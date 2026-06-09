Wenn die Arktis zur Lebensart wird: Mein Abenteuer mit der MS Stockholm vor Spitzbergen

Polaris Tours GmbH

Erfahrung, der Sie vertrauen können

Seit 2012 sind wir auf Expeditionskreuzfahrten in Polargebieten spezialisiert. Unsere langjährige Erfahrung zeigt sich in der sorgfältigen Auswahl unserer Reisen sowie in der Qualität und Vielfalt unseres Programms. Mit Fachwissen, Leidenschaft und einem Blick für besondere Details schaffen wir unvergessliche Reiseerlebnisse.



Vielfalt für individuelle Ansprüche

Unser Angebot reicht von komfortabel bis luxuriös und umfasst kleine Expeditionsschiffe, die Zugang zu außergewöhnlichen Destinationen ermöglichen. Die Routen führen unter anderem nach Spitzbergen, Grönland, in die kanadische Arktis, zur Antarktischen Halbinsel sowie nach Südgeorgien und auf die Falklandinseln. Ergänzt wird das Portfolio durch ausgewählte Ziele in Nordeuropa, Nordamerika und Südamerika – passend für Einsteiger und erfahrene Expeditionsreisende.



Persönlich betreut – von Anfang bis Ende

Als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Oberammergau legen wir großen Wert auf individuelle Beratung. Unser erfahrenes Team begleitet Sie von der ersten Idee über die Planung bis zur Durchführung Ihrer Reise. Neben der Expeditionskreuzfahrt organisieren wir auch Flüge, Hotels, Versicherungen sowie Vor- und Nachprogramme. Während Ihrer Reise bleiben wir jederzeit erreichbar und stehen Ihnen zuverlässig zur Seite.

alles anzeigen