powerlane präsentiert STRADA , den neuen Elektro-Motorroller – Freiheit ohne Kompromisse

Leistung: 7 kW

Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h

Gewicht: 103 kg

Batterie: 72V - 115Ah

Antrieb: Lautloser 7 kw Elektromotor

Zulassung: Zwei-Personen-Betrieb

Farben: Feuerrot, Irishgrün Metallic, Hellgrau, Schwarz

Mit dem neuensetztbei urbaner Elektromobilität einen weiteren Meilenstein. Der sportliche Motorroller kombiniert modernste E-Antriebstechnik mit maximaler Flexibilität und ist der ideale Begleiter für Stadt, Land – und unterwegs mit dem Wohnmobil.Mit einer Leistung von 7 kW beschleunigt derkraftvoll und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h – perfekt für zügige Fahrten auch auf der Landstraße. Dank des rein elektrischen Antriebs gleitet er nahezu lautlos dahin und ermöglicht ein völlig neues Fahrgefühl.Der Leichtbau ist ein weiteres Highlight: Mit nur 103 Kilogramm ist dernicht nur extrem handlich im Alltag, sondern lässt sich auch problemlos auf Reisen mitnehmen – ideal für Wohnmobilbesitzer, die vor Ort unabhängig und mobil bleiben wollen.Trotz seiner kompakten Bauweise bietet derPlatz für zwei Personen und überzeugt mit einem durchdachten Design, das Komfort und Alltagstauglichkeit vereint.Modernste Technik auf höchstem Niveau. Eine Lithium-Ionen Batterie mit 115 Ah (!) Kapazität erlaubt bis zu 170 km Reichweite (nach WMTC).Farben, die bewegen – der STRADA ist inunderhältlich und bietet damit auch optisch für jeden Geschmack etwas an.steht für innovative, nachhaltige und praktische Elektromobilität, die Spaß macht und neue Freiheiten eröffnet. Der neue Elektro-Motorroller vereint Dynamik, Effizienz und Komfort – für Menschen, die mehr vom Leben unterwegs erwarten.Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt nur € 6.950.