Q-Park übernimmt Werther Carré - Parkhaus jetzt öffentlich zugänglich

Je angefangene Stunde zahlen Kurzzeitparker 2,00 €

Die Tageshöchstgebühr beträgt 15,00 €

Dauerstellplätze starten bei 82,95 €

Der Parkraumbewirtschafter Q-Park übernimmt im August das Parkhaus in Wuppertal im Stadtteil Barmen. Dank seiner zentralen Lage in unmittelbarer Nähe zur Einkaufsstraße Werth ist das Parkhaus ideal für Besucherinnen und Besucher, die zum Einkaufen, Arbeiten oder kulturellen Erleben nach Barmen kommen.Das Parkhaus verfügt über 230 Stellplätze, verteilt auf drei Etagen, und ist an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr geöffnet. Die durchgehenden Öffnungszeiten erhöhen die Attraktivität des Standorts für Kundinnen und Kunden der umliegenden Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe sowie weiterer städtischer Angebote. Die transparente Preisstruktur bietet Kurzzeit- und Dauerparkern attraktive Konditionen:Ein besonderer Vorteil: Wie in über 100 Parkobjekten von Q-Park deutschlandweit, können auch im Werther Carré Parkplätze bequem online reserviert werden. Die Einfahrt erfolgt dann komfortabel per Kennzeichenerkennung, ganz ohne Ticket.Q-Park fördert digitale Zahlungsmittel, weshalb Barzahlung im Werther Carré durch die Zahlung über die eigene Q-Park App, Kartenzahlung, EasyPark oder PayByPhone ersetzt wird.‘‘Es freut uns das wir unser Parkraumangebot in Wuppertal erweitern und mit Hilfe von Digitalisierung den modernen Mobilitätsbedürfnissen der Besucher sowie Anwohner von Wuppertal weiter gerecht werden.‘‘, erwähnt Roman Rohrberg, Head of Marketing and Sales Q-Park.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: presse@q-park.de Telefon: +49 2181 8190120