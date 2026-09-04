Knusprig aus dem Airfryer: Popp „Kartoffel-Freunde“ bringt Kartoffel-Slices ins Kühlregal

Schnelle Zubereitung, wenig Aufwand und knusprige Ergebnisse: Der Airfryer hat sich in vielen deutschen Küchen fest etabliert. Popp Feinkost greift den Trend auf und erweitert sein Kartoffelsortiment ab Oktober um zwei neue Kartoffelprodukte, die speziell für die Zubereitung in der Heißluftfritteuse gedacht sind.



Kaltenkirchen, September 2026. Kartoffeln ein knuspriges Finish geben, ohne lange am Herd zu stehen: Mit den neuen Airfryer Slices verbindet Popp Feinkost sein Know-how rund um gekühlte Kartoffelprodukte mit einer Zubereitungsart, die immer mehr Verbraucher für sich entdecken. Die geriffelten Kartoffelscheiben sind bereits vorbereitet und fertig gewürzt und können direkt aus der Packung in den Airfryer gegeben werden. Schälen, Schneiden und Würzen entfallen – für schnellen und unkomplizierten Kartoffelgenuss.



Für mediterranen Geschmack sorgen die Airfryer Slices Toskana mit Zwiebeln, Tomaten und Kräutern der Toskana. Wer es etwas kräftiger mag, findet mit den Airfryer Slices Rosmarin Chili eine würzige Kombination aus Zwiebeln, Rosmarin und Chili. Durch ihre geriffelte Form werden die Kartoffelscheiben außen schön knusprig und bleiben innen angenehm kartoffelig.



Starker Impuls für Handel und Verbraucher



Mit den Neuheiten reagiert Popp Feinkost auf eine Zubereitungsform, die längst mehr als ein kurzfristiger Küchentrend ist. Laut Angaben von YouGov* besitzen inzwischen 47 Prozent der deutschen Haushalte einen Airfryer, weitere elf Prozent planen eine Anschaffung innerhalb der kommenden zwölf Monate. Gefragt sind vor allem Lösungen, die die Vorteile des Geräts – unkomplizierte Zubereitung, kurze Garzeiten und sparsamer Einsatz von Fett – mit alltagstauglichem Convenience-Genuss verbinden. Für den Handel erschließen die beiden Produkte neues Umsatzpotenzial im Kühlregal, setzen Kaufimpulse in der etablierten Kartoffelkategorie und sprechen Verbraucher an, die schnelle Zubereitung mit Genuss und Abwechslung verbinden.



Ob als schnelle Beilage zum Hauptgericht oder als unkomplizierter Snack zwischendurch: Die Kartoffel-Slices lassen sich flexibel einsetzen und können alternativ auch klassisch im Backofen zubereitet werden. Die Produkte sind ab Oktober im folienverpackten 500-g-Karton im Kühlregal des Handels erhältlich.



* YouGov, 27.4.2026

(lifePR) (