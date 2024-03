„Tag der Katze“ in der alternativen Katzenherberge Sans Soucis von Pro Animale für Tiere in Not e.V.

Pro Animale für Tiere in Not e.V. hatte im vergangenen Jahr 25 Katzen, die das schwere Trauma der Flutkatastrophe von Kherson miterleben mussten, gerettet und nach langwieriger Quarantäne und intensiver tiermedizinischer Betreuung aufgenommen.Nun ziehen weitere 20 Katzen aus dem direkten Kriegsgeschehen bei Kharkiv in die Katzenherberge ein – sie entstammen dem Tierschutzeinsatz der Tierschutzorganisation Animal Rescue Kharkiv in Zusammenarbeit mit PETA.Die Situation um Kharkiv ist äußerst prekär, liegt die Stadt doch nur 24 km von der russischen Grenze entfernt und ist unter ständigem Mörser- und Raketenbeschuss, ein dramatisches Szenario.Diese Katzen kommen alle aus Gebieten, die hart umkämpft sind, sie waren von ihren Besitzern auf der Flucht zurückgelassen und von dem mutigen Team von ARK aus der Kriegszone gerettet worden.Um möglichst viele Katzenschützlinge aus dem direkten Kriegsgeschehen retten zu können, suchen wir nun für die kriegsflüchtigen Erstankömmlinge liebevolle Tiereltern. Denn nur, wenn wir in unserer Herberge wieder Plätze frei haben, können wir unser Ziel, eine Rettungsschleuse für weitere Katzen aus Kharkiv zu etablieren, auch verwirklichen.Abgestimmt auf die Bedürfnisse sensibler und traumatisierter Tierflüchtlinge bietet die Katzenherberge Sans Soucis einen großzügigen, liebevoll gestalteten und bestens durchdachten Wohnraum, mit zahlreichen Rückzugsmöglichkeiten, geschützten und gemütlichen Liegeflächen sowie ein über 900 qm großes gesichertes Außengelände mit anregenden Kletter- und Erkundungsmöglichkeiten.Auf rund 975 Quadratmetern im Innen und Außen und unter fachkundiger und einfühlsamer Versorgung durch das Team des „Rendez-vous mit Tieren“ sollen die Katzen sich hier von den Erlebnissen der vergangenen Monate erholen und behütet und beschützt leben können.Insgesamt leben in der brandenburgischen Tierherberge „Rendezvous mit Tieren“ heute über 40 Katzen, 80 Hunde, 17 Rinder, 55 Schafe, 14 Ziegen, 12 Pferde, 13 Esel, 1 Muli und 2 Lamas, die alle aus lebensbedrohlichen Notsituationen gerettet wurden.PRO ANIMALE FÜR TIERE IN NOT e.V., Im 1. Wehr 1, 97424 Schweinfurt2. Vorsitzende: Natascha WothkeTel. +49 9721 608406, Mobil 0170 4539894E-Mail: vorstand@pro-animale.deStationsleiter des „Rendez-vous mit Tieren“ und Tierarzt:Hasan Tatari 0170 20553376Tierherberge „Rendez-vous mit Tieren“, Markgrafenstraße 22a, 15528 MarkgrafpieskePRO ANIMALE FÜR TIERE IN NOT e.V.IBAN: DE 33 7835 0000 0000 202010 | BIC: BYLADEM 1 COBWir laden Sie herzliche ein, unsere Tierschutzherbergen zu besuchen, bei Interesse wenden Sie sich bitte an Natascha Wothke.