Wenn die Arktis zur Lebensart wird: Mein Abenteuer mit der MS Stockholm vor Spitzbergen
Mit dem Polarschiff ins Packeis vor Spitzbergen: eine persönliche Arktis-Expedition mit Gletschern, Walrossen, Eisbären und viel Raum für echte Entdeckungen.
Drinnen, im kleinen, gemütlichen Schiff, war es warm. An Bord der MS Stockholm tranken wir heißen Kaffee, knabberten an hausgemachten Zimtschnecken und lauschten Vorträgen im originalgetreu erhaltenen Salon. Es fühlte sich nicht an wie eine gewöhnliche Reise. Es fühlte sich an wie eine echte Arktis-Expedition.
Mein Name ist Beau Pruneau. Ich bin einer der Expeditionsleiter an Bord der MS Stockholm. Und das ist meine Geschichte.
Die MS Stockholm wurde 1953 gebaut und ist bis heute ein Schiff mit Charakter. Für mich ist sie genau das richtige Schiff, um Spitzbergen oder die Küsten Norwegens während einer Expeditionskreuzfahrt zu erleben. Sie hat eine wunderschöne, ikonische Holzbrücke, klassische Linien und einen eisverstärkten Stahlrumpf, mit dem sie in das Packeis vordringen kann. Dazu kommt die schwedische Crew, die an Bord eine familiäre, fast private Atmosphäre schafft.
Ob Alleinreisende, Freunde, Familien oder Fotografen – wer an Bord kommt, spürt schnell: Dieses Schiff empfängt seine Gäste nicht anonym. Es nimmt sie auf.
Unterwegs suchten wir geschützte Fjorde auf. Mit den Zodiacs fuhren wir entlang einer Gletscherfront, fotografierten tiefblaues Eis, das im Wasser trieb, und lauschten dem Knacken und Knistern des schmelzenden Eises. Während wir langsam dahinglitten, erklärte ich die Physik hinter der intensiven Blaufärbung. Plötzlich entdeckten wir eine Bartrobbe auf einer Eisscholle; später schwamm sie nahe der Gletscherfront entlang, auf der Suche nach Fisch.
An Land wanderten wir später über weite Tundraflächen. Wir hielten Ausschau nach Rentieren, betrachteten Moose, winzige Blüten und die erstaunlich zarte Vegetation, die im kurzen arktischen Sommer für wenige Wochen zum Leben erwacht. Über uns ragten gewaltige Bergflanken auf, während sich Seevögel zu Tausenden an den Klippen sammelten, um dort zu brüten.
In kleinen Buchten näherten wir uns mit den Zodiacs der Küste. Seehunde ruhten auf Felsen nahe der Wasserlinie. Eiderenten glitten vorbei und suchten geschützte Inseln, auf denen sie vor Polarfüchsen sicher nisten konnten. An sandigen Stränden besuchten wir Walross-Liegeplätze und beobachteten, wie die Tiere um die besten Plätze rangen. Sie stießen mit ihren mächtigen Stoßzähnen gegeneinander, während die Sonne auf Narben, Furchen und Spuren an Hälsen und Zähnen fiel.
Mit nur zwölf Gästen, zwei Guides und zwei Zodiac-Booten ist eine Reise mit der MS Stockholm außergewöhnlich flexibel. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, können wir schnell hinaus. Für Fotografen bleibt viel Platz in den Booten, auch für die Ausrüstung. Und für alle anderen bedeutet diese kleine Gruppengröße: nah dran sein, ohne Hektik. Viel Zeit. Viel Ruhe. Viel Raum für das Wesentliche.
Unser großes Ziel war jedoch das Packeis.
Genau hier zeigt sich der Vorteil eines eisverstärkten Schiffes wie der Stockholm. Durch das niedrige Außendeck lassen sich Tiere und Eisstrukturen aus einer besonderen Perspektive fotografieren – fast auf Augenhöhe mit der Landschaft. Wer möchte, steigt hinauf ins Krähennest und sieht die Arktis von oben: ein Meer aus Weiß, Grau und Blau, das sich bis zum Horizont zieht.
Seit den frühen 1990er-Jahren ist die MS Stockholm in der Hocharktis unterwegs. Die Crew kennt diese Gewässer, ihre Wege, Buchten und Eisbedingungen aus vielen Saisons. Gerade in Regionen, die für größere Schiffe oft unerreichbar bleiben, ist dieses Wissen besonders wertvoll. Denn hier bestimmen Wind, Wetter und Eis jeden Tag neu, was möglich ist.
Egal, welche Tiere wir sehen – ein Tag oder sogar mehrere Tage im Packeis ganz im Norden sind ein Erlebnis für sich. Wenn das Wetter es zulässt und wir das Schiff über Nacht im Eis „parken“ können, entsteht eine Stimmung, die schwer zu beschreiben ist. Man steht an Deck, schaut hinaus, und überall ist Eis. Eis bis zum Horizont. Eis, so weit das Auge reicht. Und Stille.
Abends stoßen wir an der Bar an, lassen den Tag voller Abenteuer und Entdeckungen ausklingen und lassen die Weite auf uns wirken. Das Packeis ist Lebensraum. Für Robben. Für Eisbären. Für Tiere, die in dieser scheinbar leeren Welt zu Hause sind.
Eisbären ziehen über das Meereis und jagen nach Robben. Sie sind Einzelgänger, und manchmal braucht es viele Stunden geduldiger Suche, bis einer gesichtet wird. Vielleicht sehen wir einen. Vielleicht auch nicht. Doch genau das gehört zur Arktis. Die Tierwelt ist ein Höhepunkt dieser kleinen Schiffsexpeditionen, aber sie ist nicht das Einzige, was bleibt. Auch die Landschaft, das Eis und die wilde Natur selbst übernehmen die Hauptrolle.
Was mich jedoch immer wieder zurückbringt, ist die Gemeinschaft an Bord. Diese besondere Mischung aus Gästen, Guides und Crew. Man lebt zusammen, entdeckt zusammen, wartet zusammen, staunt zusammen. Auf der MS Stockholm entsteht ein Expeditionsgeist, der tiefer geht als eine gewöhnliche Urlaubsreise.
Für mich ist es mehr als Reisen.
Es ist eine Lebensart.
Wer Spitzbergen auf diese persönliche, intensive Weise erleben möchte, findet bei Polaris Tours passende Reisen mit der MS Stockholm. Die kleine Gruppengröße, die Erfahrung des Expeditionsteams und die Nähe zur arktischen Natur machen diese Reisen zu etwas Besonderem – für Fotografen, Naturliebhaber und alle, die die Arktis nicht nur sehen, sondern spüren möchten.
Reisen mit der MS Stockholm vor Spitzbergen
Polaris Tours bietet drei unterschiedliche Spitzbergen-Reisen mit der kleinen MS Stockholm in der Saison 2027 an:
„Frühling auf Spitzbergen“ führt in winterlich geprägte Landschaften mit Fjordeis, Eisschollen und arktischer Tierwelt – ab 10.165 € p. P. inkl. Flug.
„Spitzbergen entdecken“ ist die klassische Sommerexpedition mit Eisbären, Walrossen, Hinlopenstraße und eindrucksvollen Gletschern – ab 12.585 € p. P. inkl. Flug.
„Herbstzauber auf Spitzbergen“ zeigt Spitzbergen im besonderen Licht des Spätsommers mit herbstlicher Tundra, Gletschern, Fjorden und spannenden Fotomotiven – ab 11.375 € p. P. inkl. Flug.
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