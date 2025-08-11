blue-ME: Neue Pacing-App unterstützt Menschen mit ME/CFS im Alltag

Die App entstand aus einer persönlichen Geschichte heraus: Nach einer schweren Covid-Infektion hat sich die Ehefrau des Firmengründers nie wieder vollständig erholt. Pacing – also das gezielte Haushalten mit Energie – wurde zu einem zentralen Thema. Auf der Suche nach einem besseren Weg, Symptome und Belastungen zu analysieren, entstand die Idee zu „blue-ME“. In Eigenregie und ohne externe Unterstützung wurde die App in mehr als tausend Stunden entwickelt.Im Vergleich zu bestehenden Anwendungen bietet „blue-ME“ eine besonders benutzerfreundliche Oberfläche und flexible Erfassungsmöglichkeiten – von minimalistischer Symptom-Dokumentation bis zur detaillierten Aktivitätsanalyse. Ein zentrales Feature ist die Trendanalyse, die es Nutzer*innen ermöglicht, Zusammenhänge zwischen Belastung und Symptomen sichtbar zu machen. Ergänzt wird die App durch Atemübungen, einen Pacing-Timer, HRV-Messung und FUNCAP-Testung. Eine KI-gestützte Auswertung der anonymisierten Daten kann optional hinzugezogen werden.„Die gemeinsame Arbeit an der App gibt uns ein neues Ziel“, sagt Caroline Reus-Wührl. „Sie ersetzt zwar nicht mein altes Leben, aber sie schafft Sinn – und hoffentlich auch Hilfe für andere.“ Für Paul Wührl ist „blue-ME“ ein Beweis dafür, dass man auch unter schwierigen Bedingungen Großes schaffen kann: „Wir sind stolz, diesen Weg gegangen zu sein – und freuen uns über das überwältigende Feedback aus der Community.“