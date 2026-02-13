Popp Feinkost startet beliebte Frühjahrs-Gutscheinaktion
Treue zahlt sich aus
Kaltenkirchen, Februar 2026. Mit dem Start ins Frühjahr 2026 kehrt eine bei Verbraucherinnen und Verbrauchern geschätzte Aktion zurück: Popp Feinkost belohnt den Kauf seiner Brotaufstriche erneut mit attraktiven Freizeitvorteilen. Wer im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai 2026 eines der Aktionsprodukte kauft, erhält einen Coupon für 25 Prozent Eintrittsrabatt auf den tagesaktuellen Onlinepreis beim Kauf von bis zu vier Tickets für zahlreiche Freizeitattraktionen. Zu den teilnehmenden Highlights zählen unter anderem das Heide Park Resort in Soltau, Norddeutschlands größter Freizeitpark, der Peppa Pig Park Günzburg© sowie das Madame Tussauds in Berlin, Wien und Amsterdam. Ergänzt wird das Angebot durch viele weitere Attraktionen des Kooperationspartners Merlin Entertainments Group.
Noch mehr Chancen auf Freizeitspaß
Insgesamt sind die auffälligen Coupons auf rund 19 Millionen Verpackungen von 15 verschiedenen Brotaufstrich-Sorten der Marke Popp zu finden – von 150-g-Bechern bis hin zu Maxi- und Mini-Größen. Die Einlösung der Gutscheine ist bis zum 31. Dezember 2026 online möglich; bei einzelnen Attraktionen gilt das jeweilige Saisonende.
Am Point of Sale sorgt Popp mit aufmerksamkeitsstarken Wobblern, flankierenden Anzeigen in Kundenmagazinen sowie Verlosungen auf kundeneigenen Social-Media-Kanälen für zusätzliche Sichtbarkeit der Aktion. Parallel dazu veranstaltet Popp im Aktionszeitraum begleitende Gewinnspiele auf der Unternehmenswebsite. Die Teilnahme ist unabhängig vom Kauf eines Produkts und wird über verschiedene Social-Media-Kanäle beworben. Zu gewinnen gibt es unter anderem Übernachtungspakete für bis zu vier Personen und Jahreskarten, etwa für das Heide Park Resort Abenteuerhotel oder das Gardaland Resort.
Bewährtes Konzept mit Mehrwert für alle Beteiligten
Bereits zum elften Mal führt Popp die Aktion durch – und das aus gutem Grund: Verbraucherinnen und Verbraucher schätzen die Möglichkeit, hochwertige Freizeitangebote gemeinsam mit Familie oder Freunden zu erleben und dabei zu sparen. Gleichzeitig profitieren Handelspartner von der aufmerksamkeitsstarken Platzierung im Regal. „Unsere Erfahrung zeigt, dass die Aktion einen spürbaren Abverkaufsimpuls setzt und zugleich die Kundenbindung stärkt“, sagt Alexander Schmolling, Marketingleiter bei Popp Feinkost. Für viele ist die Gutscheinaktion inzwischen ein fester Bestandteil des Frühjahrs – und ein echtes Highlight im Aktionskalender.
Dass die Aktion seit Jahren erfolgreich ist, spiegelt sich auch in der Marktentwicklung wider: Mit einem Absatzplus von 2,3 Prozent in Pack gegenüber dem Vorjahr bestätigt Popp seine starke Position im Segment. Als Erfinder der Brotaufstriche auf Salatbasis ist das Unternehmen zugleich klarer Marktführer mit einem Mengenmarktanteil von 99 Prozent. Top-Seller bleibt der Brotaufstrich Eiersalat in der 150-g-Packung.
