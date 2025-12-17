Park One, ein Unternehmen der Q-Park Gruppe: Übernahme des Parkobjekts Kranzler Eck in Berlin

Das Parkobjekt befindet sich nur wenige Gehminuten vom Zoologischen Garten und der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche entfernt. In unmittelbarer Nähe liegen das renommierte Kaufhaus KaDeWe, das Shoppingcenter BIKINI Berlin sowie zahlreiche Gastronomien und Unternehmen. Auch die Technische Universität Berlin ist direkt zu Fuß erreichbar. Damit bietet das Parkobjekt eine ideale Parkmöglichkeit für Tourist:innen, Anwohner:innen, Arbeitnehmer:innen und Studierende.
Grundlegende Informationen zum Parkobjekt
Das Parkobjekt ist eine moderne Tiefgarage in zentraler Lage, ansässig in der Kantstraße 160, 10623 Berlin.
Die Tiefgarage verfügt über zwei Etagen, auf denen sich insgesamt 551 Stellplätze verteilen, darunter auch Behindertenstellplätze. Die maximale Durchfahrtshöhe beträgt 2,00 Meter. Das Parkobjekt ist an allen Wochentagen rund um die Uhr geöffnet und garantiert so eine flexible Ein- und Ausfahrt.
Folgende Tarife gelten für die Nutzung des Parkobjektes ,,Kranzler Eck‘‘:
- Je angefangene Stunde zahlen Kurzzeitparker: 3,00 €
- Die Tageshöchstgebühren betragen: 25,00 €
Im Parkobjekt „Kranzler Eck“ profitieren Kund:innen von der smarten PaSS-Technologie, die eine komfortable und moderne Parkabwicklung ermöglicht. Dank der automatischen Kennzeichenerkennung können Fahrzeuge ohne Ticketziehen in die Tiefgarage einfahren und erhalten durch eine vorherige Online-Reservierung über die Park One Tiefgarage Kranzler Eck einen garantierten Stellplatz. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich in der Q-Park App zu registrieren, um sowohl die Ein- als auch die Ausfahrt vollständig digital und per Kennzeichenerkennung abzuwickeln. Die Zahlungsabwicklung erfolgt automatisch nach Beendigung des Parkvorgangs – bequem über die Q-Park App. Damit entfällt das Anstehen an Kassenautomaten sowie das Hantieren mit Parktickets. Der gesamte Parkvorgang bleibt jederzeit digital, kontaktlos und abrufbar.