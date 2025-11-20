Q-Park ist neuer Betreiber des Parkobjekts NordWestZentrum in Frankfurt

Grundlegende Informationen über das Parkhaus
Das neue Q-Park Objekt am Ellich-Ollenhauer-Ring in 60439 Frankfurt vereint Tiefgarage und Parkhaus in einem Mischobjekt. Auf einer Fläche von knapp 100.000 m² erstrecken sich fünf Parkebenen mit über 3.000 Stellplätzen, einschließlich Behinderten- und Dauerstellplätzen. Zukünftig sollen 36 Ladestationen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen. Damit ist es das größte Q-Park Objekt in ganz Deutschland. Das Parkobjekt verfügt über fünf Einfahrten, acht Ausfahrten sowie vier Aufzüge, die einen barrierefreien Zugang ermöglichen. Die maximale Durchfahrtshöhe beträgt 2,00 Meter. Das Parkobjekt ist von Montag bis Sonntag rund um die Uhr geöffnet. Ebenfalls werden zehn bargeldlose Kassenautomaten und sieben Full-Service-Kassenautomaten installiert, die sowohl Bar- als auch Kartenzahlung ermöglichen. Zur Kartenzahlung stehen die Q-Park App, V-Pay, Maestro, MasterCard und Visa zur Verfügung. Für Kund:innen besteht bereits die Möglichkeit, ihren Dauerstellplatz bequem über das Kontaktformular Dauerstellplatz Frankfurt NordWestZentrum | Q-Park.de oder per E-Mail an servicecenter@q-park.de zu reservieren.
Folgende attraktive Konditionen gelten für das Parkobjekt:
- Je angefangene 30 Min. zahlen Kurzzeitparker: 0,50 €
- Nachttarif (19:00 Uhr – 07:00 Uhr): 4,00 €
Nach der Installation der neuen Parkierungstechnik können Stellplätze bequem vorab online über NordWestZentrum reserviert werden. Die digitale Servicefunktion bieten einen höheren Komfort beim Parken und insbesondere zentrale Vorteile für Kund:innen:
- Planungssicherheit: Ein reservierter Stellplatz ermöglicht eine stressfreie Anreise ohne Parkplatzsuche.
- Bargeldloses Parken: Durch die Online-Reservierung entfällt das Anstehen am Kassenautomaten.
- Ticketloses Ein- und Ausfahren: automatisierter Parkvorgang per Kennzeichenerkennung.
Das Parkobjekt wird mit der modernen PaSS-Technologie (Parking as a Smart Service) von Q-Park für intelligentes Parken ausgestattet. Zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen ermöglicht die Pass-Technologie eine nahtlose (Zahlungs-) Abwicklung über die Apps Q-Park, EasyPark oder PayByPhone.
Zukunftsorientiertes Wachstum im deutschen Markt
Mit einer beeindruckenden Gesamtfläche von 360.000 m² ist das NordWestZentrum eines der größten multifunktionalen Stadtquartiere Frankfurts. Es vereint moderne Büroflächen, Wohnraum, eines der größten Shopping-Center Deutschlands, sowie vielfältige Freizeit- und Bildungseinrichtungen zu einem urbanen Mix, der eine Vielzahl von Zielgruppen anspricht. Christian Ottl, Leitung Business Development Region Süd bei Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG, sagt: ,,Die Akquisition freut uns sehr und bestätigt, dass Q-Park ein geschätzter Partner für Eigentümer und Investoren ist. Sie festigt unsere Position, insbesondere im Frankfurter Raum, und ist ein konsequenter Schritt im Rahmen unserer strategischen Ausrichtung, weiter am deutschen Markt zu wachsen.“