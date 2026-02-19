Frühlingserwachen auf dem Mönchsweg – Radpilgern zur inneren Einkehr

Regionale Frühlings-Highlights am Mönchsweg (Auswahl):
- Bremen: UNESCO-Welterbe Roland und Rathaus, weiter geht es durch den blühenden Bürgerpark
- Rothenburg (Wümme): Wiesen, Uferwege und weite Blicke entlang der Wümme.
- Altes Land: Ab Mitte April Kirsch- und Apfelblüte, Deiche, Hofcafés sowie die historische Hansestadt Stade
- Glückstadt & Elbmarschen: Frühlingswind am Strom, einsame Deichlandschaft; Störsperrwerk bei Borsfleth oder Störfähre Else
- Rund um Bad Segeberg: Kalkberg, Seen und Waldwege im frischen Grün des Segeberger Forstes
- Holsteinische Schweiz: Schlösser, Parks und viel Wasser – auf einer Seenrundfahrt neue Perspektiven entdecken
- Ostseeküste: Kunstmeile Neustadt i. H., Kloster Cismar, dazu Küste und lokale Strände als Pausenorte mit weitem Meerblick
Etappen, Karten und weitere Ideen für Touren und Sehenswürdigkeiten gibt es unter www.moenchsweg.de.