Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046360

Mönchsweg e.V. / c/o Büro Lebensraum Zukunft Grasweg 35 24118 Kiel, Deutschland http://www.moenchsweg.de
Ansprechpartner:in
Logo der Firma Mönchsweg e.V. / c/o Büro Lebensraum Zukunft

Vielfältig unterwegs auf dem Mönchsweg – Von stiller Natur bis zu lebendigen Städtchen

Ein Tipp für die Radreisesaison 2026

(lifePR) (Kiel, )
Der Mönchsweg lädt dazu ein, den Norden Deutschlands auf ganz besondere Weise zu entdecken. Auf über 500 Kilometern verbindet er stille Natur mit kulturellem Reichtum und gelebter Geschichte. Von der historischen Hansestadt Bremen Richtung Elbemündung durch Niedersachsen und weiter einmal quer durch Schleswig-Holstein bis zur Sonneninsel Fehmarn in der Ostsee erzählen mehr als 100 Kirchen die Geschichte der Christianisierung Norddeutschlands.

Weite Landschaften, in denen man den Blick schweifen lassen und zur Ruhe kommen kann, erwarten den Radreisenden auf diesem spirituellen Radfernweg. Zwischen Feldern, Wäldern und Seen führen die Etappen zu kleinen Orten, in denen die Zeit noch ein anderes Tempo hat. Charmante Kirchen, Klöster, Gärten und Parks laden zu Zwischenstopps ein. Ebenso gehören lebendige Städtchen mit historischen Altstädten, gemütlichen Cafés und spannenden Museen zum Erlebnis. So entsteht eine einmalige Mischung aus Naturgenuss, kulturellem Entdecken und Entschleunigung.

Der Radfernweg Mönchsweg lädt ein mit allen Sinnen zu reisen, Geschichte zu erfahren und im Hier und Jetzt zu entschleunigen. Wer früh plant, kann in Ruhe individuelle Etappen gestalten, sich die schönsten Unterkünfte sichern und besondere Angebote entdecken. Also am besten schon jetzt an die Radreise 2026 denken.

Viele weitere Informationen zum Weg und für die Reiseplanung sowie Inspirationen für die Tour finden Sie unter: www.moenchsweg.de und in unserem kostenlosen Flyer, den die Geschäftsstelle gerne auf Anfrage versendet.

Mönchsweg e.V. / c/o Büro Lebensraum Zukunft

Das Motto des Mönchsweges lautet: „Mit Leib und Seele…“, sein Thema ist die Christianisierung Norddeutschlands. Auf den Spuren der ersten Mönche im Mittelalter, die das Christentum nach Schleswig-Holstein brachten, verläuft der thematische Radfernweg auf 530 km von Bremen nach Wischhafen und Glückstadt an der Elbe bis Puttgarden auf Fehmarn.

Die zentrale Geschäftsstelle als Kommunikationsplattform des Vereins nimmt die Aufgaben des Innenmarketings sowie der Vermarktung des Weges wahr. Der Erfolg des Radfernweges auf dem radtouristischen Markt soll so nachhaltig gesichert und ausgebaut werden.

Der Mönchsweg wurde 2007 in Schleswig-Holstein eröffnet. 2014 folgte die Erweiterung durch Niedersachsen nach Bremen. Die Trägerschaft liegt in Schleswig-Holstein beim Verein Mönchsweg e.V., der eng mit der Trägergemeinschaft in Bremen/Niedersachsen zusammenarbeitet.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.