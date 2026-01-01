Vielfältig unterwegs auf dem Mönchsweg – Von stiller Natur bis zu lebendigen Städtchen
Ein Tipp für die Radreisesaison 2026
Weite Landschaften, in denen man den Blick schweifen lassen und zur Ruhe kommen kann, erwarten den Radreisenden auf diesem spirituellen Radfernweg. Zwischen Feldern, Wäldern und Seen führen die Etappen zu kleinen Orten, in denen die Zeit noch ein anderes Tempo hat. Charmante Kirchen, Klöster, Gärten und Parks laden zu Zwischenstopps ein. Ebenso gehören lebendige Städtchen mit historischen Altstädten, gemütlichen Cafés und spannenden Museen zum Erlebnis. So entsteht eine einmalige Mischung aus Naturgenuss, kulturellem Entdecken und Entschleunigung.
Der Radfernweg Mönchsweg lädt ein mit allen Sinnen zu reisen, Geschichte zu erfahren und im Hier und Jetzt zu entschleunigen. Wer früh plant, kann in Ruhe individuelle Etappen gestalten, sich die schönsten Unterkünfte sichern und besondere Angebote entdecken. Also am besten schon jetzt an die Radreise 2026 denken.
Viele weitere Informationen zum Weg und für die Reiseplanung sowie Inspirationen für die Tour finden Sie unter: www.moenchsweg.de und in unserem kostenlosen Flyer, den die Geschäftsstelle gerne auf Anfrage versendet.