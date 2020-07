Pressemitteilung BoxID: 808781 (Psychosozial-Verlag - Johann Wirth und Hans-Jürgen Wirth GbR)

Seelische Gesundheit für Familien von Anfang an

Buchneuerscheinung zur psychosozialen Präventionsarbeit der Frühen Hilfen bei peripartalen Erkrankungen

Psychische Belastungen und peripartale Erkrankungen von Müttern stellen ein großes Entwicklungsrisiko für ihre Kinder dar. Hannelore Lier-Schehl zeigt auf, wie eine erfolgreiche psychosoziale Präventionsarbeit für psychisch belastete Familien und peripartal erkrankte Mütter aussehen muss. Je früher Unterstützung erfolgt, desto besser sind die Heilungschancen für die Kleinfamilie. Die enge Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendhilfe mit der Erwachsenenpsychiatrie innerhalb des Netzwerkes der Frühen Hilfen ist hierzu erforderlich. Für die AkteurInnen in den Frühen Hilfen, die seelisch erkrankte Mütter und Väter mit ihren kleinen Kindern begleiten, bietet dieses Buch praktische Hilfe bei der Differenzialprävention sowie bei der Zusammenarbeit verschiedener Fachgruppen.



Hannelore Lier-Schehl, Prof. Dr., ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Professorin für Psychologie im Fachbereich Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule Bochum RWL. Von 2003 bis 2013 war sie psychotherapeutische Leiterin der Mother-Child-Unit der LWL-Klinik Herten für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin.



Lier-Schehl, Hannelore

Seelische Gesundheit für Familien von Anfang an

Psychosoziale Präventionsarbeit der Frühen Hilfen bei peripartalen Erkrankungen

Originalausgabe

Buchreihe: Therapie & Beratung

Seiten: 557 / Broschur

Preis Euro (D): 49,90 Euro (A): 51,30

ISBN 978-3-8379-2764-1

Erscheinungstermin Juli 2020

