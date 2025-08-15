Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032605

powerlane GmbH & Co. KG Kapellenweg 22 32457 Porta Westfalica, Deutschland http://powerlane.de
Ansprechpartner:in Herr Thomas Bählkow +49 571 97191538
Logo der Firma powerlane GmbH & Co. KG

powerlane präsentiert STRADA , den neuen Elektro-Motorroller – Freiheit ohne Kompromisse

Elektro-Motorroller STRADA: Hohe Reichweite, starke Performance und urbane Flexibilität für nachhaltige Mobilität

(lifePR) (Porta Westfalica, )
Mit dem neuen STRADA setzt powerlane bei urbaner Elektromobilität einen weiteren Meilenstein. Der sportliche Motorroller kombiniert modernste E-Antriebstechnik mit maximaler Flexibilität und ist der ideale Begleiter für Stadt, Land – und unterwegs mit dem Wohnmobil.

Mit einer Leistung von 7 kW beschleunigt der STRADA kraftvoll und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h – perfekt für zügige Fahrten auch auf der Landstraße. Dank des rein elektrischen Antriebs gleitet er nahezu lautlos dahin und ermöglicht ein völlig neues Fahrgefühl.

Der Leichtbau ist ein weiteres Highlight: Mit nur 103 Kilogramm ist der STRADA nicht nur extrem handlich im Alltag, sondern lässt sich auch problemlos auf Reisen mitnehmen – ideal für Wohnmobilbesitzer, die vor Ort unabhängig und mobil bleiben wollen.

Trotz seiner kompakten Bauweise bietet der STRADA Platz für zwei Personen und überzeugt mit einem durchdachten Design, das Komfort und Alltagstauglichkeit vereint.
Modernste Technik auf höchstem Niveau. Eine Lithium-Ionen Batterie mit 115 Ah (!) Kapazität erlaubt bis zu 170 km Reichweite (nach WMTC).

Farben, die bewegen – der STRADA ist in Feuerrot, Irishgrün Metallic, Hellgrau und Schwarz erhältlich und bietet damit auch optisch für jeden Geschmack etwas an.

Technische Highlights im Überblick:
  • Leistung: 7 kW
  • Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h
  • Gewicht: 103 kg
  • Batterie: 72V - 115Ah
  • Antrieb: Lautloser 7 kw  Elektromotor
  • Zulassung: Zwei-Personen-Betrieb
  • Farben: Feuerrot, Irishgrün Metallic, Hellgrau, Schwarz
Über STRADA

STRADA steht für innovative, nachhaltige und praktische Elektromobilität, die Spaß macht und neue Freiheiten eröffnet. Der neue Elektro-Motorroller vereint Dynamik, Effizienz und Komfort – für Menschen, die mehr vom Leben unterwegs erwarten.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt nur € 6.950.

Website Promotion

Website Promotion
STRADA - Urbane Mobilität - modern, elektrisch und nachhaltig

powerlane GmbH & Co. KG

powerlane begeistert Menschen mit Produkten und Dienstleistungen im Bereich Elektromobilität.

Seit 13 Jahren arbeiten wir mit Liebe zum Detail und dem Hang zu technischen Innovationen in diesem Marktumfeld.

Wir wollen stets besser sein!

Ökologische Mobilität, außergewöhnliches Design und die Freude an der Natur treiben uns an.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.