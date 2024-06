Radfahren und Schlemmen auf dem Mönchsweg

Radfahren bedeutet für viele Menschen Sport und körperliche Aktivität in freier Natur. Doch am Radfernweg Mönchsweg ist auch für das leibliche Wohl der Radfahrenden gesorgt. Entlang der 530 Kilometer langen Strecke von Bremen bis Fehmarn wird die kulinarische Vielfalt Norddeutschlands erlebbar. Kennzeichnend für den Norden sind Fischbrötchen , die es nicht nur in Bremen und an der Ostseeküste zu genießen gibt. Auch an den zahlreichen Seen der Holsteinischen Schweiz werden diese frisch an kleinen Buden, manchmal direkt beim Fischer, angeboten. Das Matrosengericht Labskaus zählt zu den bekanntesten Gerichten Norddeutschlands und kann in zahlreichen Restaurants probiert werden. Zumeist besteht das Gericht aus Pökelfleisch, Kartoffeln, Zwiebeln und Roter Beete und je nach Region wird es mit Spiegelei, Gewürzgurken, Matjes oder einem Rollmops serviert. Das Alte Land, größtes Obstanbaugebiet Nordeuropas, ist weithin für seine zahlreichen Apfelsorten bekannt. Abseits dieser Berühmtheiten gibt es zahlreiche regionale Spezialitäten, wie das Bremer Kaffeebrot oder die Fehmarnschen Kröpel , die traditionell zur Stärkung der Erntehelfer gebacken werden.Im Sommer werden in vielen Städten entlang des Mönchswegs Veranstaltungen mit kulinarischem Bezug ausgerichtet. Genuss ist hier Programm! In der Bremer Innenstadt findet vom 15. bis 17. August das Bremer Bierfest statt. Drei Tage lang gibt es auf dem mitten in der Innenstadt gelegenen Ansgarikirchhof über 250 Biersorten aus aller Welt zu probieren. Immer am 3. Sonntag im Juni wird in Horstedt der Kräutertag ausgerichtet. In diesem Jahr wird am 16. Juni eine bunte „Kräuter-Vielfalt“ angeboten: Gewürze, Tees, Kosmetika, Liköre und vieles mehr. Der Kräutertag lässt sich perfekt mit einem Abstecher zum Stapeler Kräuterfeld kombinieren, dem größten Lavendelfeld Niedersachsens. Im Kloster Harsefeld brauten einst schon die Mönche Bier. Am 24. und 25. August schenken zehn regionale Brauereien ihr handgebrautes Bier beim Harsefelder Bierzauber im Klosterpark aus.Vom 13. bis 16. Juni dreht sich bei den Glückstädter Matjeswochen alles um den Matjes. Der frische „jungfräuliche“ Hering, der für den originalen Glückstädter Matjes nach alter Tradition gefertigt wird, ist besonders zart und schmackhaft. Im Spätsommer wird auf dem Marktplatz in Eutin das Eutiner Weinfest gefeiert. Vom 30. August bis 01. September können Weine aus Schleswig-Holstein, Deutschland und ganz Europa gekostet werden. Das Neustädter Fischeramt von 1474 ist das älteste Fischeramt Deutschlands und richtet vom 12. bis 14. Juli das Bratheringsfest und am 09. August das Fischeramtsfest aus. Bei maritimer Musik und viel gebratenem Fisch kann man eintauchen in die Geschichte der Neustädter Fischerzunft. Im Kloster Cismar bei Grömitz wird vom 09. bis 11. August das Klosterfest ausgerichtet. Auf dem bunten Markt gibt es neben Handwerkskunst auch zahlreiche Gaumenfreuden, und das Klostercafé im ehemaligen Refektorium der Mönche lädt zum gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ein.Auf der Website des Mönchsweges www.moenchsweg.de finden sich viele weitere Informationen zu kulinarischen Veranstaltungen und regionalen Spezialitäten-Rezepten sowie zu den Speisetraditionen im Kloster (Rubrik „Besonderes am Weg/ Kulinarik“).