RB Leipzig einen wirksamen Beitrag für mehr Sicherheit von Spielern und Trainern leisten zu können. Auch zukünftig wollen wir gemeinsam an weiteren Anwendungsgebieten der Technologie im Stadion arbeiten, um den Verein auf dem Weg in ein sichereres ‚New Normal‘ zu unterstützen.“

In der Red Bull Arena kommen im ersten Stadion in Deutschland Wandstrahler zur UV-C-Desinfektion oberer Lufträume zum Einsatz, um die COVID-19-Hygienemaßnahmen zusätzlich zu erweitern.Im Profifußball stellt das Zusammensein des Teams in der aktuellen Situation hohe Ansprüche an Sicherheit und Hygienekonzepte. Um Spielern, Trainern und Betreuern zusätzlichen Schutz zu ermöglichen, setzt RB Leipzig in der Heimkabine der Red Bull Arena als erster Verein in Deutschland ab sofort dieseines „Official Partners“– dem– ein.Die Roten Bullen gehen mit Signify dabei neue Wege, um die Möglichkeiten für geschützte Abläufe und eine sichere Durchführung der Spieltage auszuschöpfen.Bereits im September 2020 hatten RB Leipzig und Signify die gemeinsamefür einebekanntgegeben. Auch bei dem Thema Desinfektion und Schutz vor Krankheitserregern kommt nun moderne Technologie von Signify zum Einsatz: Als erstes Stadion deutschlandweit wurdeninstalliert.Hierbei wird künstlich erzeugtes UV-C-Licht, also die kurzwellige Form von ultraviolettem Licht, genutzt. Dieses kann Viren, Bakterien und Keime inaktivieren und unschädlich machen und dadurch zurgenutzt werden. In Labortests reduzierten die Philips UV-C-Lichtquellen, mit denen die Philips Wandstrahler ausgestattet sind, die Infektiosität von SARS-CoV-2 (dem Virus, das COVID-19 verursacht) auf einer Oberfläche in nur neun Sekunden auf ein nicht mehr nachweisbares Niveau.Die in der Red Bull Arena eingebauten Geräte werden speziell zureingesetzt. Mit der UV-C-Desinfektion sorgt RB Leipzig so für eine. Als Ergänzung zu den Testungen, dem bereits implementierten Hygienekonzept im Stadion und notwendigen Maßnahmen wie dem Einhalten von Abständen und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes entkeimen die zwei installierten Philips UV-C-Wandstrahler die Raumluft in der Mannschaftskabine, in der herkömmliches Lüften nur schwer möglich ist.Im oberen Teil der Kabine angebracht, desinfizieren beide Strahler die dank natürlicher Zirkulation vorbeiströmende Luft. Durch die genaue Planung, professionelle Installation und Wartung wird gewährleistet, dass sich die Anwesenden in der Kabine bedenkenlos während der Raumluftdesinfektion in den Räumlichkeiten aufhalten können.Die Einsatzmöglichkeiten der UV-C-Technologie sind vielfältig und weitreichend. RB Leipzig plant daher bereits weitere Projekte, etwa in denoder – für die perspektivische Rückkehr in den Zuschauerbetrieb – auch an denoder in denSignify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter fürfür professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit Philips-Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bietet Signify einen Mehrwert für Unternehmen und verändert das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen.Mit einem Umsatz vonm Jahr 2019, rundund einer Präsenz inerschließt Signify das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Signify hat Klimaneutralität erreicht, ist seit dem Börsengang im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurde zum dritten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet.