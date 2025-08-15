powerlane präsentiert STRADA , den neuen Elektro-Motorroller – Freiheit ohne Kompromisse

Mit einer Leistung von 7 kW beschleunigt der STRADA kraftvoll und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h – perfekt für zügige Fahrten auch auf der Landstraße. Dank des rein elektrischen Antriebs gleitet er nahezu lautlos dahin und ermöglicht ein völlig neues Fahrgefühl.
Der Leichtbau ist ein weiteres Highlight: Mit nur 103 Kilogramm ist der STRADA nicht nur extrem handlich im Alltag, sondern lässt sich auch problemlos auf Reisen mitnehmen – ideal für Wohnmobilbesitzer, die vor Ort unabhängig und mobil bleiben wollen.
Trotz seiner kompakten Bauweise bietet der STRADA Platz für zwei Personen und überzeugt mit einem durchdachten Design, das Komfort und Alltagstauglichkeit vereint.
Modernste Technik auf höchstem Niveau. Eine Lithium-Ionen Batterie mit 115 Ah (!) Kapazität erlaubt bis zu 170 km Reichweite (nach WMTC).
Farben, die bewegen – der STRADA ist in Feuerrot, Irishgrün Metallic, Hellgrau und Schwarz erhältlich und bietet damit auch optisch für jeden Geschmack etwas an.
Technische Highlights im Überblick:
- Leistung: 7 kW
- Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h
- Gewicht: 103 kg
- Batterie: 72V - 115Ah
- Antrieb: Lautloser 7 kw Elektromotor
- Zulassung: Zwei-Personen-Betrieb
- Farben: Feuerrot, Irishgrün Metallic, Hellgrau, Schwarz
STRADA steht für innovative, nachhaltige und praktische Elektromobilität, die Spaß macht und neue Freiheiten eröffnet. Der neue Elektro-Motorroller vereint Dynamik, Effizienz und Komfort – für Menschen, die mehr vom Leben unterwegs erwarten.
Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt nur € 6.950.