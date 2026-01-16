Kontakt
Park One, ein Unternehmen der Q-Park Gruppe, übernimmt Parkobjekt im YORCKS Campus Düsseldorf

Nach einem umfangreichen Refurbishment öffnet die Tiefgarage nun wieder für die Öffentlichkeit

Park One, ein Unternehmen der Q-Park Gruppe, freut sich bekanntzugeben ein neues Parkobjekt innerhalb des YORCKS Campus Düsseldorf übernommen zu haben. Nach einem umfangreichen Refurbishment ist die moderne Tiefgarage nun wieder für die Öffentlichkeit zugänglich und überzeugt durch ihre attraktive Lage in Düsseldorf Derendorf.

Grundlegende Informationen über das Parkobjekt

Als Teil des YORCKS Campus befindet sich die Tiefgarage in der Yorckstraße 29, 40476 Düsseldorf und punktet mit ihrer hervorragenden Lage nahe der S-Bahnhaltestelle Düsseldorf Derendorf sowie in direkter Umgebung zu Hotels, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Das Parkobjekt bietet auf zwei Ebenen verteilt insgesamt 392 Stellplätze darunter 6 Behindertenstellplätze. Die Durchfahrtshöhe beträgt 2,00 Meter. Die Tiefgarage ist an allen Wochentagen rund um die Uhr geöffnet und mit drei bargeldlosen Kassenautomaten ausgestattet. Für die Kartenzahlung stehen die Q-Park App, V-Pay, Maestro, MasterCard und Visa zur Verfügung. Kund:innen können bereits jetzt ihren Dauerstellplatz bequem über Park One YORCKS | Dauerstellplatz anmieten.

Folgende attraktive Tarife gelten für die Nutzung des Parkobjekts:
  • Je angefangene Stunde zahlen Kurzzeitparker: 3,00 €
  • Die Tageshöchstgebühren betragen: 6,50 €
Komfortables Parken mit smarter Parkierungstechnik

Das Parkobjekt wurde mit der innovativen PaSS-Technologie (Parking as a Smart Service) von Q-Park ausgestattet und bietet intelligente Lösungen für ein komfortables Parkerlebnis. Über das Online-Reservierungssystem können Stellplätze bequem vorab gebucht werden. Die Integration der PaSS-Technologie stellt sicher, dass digitale Services den gesamten Parkvorgang nahtlos gestalten und zentrale Vorteile für Kund:innen schaffen:
  1. Planungssicherheit: Ein reservierter Stellplatz ermöglicht eine stressfreie Anreise ohne Parkplatzsuche.
  2. Bargeldloses Parken: Durch die Online-Reservierung entfällt das Anstehen am Kassenautomaten.
  3. Ticketloses Ein- und Ausfahren: Der Parkvorgang erfolgt automatisiert per Kennzeichenerkennung.
Modernisierter YORCKS Campus stärkt Marktpräsenz

Die umfassende Modernisierung des Yorcks Campus, ist ein Projekt der ABG Real Estate Group, das durch den Erhalt bestehender Strukturen erhebliche CO₂-Emissionen einspart und konsequent ESG-Kriterien folgt. Auf rund 13.600 qm verteilen sich fünf Gebäudeteile, die den großzügigen und grünen Campus miteinander verbinden. Mit rund 28.300 qm Mietfläche, davon etwa 15.000 qm für die Volkshochschule, vereint der Campus vielfältige Nutzungen wie Büro, Schulung, Einzelhandel, Fitness und Gastronomie. Die Lage an der Ecke Yorck- und Münsterstraße im lebendigen Stadtteil Düsseldorf-Derendorf unterstreicht die Attraktivität des Standorts und macht den Campus zu einem zentralen Anlaufpunkt für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG

Q-Park ist europaweit einer der führenden Betreiber von eigenen, verwalteten und gepachteten Parkobjekten sowie von Parkobjekten in Form eines gemischten Geschäftsmodells. Q-Park ist bekannt für seinen Qualitätsanspruch und verfügt über einen Bestand von mehr als 5.300 Parkobjekten mit mehr als 1 Million Stellplätzen und hat eine starke Marktposition in sieben nordwesteuropäischen Ländern: in den Niederladen, Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Irland und Dänemark. Q-Park hat bereits 39 Standorte in 22 Städten in Deutschland mit E-Ladestationen ausgestattet und fördert somit aktiv den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Strategie, indem es die Ladepunkte entsprechend der tatsächlichen Nachfrage erweitert. So trägt Q-Park langfristig und ressourcenschonend zur Elektromobilität bei. Die Q-Park Gruppe ist der drittgrößte private Parkraumbetreiber in Deutschland. Sie besitzt, betreibt oder verwaltet 195 Parkobjekte mit insgesamt über 78.000 Stellplätzen in mehr als 50 Städten, darunter Berlin, Darmstadt, Düsseldorf, Köln, Leipzig und Saarbrücken.

