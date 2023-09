Quadoro erzielt Vermietungserfolg in Braunschweig

Quadoro Investment GmbH

Quadoro Investment ist die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft der Doric Gruppe. Doric bietet maßgeschneiderte Investitionen und Fondslösungen mit Schwerpunkt in den Bereichen Transport, Immobilien und Erneuerbare Energien an. Portfolioverwaltung und Fondsmanagement runden das Angebot ab. Im Jahr 2022 betrug das verwaltete Investitionsvolumen rund 8 Milliarden USD. Aufgrund unserer Standorte in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA sind wir auch Ansprechpartner für Cross-Border-Investments. Der Schwerpunkt von Quadoro Investment liegt auf Dienstleistungen rund um das Thema KAGB und Regulierung auch für Dritte mit Fokus auf Nachhaltigkeit. So unterstützen die Fonds von Quadoro die Klimaziele von Paris. Zudem nutzt Quadoro konsequent den Carbon Risk Real Estate Monitor.

