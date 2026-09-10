Jetzt wird’s spicy

Erfolgsduo bekommt pikanten Zuwachs. Popp baut seine erfolgreiche Geflügel-Range weiter aus. Der neue Brotaufstrich Geflügel Spicy-Paprika kommt Anfang Oktober in den Lebensmittelhandel.



Kaltenkirchen, September 2026. Cremig, herzhaft und jetzt mit einem Hauch Schärfe: Popp Feinkost erweitert ab Oktober seine wachstumsstarke Geflügel-Brotaufstrich-Range um den neuen Brotaufstrich Geflügel Spicy-Paprika. Zartes Geflügelfleisch trifft auf Paprika, Mais und Zwiebeln. Chili sorgt für eine leichte, ausgewogene Schärfe, ohne den charakteristisch cremigen Brotaufstrich-Genuss in den Hintergrund zu drängen. Damit greift Popp den Erfolg seiner beiden etablierten Geflügel-Brotaufstriche auf und setzt zugleich einen neuen geschmacklichen Akzent im Kühlregal.



Geflügel kommt an



Dass Geflügel als Brotaufstrich bei den Verbrauchern gut ankommt, zeigen die beiden bestehenden Sorten: Der klassische Popp Brotaufstrich Geflügelsalat belegt mit rund 3 Millionen verkauften Packungen Platz vier im aktuellen Ranking aller Brotaufstriche im Lebensmitteleinzelhandel. Auch Geflügel Dattel-Curry hat sich seit seiner Einführung im Oktober 2024 erfolgreich etabliert und liegt mit 1,5 Millionen verkauften Packungen auf Platz sieben.* Gegenüber dem Vorjahr verzeichnet die Sorte ein Absatzplus von 81 Prozent. Zusätzlich wurde Geflügel Dattel-Curry von einem Fachmedium zum Produkt des Jahres 2026 ausgezeichnet.



Als Marktführer im Segment Brotaufstriche auf Salatbasis hat Popp ein gutes Gespür dafür, welche Geschmacksrichtungen bei den Verbrauchern ankommen. Der Erfolg der beiden Geflügelvarianten zeigt, wie sich vertraute Zutaten mit neuen geschmacklichen Akzenten verbinden lassen. Mit dem neuen Brotaufstrich Geflügel Spicy-Paprika führt Popp diese Linie konsequent fort und ergänzt die Range um eine würzig-pikante Variante. Die Rezeptur kommt ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern aus und ist gluten- sowie laktosefrei. Der neue Brotaufstrich ist im praktischen 150-g-Becher erhältlich.



Quelle: NielsenIQ, Feinkostsalate, YTD W26 2026

(lifePR) (