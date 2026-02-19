Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051768

Mönchsweg e.V. / c/o Büro Lebensraum Zukunft Grasweg 35 24118 Kiel, Deutschland http://www.moenchsweg.de
Ansprechpartner:in Frau Dagmar Ott +49 431 12850873
Logo der Firma Mönchsweg e.V. / c/o Büro Lebensraum Zukunft

Frühlingserwachen auf dem Mönchsweg – Radpilgern zur inneren Einkehr

Kirchen, Blüten, Meeresbrise – auf 530 Kilometern quer durch Norddeutschland unterwegs

(lifePR) (Kiel, )
Mit Beginn der Fasten- bzw. Passionszeit wird der Blick freier fürs Wesentliche: weniger Tempo, mehr Wahrnehmung, mehr innere Ruhe. Der Mönchsweg passt dazu wie kaum ein anderer Radfernweg. Rund 100 Kirchen am Weg sind ideale Stationen für kleine Pausen, stille Momente und neue Perspektiven. Als Radpilgerweg verbindet er landschaftliche Weite mit kulturellem Erbe – und lädt dazu ein, unterwegs bewusst Pause zu machen: in Dorfkirchen, an Klosterorten oder einfach am Wegesrand in stiller Natur.

Regionale Frühlings-Highlights am Mönchsweg (Auswahl):
  • Bremen: UNESCO-Welterbe Roland und Rathaus, weiter geht es durch den blühenden Bürgerpark
  • Rothenburg (Wümme): Wiesen, Uferwege und weite Blicke entlang der Wümme.
  • Altes Land: Ab Mitte April Kirsch- und Apfelblüte, Deiche, Hofcafés sowie die historische Hansestadt Stade
  • Glückstadt & Elbmarschen: Frühlingswind am Strom, einsame Deichlandschaft; Störsperrwerk bei Borsfleth oder Störfähre Else
  • Rund um Bad Segeberg: Kalkberg, Seen und Waldwege im frischen Grün des Segeberger Forstes
  • Holsteinische Schweiz: Schlösser, Parks und viel Wasser – auf einer Seenrundfahrt neue Perspektiven entdecken
  • Ostseeküste: Kunstmeile Neustadt i. H., Kloster Cismar, dazu Küste und lokale Strände als Pausenorte mit weitem Meerblick
Tipp: Wer den Pilgercharakter stärker erleben will, sammelt mit dem Radpilgerpass Stempel entlang der Route und nutzt die Kirchen als Orte der inneren Einkehr.

Etappen, Karten und weitere Ideen für Touren und Sehenswürdigkeiten gibt es unter www.moenchsweg.de.

Mönchsweg e.V. / c/o Büro Lebensraum Zukunft

Das Motto des Mönchsweges lautet: „Mit Leib und Seele…“, sein Thema ist die Christianisierung Norddeutschlands. Auf den Spuren der ersten Mönche im Mittelalter, die das Christentum nach Schleswig-Holstein brachten, verläuft der thematische Radfernweg auf 530 km von Bremen nach Wischhafen und Glückstadt an der Elbe bis Puttgarden auf Fehmarn.
Die zentrale Geschäftsstelle als Kommunikationsplattform des Vereins nimmt die Aufgaben des Innenmarketings sowie der Vermarktung des Weges wahr. Der Erfolg des Radfernweges auf dem radtouristischen Markt soll so nachhaltig gesichert und ausgebaut werden.
Der Mönchsweg wurde 2007 in Schleswig-Holstein eröffnet. 2014 folgte die Erweiterung durch Niedersachsen nach Bremen. Die Trägerschaft liegt in Schleswig-Holstein beim Verein Mönchsweg e.V., der eng mit der Trägergemeinschaft in Bremen/Niedersachsen zusammenarbeitet.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.