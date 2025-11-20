Kontakt
Park One ein Unternehmen der Q-Park Gruppe übernimmt Parkobjekt Kleiner Schlossplatz/BW Bank in Stuttgart

Die Q-Park Gruppe freut sich bekannt zu geben, dass sie zum 01.10.2025 das Parkobjekt Kleiner Schlossplatz/BW Bank in Stuttgart übernommen hat. Die Übernahme erfolgt durch Park One, die seit dem 01.05.2025 Teil der Q-Park Gruppe ist.

Das Parkobjekt wurde durch die Park One akquiriert. Mit der Aufnahme der Park One in die Q-Park Gruppe wird das Objekt nun unter der strategischen und operativen Leitung von Q-Park geführt. Diese besondere Konstellation unterstreicht die erfolgreiche Integration der Park One in die Q-Park Gruppe und zeigt die Stärke der gemeinsamen Marktpräsenz.

Mit der Übernahme des Parkobjekts am Kleinen Schlossplatz erweitern wir unser Portfolio um einen weiteren attraktiven Innenstadtstandort in Stuttgart. Wir freuen uns, unseren Kund:innen hier künftig den gewohnten Q-Park-Komfort und -Service bieten zu können.“, sagt Frank Meyer, Geschäftsführer der Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG.

Das Parkobjekt liegt zentral in der Stuttgarter Innenstadt und bietet eine hervorragende Anbindung an Einzelhandel, Gastronomie und kulturelle Einrichtungen. Die Übernahme ist Teil der strategischen Wachstumsinitiative von Q-Park, mit der das Unternehmen seine Position als führender Anbieter hochwertiger Parkraumlösungen weiter ausbaut.

Grundlegende Informationen über das Parkobjekt 

Das Parkobjekt befindet sich in zentraler Lage am Kleinen Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart und bietet insgesamt 173 Stellplätze, verteilt auf zwei Etagen. Es ist von Montag bis Sonntag rund um die Uhr geöffnet und somit optimal für Besucher:innen der Innenstadt, Geschäftsreisende und Anwohner:innen nutzbar. Die Durchfahrtshöhe beträgt 2,00 Meter, was eine komfortable Zufahrt für die meisten Fahrzeugtypen gewährleistet.

Diese Konditionen gelten für das Parkobjekt: 
  • Je angefangene 60 Minuten zahlen Kurzzeitparker 4,00 € 
  • Die Tageshöchstgebühr beträgt 22,00 € 

Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG

Die Q-Park Gruppe ist der drittgrößte private Parkraumbetreiber in Deutschland. Die Q-Park Gruppe besitzt, betreibt oder verwaltet 199 Parkobjekte mit insgesamt über 81.000 Stellplätzen in mehr als 50 Städten, darunter Berlin, Darmstadt, Düsseldorf, Köln, Leipzig und Saarbrücken.

