Neu: Kreuzfahrten für große Momente auf kleinen Schiffen





Je kleiner die Schiffe, desto größer die Welt – mit Swan Hellenic fernab der maritimen Rennstrecken der Ozeanriesen



„Wale an Backbord, Eisbären in Sicht!“ Für gewöhnlich nehmen Expeditions-Kreuzfahrtschiffe Kurs auf die polaren Regionen der Arktis und Antarktis, die Passagiere bestaunen Gletscher, das Packeis und halten Ausschau nach Walen oder Eisbären. Aber es gibt weitaus mehr zu entdecken: Die größten Ströme der Welt, schillernde Lagunen, Archipele im weiten Pazifik oder die Küsten Afrikas und Südamerikas. All dies findet sich ab sofort im erstmals erschienenen Programm Meer.Weit Reisen. Dahinter steckt eine klare Erkenntnis: „Je kleiner die Schiffe, desto größer die Welt“, erklärt Geschäftsführer Reinhard Tanner von Polaris Tours, einem der größten Anbieter für Expeditions-Kreuzfahrten, der mit der zusätzlichen Marke Meer.Weit Reisen einen neuen Kurs einschlägt und dabei auf ganz besondere Schiffe setzt: „Die drei Neubauten von Swan Hellenic bieten nicht nur einen 5-Sterne-Service, sondern für deutlich unter 200 Gästen auch die Möglichkeit, ganz besondere Ziele anzusteuern“, so der Experte.



Meer.Weit Reisen schließt die Lücke zwischen polaren Regionen und Sehnsuchtszielen auf allen Weltmeeren. Die Kernphilosophie bleibt dabei unangetastet: Auch unter der neuen Flagge wird konsequent auf kleine, feine Schiffe ohne Massenabfertigung gesetzt.



„Mit diesem neuen Programm sind wir jenseits der maritimen Rennstrecken der Ozeanriesen unterwegs“, so Reinhard Tanner weiter. Jeweils mit den passenden Schiffen: Von Expeditionsschiffen über luxuriöse Motoryachten bis zu traditionellen Flusskreuzern reicht die Bandbreite des neuen Programms. Diese nehmen Kurs auf Naturwunder, Kulturschätze und Inselwelten mit exotischen Tieren und Pflanzen wie die Seychellen, Galapagos oder die Westküste Afrikas.



Meer.Weit Reisen bietet auf Kundenwunsch maßgeschneiderte Reisepakete mit Flügen und Vor- oder Nachprogrammen, um die Seereise flexibel zu verlängern.





(lifePR) (