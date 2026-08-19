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Pulmonale Hypertonie (PH) e.V. Rheinaustraße 94 76287 Rheinstetten, Deutschland http://www.phev.de
Ansprechpartner:in Herr Hans-Dieter Kulla +49 7242 9534141
Logo der Firma Pulmonale Hypertonie (PH) e.V.

We are PHamily...

(lifePR) (Rheinstetten, )
Wir sind viele Menschen mit vielen Geschichten. Und doch verbindet uns alle etwas. Wir sind von Lungenhochdruck (pulmonale Hypertonie - PH) betroffen. Selbst erkrankt, oder als Familienangehörige, treffen wir uns regelmäßig und kämpfen alle den gleichen Kampf. Wir sind eine Gemeinschaft, die verbindet. Unser Zusammenhalt macht uns stark. Er spendet Mut und Hoffnung.

Unter diesem Motto – We are PHamily - stellt der Pulmonale Hypertonie e.V. in einem Video Patienten vor, die an Lungenhochdruck erkrankt sind. Dazu gehören deren Familienmitglieder, Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachkräfte und viele andere.

Unserer PHamily verleiht die Sängerin „Tochter“ aus Berlin eine berührende Stimme. Die gebürtige Berlinerin Elise singt hier: „…doch ich hab vor zu bleiben, so schnell wirst du mich nicht los! Von den besten Seiten hast du ganz schön viele! Für mich, für mich bist du Familie!“

Link zum Video bei youtube

Wir wollen mit unserem PHamilien-Video und dem Lied von Tochter Menschen einladen, Teil unserer PH-Family zu werden.

Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die unabhängig von einer Plattenfirma agierende Künstlerin die Veröffentlichung einer neuen CD plant und diese über eine Crowdfunding Kampagne finanziert. Es ist großartig, dass die aufstrebende junge Künstlerin, Sängerin und Komponistin uns ihr Lied zur Vertonung unseres Videos überlässt. Wir danken ihr herzlich dafür!

https://www.tochter-musik.de/home-1

Werden Sie ein Teil unserer PHamily. Wir sind atemlos, aber nicht tatenlos!

Gemeinsam sind wir stark und feiern vom 23. bis zum 25. Oktober 2026 beim bundesweiten Patiententreffen für Patienten und Angehörige in Frankfurt unser 30-jähirges Vereinsjubiläum.

Save the date! Seien Sie dabei!
https://www.phev.de/

Menschen mit pulmonaler Hypertonie sind chronisch kurzatmig und körperlich wenig belastbar. Zur Behandlung stehen inzwischen verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung, aber bis heute ist diese lebensbedrohliche Erkrankung nicht heilbar. Nur die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) kann unter bestimmten Voraussetzungen operiert werden.

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