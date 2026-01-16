Park One, ein Unternehmen der Q-Park Gruppe, übernimmt Parkobjekt im YORCKS Campus Düsseldorf

Grundlegende Informationen über das Parkobjekt
Als Teil des YORCKS Campus befindet sich die Tiefgarage in der Yorckstraße 29, 40476 Düsseldorf und punktet mit ihrer hervorragenden Lage nahe der S-Bahnhaltestelle Düsseldorf Derendorf sowie in direkter Umgebung zu Hotels, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Das Parkobjekt bietet auf zwei Ebenen verteilt insgesamt 392 Stellplätze darunter 6 Behindertenstellplätze. Die Durchfahrtshöhe beträgt 2,00 Meter. Die Tiefgarage ist an allen Wochentagen rund um die Uhr geöffnet und mit drei bargeldlosen Kassenautomaten ausgestattet. Für die Kartenzahlung stehen die Q-Park App, V-Pay, Maestro, MasterCard und Visa zur Verfügung. Kund:innen können bereits jetzt ihren Dauerstellplatz bequem über Park One YORCKS | Dauerstellplatz anmieten.
Folgende attraktive Tarife gelten für die Nutzung des Parkobjekts:
- Je angefangene Stunde zahlen Kurzzeitparker: 3,00 €
- Die Tageshöchstgebühren betragen: 6,50 €
Das Parkobjekt wurde mit der innovativen PaSS-Technologie (Parking as a Smart Service) von Q-Park ausgestattet und bietet intelligente Lösungen für ein komfortables Parkerlebnis. Über das Online-Reservierungssystem können Stellplätze bequem vorab gebucht werden. Die Integration der PaSS-Technologie stellt sicher, dass digitale Services den gesamten Parkvorgang nahtlos gestalten und zentrale Vorteile für Kund:innen schaffen:
- Planungssicherheit: Ein reservierter Stellplatz ermöglicht eine stressfreie Anreise ohne Parkplatzsuche.
- Bargeldloses Parken: Durch die Online-Reservierung entfällt das Anstehen am Kassenautomaten.
- Ticketloses Ein- und Ausfahren: Der Parkvorgang erfolgt automatisiert per Kennzeichenerkennung.
Die umfassende Modernisierung des Yorcks Campus, ist ein Projekt der ABG Real Estate Group, das durch den Erhalt bestehender Strukturen erhebliche CO₂-Emissionen einspart und konsequent ESG-Kriterien folgt. Auf rund 13.600 qm verteilen sich fünf Gebäudeteile, die den großzügigen und grünen Campus miteinander verbinden. Mit rund 28.300 qm Mietfläche, davon etwa 15.000 qm für die Volkshochschule, vereint der Campus vielfältige Nutzungen wie Büro, Schulung, Einzelhandel, Fitness und Gastronomie. Die Lage an der Ecke Yorck- und Münsterstraße im lebendigen Stadtteil Düsseldorf-Derendorf unterstreicht die Attraktivität des Standorts und macht den Campus zu einem zentralen Anlaufpunkt für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.